Gemini Spark ra mắt, người dùng Việt Nam giờ đã có thể giao việc cho trợ lý AI tự làm "như trong phim viễn tưởng"

Tác nhân AI của Google chính thức ra mắt

Hôm nay, dịch vụ được người dùng chờ đón từ lâu mang tên Gemini Spark đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Đây là tác nhân AI hoạt động ngầm 24/7, làm việc theo chỉ dẫn của người dùng để quản lý các tác vụ phức tạp, giúp chủ nhân tiết kiệm thời gian cho những công việc quan trọng hơn.

Nếu như vài năm trước, sự xuất hiện của ChatGPT hay Gemini đời đầu từng tạo nên một cơn sốt khi đưa khái niệm "Chatbot AI" vào đời sống, thì thời gian gần đây, giới công nghệ lại tiếp tục đón nhận một bước chuyển dịch mạnh mẽ hơn: Tác nhân AI (AI Agent). Sự kiện ra mắt Gemini Spark mới đây hay sự chú ý dành cho các công cụ như OpenClaw chính là những lát cắt rõ nét cho xu hướng này.

Hiểu một cách đơn giản, công cụ giống như một trợ lý trên không gian số, giải quyết các công việc đơn giản hàng ngày.

Khác với các công cụ AI thụ động, vốn chỉ trả lời khi con người nhập câu hỏi và dừng lại ngay sau đó, một AI Agent sở hữu khả năng tự lên kế hoạch, kết nối với các ứng dụng khác và thực hiện một chuỗi thao tác đa bước mà không cần sự giám sát liên tục.

Thay vì bắt người dùng phải trực tiếp điền biểu mẫu, lọc email hay cập nhật lịch trình, AI Agent đóng vai trò như một thư ký số hoạt động ngầm: tự đọc thông tin, tự ra quyết định dựa trên chỉ dẫn ban đầu và tự hoàn thành tác vụ.

Ví dụ, nếu bạn là một phụ huynh bận rộn, hãy hình dung việc có một công cụ có thể tự động rà soát các email từ nhà trường trong Gmail, tổng hợp những thông tin quan trọng và nhắc nhở các mốc thời gian cần lưu ý, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ giấy tờ hay biểu mẫu nào cần hoàn thành cho con.

Trong vài tuần tới, Gemini Spark sẽ được mở rộng cho người dùng Google AI Pro tại Việt Nam.

Khác với các tác nhân AI trước đó yêu cầu người dùng phải tự thiết lập một cách phức tạp. Gemini Spark được xây dựng trên hạ tầng đám mây bảo mật của Google, có khả năng tích hợp liền mạch với các công cụ Google Workspace quen thuộc như Gmail, Docs và Sheets, giúp người dùng bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

Gemini Spark có thể tiếp tục thực hiện các tác vụ ở chế độ nền ngay cả khi máy tính đã đóng hoặc điện thoại đang khóa màn hình. Người dùng chỉ cần ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần cài đặt phần mềm phức tạp hay cấu hình kỹ thuật.

Theo đại diện Google, công cụ sẽ được cung cấp cho người dùng đăng ký Google AI Ultra và Pro bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Được phát triển trên nền tảng 3.6 Flash, Gemini Spark có khả năng xử lý các tác vụ số tốn thời gian theo yêu cầu của người dùng. Với những hành động quan trọng như chi tiêu hoặc gửi email, Spark được thiết kế để yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện, đảm bảo người dùng luôn giữ quyền kiểm soát.

Mọi người có thể làm gì với Gemini Spark?

Trong sự kiện ra mắt, Google đã nêu ra một số câu lệnh cụ thể cho từng tình huống đời sống thường ngày mà Gemini Spark trở nên hữu ích.

Với người hay đi du lịch:

“Mỗi khi nhận được email xác nhận đặt vé máy bay hoặc đặt phòng khách sạn mới, hãy tự động cập nhật thông tin chi tiết vào Google Sheets ‘Lịch trình chuyến đi Bali của tôi’.

“Trong thời gian tôi ở Bali, hãy tìm kiếm các sự kiện và hoạt động địa phương thú vị đang diễn ra, sau đó thêm những gợi ý phù hợp vào lịch của tôi vào những ngày tôi chưa có kế hoạch.”

Người tận hưởng các chuyến đi chơi cuối tuần:

“Vào 8 giờ sáng thứ Sáu hằng tuần, hãy tìm các sự kiện địa phương mà bạn nghĩ tôi sẽ yêu thích và thêm chúng vào tài liệu Google Docs ‘Kế hoạch cuối tuần’ để tôi có thể tham khảo ý tưởng về những hoạt động nên làm. Bao gồm thông tin quan trọng về các sự kiện hoặc hoạt động, cùng các đường dẫn để tìm hiểu thêm. Nếu có 1-3 sự kiện mà bạn đặc biệt đề xuất, hãy thêm chúng vào lịch của tôi.”

Tín đồ pickleball:

“Vào 8 giờ sáng thứ Ba hằng tuần, hãy đăng nhập và kiểm tra ứng dụng PickleMe để tìm các sân pickleball trong nhà còn trống vào buổi tối. Nếu chỉ có sân ngoài trời, chỉ thông báo cho tôi khi dự báo thời tiết thuận lợi.”

Người quản lý tài chính thông minh:

“Vào ngày đầu tiên mỗi tháng, hãy kiểm tra các hóa đơn điện tử trong Gmail của tháng trước. Thông báo cho tôi nếu có bất kỳ dịch vụ đăng ký nào tăng giá hoặc sắp kết thúc thời gian dùng thử, đồng thời soạn sẵn email yêu cầu hủy dịch vụ.”

Doanh nhân bận rộn:

“Hãy kiểm tra hộp thư đến để tìm các yêu cầu từ khách hàng. Dựa trên nội dung yêu cầu, hãy tự động soạn email phản hồi, đề xuất các dịch vụ và gói giá phù hợp, sau đó lưu vào mục thư nháp để tôi xem lại.”

Người chuyên nghiệp hiệu suất:

“Hãy xem lại 50 email gần đây nhất mà tôi đã viết và xây dựng một cẩm nang hướng dẫn về phong cách viết email của tôi. Hãy biến cẩm nang này thành một kỹ năng được sử dụng mỗi khi tôi nhờ bạn soạn email. Đặt tên cho kỹ năng đó là “trợ lý viết lách”.

Sự bùng nổ của các tác nhân AI Agent cho thấy một tương lai mà ở đó, con người không còn đóng vai trò là người thực thi các công việc số lặp đi lặp lại. Thay vào đó, AI sẽ đóng vai trò như những người cộng sự chủ động, giải phóng thời gian để con người tập trung vào những quyết định mang tính chiến lược và sáng tạo hơn.





