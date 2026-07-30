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Người dân kiểm tra ngay VNeID trước ngày 20/8

| | Kinh tế số

Người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID nên kiểm tra và thực hiện sớm cập nhật.

Theo lộ trình tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, sau ngày 20/8, các thuê bao chưa hoàn tất việc xác nhận hoặc xác thực thông tin sẽ bị thu hồi.

Nếu không chủ động kiểm tra và cập nhật kịp thời, nhiều người dùng có nguy cơ mất quyền sử dụng số điện thoại đang gắn với hàng loạt tài khoản và dịch vụ thiết yếu.

Theo báo cáo từ các doanh nghiệp viễn thông, công tác chuẩn hóa thông tin thuê bao theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau nhiều tháng triển khai.

Trong số hơn 114 triệu thuê bao di động được đưa vào diện đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần lớn đã được xác nhận trùng khớp thông tin chính chủ. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng lớn thuê bao chưa hoàn tất việc chuẩn hóa và hiện đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều.

Theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/8, các thuê bao chưa cập nhật hoặc xác thực thông tin theo quy định sẽ bị khóa dịch vụ hai chiều. Nếu đến 20/8 vẫn không thực hiện chuẩn hóa, số thuê bao sẽ bị thu hồi.

Từ ngày 20/8, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định sẽ bị thu hồi. Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo người dân sớm kiểm tra, cập nhật thông tin trên VNeID để tránh gián đoạn dịch vụ. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao trên ứng dụng VNeID và thực hiện xác nhận khi có yêu cầu để tránh bị gián đoạn liên lạc cũng như ảnh hưởng đến việc sử dụng các dịch vụ số đang liên kết với số điện thoại.

Để hỗ trợ người dân hoàn tất việc xác thực, đặc biệt là người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn trong thao tác, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ.

Theo đó, các nhà mạng bố trí nhân viên tại các điểm giao dịch để hướng dẫn trực tiếp, đồng thời cử cán bộ đến tận nơi khi cần thiết. Các doanh nghiệp viễn thông cũng phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an cấp xã nhằm hỗ trợ người dân cập nhật thông tin theo đúng quy định.

Liên quan đến hiệu quả của đợt chuẩn hóa, đại diện Cục Viễn thông cho biết việc xác thực thông tin thuê bao sẽ góp phần hạn chế tình trạng SIM không chính chủ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có cuộc gọi và tin nhắn rác. Tuy nhiên, SIM di động chỉ là một trong nhiều công cụ mà các đối tượng lừa đảo sử dụng.

Trong thời gian tới, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để rà soát, ngăn chặn các hình thức lừa đảo công nghệ cao như cuộc gọi VoIP hay các nền tảng OTT, đồng thời hoàn thiện các quy định pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các hành vi vi phạm.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

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