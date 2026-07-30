FPT và tập đoàn Nhật Bản mở Trung tâm Công nghệ Toàn cầu, thúc đẩy mô hình vận hành kinh doanh bằng AI

Hai bên cũng kỳ vọng, trong thời gian tới, Trung tâm Công nghệ Toàn cầu này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho các công ty thành viên thuộc Tập đoàn ITOCHU trên toàn cầu. Khi các hoạt động ERP ngày càng được chuẩn hóa và nâng cấp, Trung tâm sẽ tiếp tục phát triển các mô hình AI và chuyển đổi số có khả năng nhân rộng và tái áp dụng vào các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Với năng lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khả năng triển khai, vận hành và ứng dụng AI vào thực tiễn của FPT, hợp tác giữa hai bên sẽ củng cố năng lực cạnh tranh và kết quả kinh doanh dài hạn của Tập đoàn ITOCHU.

Đối tác uy tín từ nền tảng hợp tác lâu năm

Làn sóng chuyển đổi số và ứng dụng AI ngày càng sâu rộng đang tạo áp lực lớn lên các bộ phận CNTT tại doanh nghiệp trong việc vừa nâng cao năng lực vận hành, vừa duy trì tốc độ và khả năng thích ứng. Với các tập đoàn đa ngành hoạt động trên nhiều thị trường, thực tế này đòi hỏi một mô hình hoạt động mới cho phép tích hợp năng lực của các đối tác uy tín vào hệ sinh thái nội bộ mà vẫn đảm bảo tính thống nhất, khả năng quản trị chặt chẽ và tính linh hoạt để thúc đẩy đổi mới.

Trong nhiều năm qua, FPT và ITOCHU đã thiết lập hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cốt lõi. Trung tâm Công nghệ Toàn cầu sẽ mở ra giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa hai bên trong hành trình chuyển đổi dựa trên AI và dữ liệu, với trọng tâm đưa AI vượt ra ngoài giai đoạn thử nghiệm để tiến tới ứng dụng trong vận hành thực tiễn (AIX), tích hợp AI vào hoạt động kinh doanh hằng ngày và quá trình ra quyết định quản trị trên toàn bộ quy mô hoạt động đa dạng của ITOCHU.

Theo mô hình này, FPT sẽ hỗ trợ trung tâm giải pháp nội bộ của CISD mở rộng năng lực vận hành một cách linh hoạt. Mô hình này phát huy năng lực triển khai toàn cầu và đội ngũ nhân sự chất lượng cao của FPT, đồng thời tích hợp với các nguyên tắc vận hành và tiêu chuẩn chất lượng của ITOCHU để hình thành một mô hình phối hợp chặt chẽ, thống nhất hơn. Nhờ đó, tri thức, nguồn nhân lực và năng lực triển khai cũng được tích lũy và phát triển liên tục, dựa trên nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Làn sóng chuyển đổi số và ứng dụng AI ngày càng sâu rộng đang tạo áp lực lớn lên các bộ phận CNTT tại doanh nghiệp trong việc vừa nâng cao năng lực vận hành, vừa duy trì tốc độ và khả năng thích ứng.

AI – “tri thức thực tế” kết nối quản trị và vận hành

Hai bên cũng đang đẩy mạnh phát triển CISD AI Agent – nền tảng GenAI đa tác nhân được tùy chỉnh dựa trên FleziGalaxy, giải pháp sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn do FPT phát triển, phù hợp với chiến lược AI tổng thể của Tập đoàn ITOCHU. Được thiết kế nhằm nâng cao năng suất, hỗ trợ vận hành và thúc đẩy ứng dụng AI theo tiêu chuẩn quản trị chặt chẽ, nền tảng này hỗ trợ triển khai các mô hình AI có thể tái sử dụng theo từng giai đoạn, trong nhiều kịch bản kinh doanh khác nhau. Từ khi được triển khai, nền tảng đã được triển khai tại hơn 100 đơn vị kinh doanh của ITOCHU trên toàn cầu, hỗ trợ các bài toán như xử lý tài liệu, dịch thuật đa ngôn ngữ và trực quan hóa dữ liệu, nhờ đó thúc đẩy ứng dụng AI sâu vào hoạt động vận hành hằng ngày.

Hiện, nền tảng đã được triển khai cho các bài toán như xử lý tài liệu, hỗ trợ đa ngôn ngữ và trực quan hóa dữ liệu. Nhờ đó, AI từng bước được tích hợp vào hoạt động vận hành hằng ngày trên toàn bộ hệ sinh thái toàn cầu của ITOCHU.

Để bảo đảm việc ứng dụng AI không dừng lại ở giai đoạn thử nghiệm, trung tâm sẽ triển khai theo lộ trình gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xây dựng môi trường an toàn cho việc ứng dụng AI, bằng cách tách biệt dữ liệu nội bộ doanh nghiệp với các hệ thống AI bên ngoài, cho phép triển khai AI tạo sinh trong khi dữ liệu vẫn được bảo mật.

