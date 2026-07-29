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Công an yêu cầu người dân chủ động đến cơ quan chức năng khai báo giao dịch chuyển khoản trong trường hợp sau

| | Kinh tế số

Khi phát hiện nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần chủ động đến cơ quan Công an nơi gần nhất để khai báo và giải quyết.

Công an yêu cầu người dân chủ động đến cơ quan chức năng khai báo giao dịch chuyển khoản trong trường hợp sau - Ảnh 1.

Công an xã Bình Minh hỗ trợ người chuyển khoản nhầm nhận lại đầy đủ số tiền

Công an Hà Nội cho biết, ngày 29/7/2026, Công an xã Bình Minh tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của anh Hồ Xuân Hùng (sinh năm 1998, trú tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội) về việc chuyển nhầm số tiền 20.600.000 đồng vào tài khoản lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh đã khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng, liên hệ và mời người nhận số tiền chuyển khoản nhầm đến làm việc. Qua trao đổi, vận động, công dân đã tự nguyện chuyển trả toàn bộ số tiền 20.600.000 đồng cho anh Hồ Xuân Hùng.

Sau khi nhận lại đẩy đủ số tiền, anh Hồ Xuân Hùng bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới Công an xã Bình Minh và người dân đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ để sự việc được giải quyết nhanh chóng. Qua đó, lan tỏa những hành động đẹp, tinh thần trách nhiệm và các giá trị nhân văn trong cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch để tránh những sai sót không đáng có. Khi phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

MT

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