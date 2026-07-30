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Công nghệ 30/7: OpenAI phát triển thiết bị mới, tương tác bằng giọng nói

| | Kinh tế số

OpenAI ra mắt thiết bị mới cho chatbot AI, trong khi MediaTek công bố chip giải quyết khủng hoảng silicon toàn cầu, mở ra hướng đi mới cho công nghệ.

OpenAI chuẩn bị ra mắt “gia đình thiết bị” cho chatbot AI

OpenAI đang phát triển một loạt thiết bị mới nhằm tối ưu hóa cách người dùng tương tác với trí tuệ nhân tạo. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Joanna Stern, Chủ tịch Greg Brockman cho biết công ty muốn hướng tới việc “nói chuyện” với máy tính thay vì gõ phím cho phần lớn tác vụ.

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Greg Brockman - Chủ tịch OpenAI - trong buổi phỏng vấn về kế hoạch phát triển thiết bị AI. (Ảnh: Getty Images)

Dù chưa xác nhận tin đồn về loa thông minh hay thiết bị đeo, Brockman khẳng định các sản phẩm sẽ sớm xuất hiện. Ông cũng nhấn mạnh OpenAI tập trung vào công nghệ riêng, không liên quan đến bí mật thương mại của các hãng khác, kể cả khi hợp tác với cựu nhà thiết kế Apple Jony Ive.

Ngoài phần cứng, OpenAI còn chú trọng giải quyết vấn đề niềm tin với AI, như chế độ trò chuyện tạm thời của ChatGPT. Brockman cho biết công ty đang nghiên cứu giải pháp công nghệ để đảm bảo dữ liệu riêng tư của người dùng được kiểm chứng và minh bạch.

Microsoft thu về 3,2 tỷ USD từ Anthropic

Microsoft vừa công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2026 với lợi nhuận vượt kỳ vọng. Đáng chú ý, khoản đầu tư vào Anthropic mang lại lợi nhuận 3,2 tỷ USD, giúp tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu thêm 0,33 USD. Đây là kết quả từ thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD ký kết năm 2025, trong đó Anthropic cam kết mua 30 tỷ USD dịch vụ Azure.

Ngược lại, khoản đầu tư vào OpenAI lại giảm giá trị khoảng 600 triệu USD trong quý, khiến EPS giảm 0,07 USD. Microsoft hiện sở hữu khoảng 27% cổ phần OpenAI, đồng thời nhận doanh thu chia sẻ nhưng không công bố chi tiết.

Tính cả năm, OpenAI vẫn mang về cho Microsoft khoản lãi 5 tỷ USD, tương đương 0,67 USD EPS. Tuy nhiên, việc Anthropic đem lại gần bằng toàn bộ lợi nhuận của OpenAI chỉ trong một quý cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai khoản đầu tư.

MediaTek ra mắt chip mới, hứa hẹn giải quyết khủng hoảng silicon

MediaTek vừa công bố một dòng chip mới được thiết kế để giảm bớt tình trạng thiếu hụt silicon toàn cầu. Theo PhoneArena, sản phẩm này sử dụng quy trình sản xuất tối ưu hơn, giúp tăng hiệu suất mà vẫn tiết kiệm chi phí nguyên liệu.

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Mẫu Dimensity 9600 Pro - lựa chọn tiết kiệm hơn tới 28% so với Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, hứa hẹn tạo lợi thế lớn cho MediaTek trên thị trường chip di động. (Ảnh: Gemini)

Điểm nổi bật của chip mới là khả năng duy trì hiệu năng cao trong khi giảm phụ thuộc vào nguồn cung silicon truyền thống. Đây được xem là bước đi chiến lược, giúp MediaTek cạnh tranh mạnh mẽ hơn với Qualcomm và các đối thủ khác trong thị trường di động.

Các chuyên gia nhận định, nếu thành công, giải pháp này không chỉ giúp ổn định ngành công nghiệp smartphone mà còn mở ra hướng đi mới cho các thiết bị IoT và AI. MediaTek kỳ vọng chip mới sẽ sớm được tích hợp vào nhiều sản phẩm thương mại trong năm tới.

Theo Minh Hoàn /VTC News

VTC News

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