Giai đoạn 2: Tích hợp AI vào quy trình kinh doanh thông qua các hoạt động ERP, dịch vụ quản lý ứng dụng, phát triển nhiều AI Agent hỗ trợ tự động hóa tác vụ trong từng phòng ban, cũng như các lĩnh vực thuê ngoài quy trình nghiệp vụ (BPO), nhằm hỗ trợ xử lý tình huống bất thường, ra quyết định và truy xuất thông tin hiệu quả.

Giai đoạn 3: Đẩy mạnh phát triển AI cho vận hành kinh doanh (Biz AI) và chuyển đổi AI bằng cách kết nối SAP ERP với các hệ thống và dữ liệu liên quan, xây dựng lớp điều phối để phối hợp nhiều AI Agent. Mô hình này tăng cường sự phối hợp xuyên suốt giữa các bộ phận, hỗ trợ hoạt động thường nhật và quá trình ra quyết định thông qua dữ liệu thời gian thực và cho phép người dùng trao đổi với hệ thống bằng ngôn ngữ thông thường.

Ông Zenichiro Urakami, Phó Giám đốc Chuyển đổi số, Giám đốc bộ phận Chiến lược CNTT và Kỹ thuật số, Tập đoàn ITOCHU, kiêm Chủ tịch CISD (ASIA) CO., LTD., chia sẻ: “Tại Tập đoàn ITOCHU, chúng tôi đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi theo tầm nhìn ‘Practical AIX (AI × Transformation)’ – chiến lược AI gắn với chuyển đổi doanh nghiệp. Bằng cách xây dựng một nền tảng quản trị số vững chắc gồm các hệ thống lõi, dữ liệu, an ninh mạng, nhân lực và nguồn lực tổ chức, cùng với tri thức và kinh nghiệm tích lũy lâu năm, chúng tôi đang từng bước triển khai các chương trình hiện thực hóa ba mục tiêu kinh doanh cốt lõi: thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Trung tâm Công nghệ Toàn cầu vừa được thành lập kết hợp năng lực phát triển toàn cầu và kinh nghiệm triển khai AI của FPT với kinh nghiệm chuyên sâu về vận hành của CISD. Chúng tôi kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành một “Tổ chức CNTT nội bộ số” (Virtual In-house IT Organization), vừa có sự linh hoạt trong năng lực phát triển nội bộ vừa có khả năng thúc đẩy đổi mới gắn liền với hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, đây sẽ là trung tâm chiến lược hỗ trợ chuyển đổi số cho các công ty thành viên của ITOCHU ở nước ngoài. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh ứng dụng AI với Trung tâm Công nghệ Toàn cầu là đầu mối chiến lược. Bằng cách nâng cao năng suất trên toàn bộ hoạt động và tăng cường năng lực cạnh tranh, chúng tôi hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp”.

Ông Shinya Tominaga, Tổng giám đốc CISD (ASIA) CO., LTD., chia sẻ: “Đối với tổ chức hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và trên phạm vi toàn cầu như Tập đoàn ITOCHU, AI cần trở thành một nền tảng chung cho tất cả các công ty thành viên. Thông qua hợp tác với FPT, chúng tôi đang xây dựng một môi trường AI thực tế nhằm nâng cao năng suất, năng lực quản trị và ra quyết định trên quy mô toàn tập đoàn”.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software, khẳng định: “ITOCHU là một trong những đối tác tiên phong ứng dụng các giải pháp AI của FPT vào vận hành thực tế. Trung tâm Công nghệ Toàn cầu đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hợp tác giữa hai bên nhằm mở rộng các mô hình vận hành thông minh cho toàn bộ hệ sinh thái toàn cầu của ITOCHU, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI sâu rộng hơn để nâng cao hiệu quả kinh doanh rõ rệt. Với định hướng AI-First, cùng nền tảng FleziPT và đội ngũ kỹ sư tăng cường bởi AI, FPT cam kết đồng hành và mang đến cho các đối tác những giải pháp AI thiết kế riêng cho từng lĩnh vực. Các giải pháp này có thể hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi, mở rộng hiệu quả và nâng cao tính minh bạch, qua đó củng cố khả năng thích ứng và tăng trưởng bền vững trong bối cảnh thị trường không ngừng biến động”.

Trong thời gian tới, FPT và ITOCHU sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác nhằm thúc đẩy ứng dụng AI và chuyển đổi số trong hoạt động vận hành trên quy mô toàn cầu. Với năng lực của FPT trong phát triển nguồn nhân lực, triển khai dự án, vận hành và ứng dụng AI, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và kết quả kinh doanh dài hạn của Tập đoàn ITOCHU.



