Làn sóng AI giá rẻ làm thay đổi cục diện cạnh tranh công nghệ tại Mỹ

Theo tờ The Wall Street Journal, các doanh nghiệp Mỹ đang nhanh chóng thay đổi chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển từ ưu tiên sử dụng các mô hình tiên tiến nhưng chi phí cao sang kết hợp nhiều mô hình AI giá rẻ, trong đó có các mô hình do Trung Quốc phát triển.

Sau giai đoạn đầu tư mạnh vào AI, nhiều doanh nghiệp tại Mỹ nhận thấy không phải mọi công việc đều cần sử dụng các mô hình đắt tiền. Thay vào đó, họ lựa chọn kết hợp nhiều mô hình khác nhau tùy theo từng nhiệm vụ nhằm tối ưu chi phí. Ông Mike Saeks, Giám đốc Công nghệ phụ trách khách hàng của Tập đoàn Cursor, ví việc sử dụng các mô hình AI mạnh nhất cho mọi tác vụ giống như "lái một chiếc Lamborghini chỉ để đi mua sữa". Do đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng chiến lược "pha trộn mô hình", sử dụng linh hoạt các mô hình của Mỹ và các công ty Trung Quốc song với tổng chi phí thấp hơn nhiều.

Xu hướng mới không chỉ là vấn đề chi phí mà còn tác động đến cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi các công ty Mỹ chủ yếu cung cấp các mô hình AI khép kín, Trung Quốc nổi lên với nhiều mô hình mã nguồn mở hoặc mô hình có thể tải xuống và tùy chỉnh với chi phí thấp hơn. Tập đoàn viễn thông voice-over-ip Telnyx hay nền tảng Zoom cho biết đang chuyển một phần hệ thống AI của mình sang sử dụng các mô hình mở. Telnyx cho biết việc sử dụng dịch vụ của Anthropic có chi phí ước tính lên tới khoảng 100.000 USD/ngày.

Đáp trả lại các mô hình AI của Trung Quốc, OpenAI và Anthropic đã tung ra các mô hình mới có chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường các chương trình ưu đãi và hợp tác nhằm giữ chân khách hàng.

Trong khi đó, Apple đang vận động chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép sử dụng chip nhớ của các doanh nghiệp Trung Quốc trong một số sản phẩm bán ngoài thị trường Mỹ nhằm giảm chi phí và giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Micron Technology – nhà sản xuất chip nhớ lớn duy nhất của Mỹ – qua đó đặt chính quyền Trump trước bài toán cân bằng giữa mục tiêu giảm giá cho người tiêu dùng và phát triển ngành bán dẫn trong nước.

Cụ thể, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã làm việc với Tổng thống Trump và các quan chức, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, để đề xuất cho phép Apple sử dụng chip nhớ của ChangXin Memory Technologies (CXMT) và Yangtze Memory Technologies (YMTC) trong các sản phẩm bán tại các thị trường ngoài Mỹ. Apple cho rằng giải pháp này sẽ góp phần giảm tình trạng khan hiếm chip nhớ trên toàn cầu và có thể giúp hạ giá các thiết bị điện tử đối với người tiêu dùng Mỹ.

Micron Technology phản đối đề xuất trên, cảnh báo chính quyền rằng việc cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp chip nhớ cho các công ty công nghệ Mỹ, dù chỉ đối với sản phẩm bán ngoài thị trường Mỹ, có thể làm suy yếu ngành sản xuất chip nhớ trong nước, tương tự tác động mà Trung Quốc từng gây ra đối với ngành thép và sản xuất của Mỹ. Micron cho biết có thể giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung bằng cách đẩy nhanh xây dựng các nhà máy trong nước và tăng đầu tư sản xuất tại Mỹ.

Apple và các doanh nghiệp công nghệ khác trước đây đã tránh sử dụng chip nhớ của Trung Quốc sau khi các công ty này bị Bộ Quốc phòng Mỹ xác định là doanh nghiệp quân sự của Trung Quốc, trong khi YMTC còn nằm trong Danh sách thực thể (Entity List) của Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu chip nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu AI đã làm thay đổi cán cân thị trường. Giá chip nhớ đã tăng khoảng 4 lần trong một năm qua và được dự báo còn tiếp tục tăng, khiến Apple cho rằng Micron đang hưởng mức lợi nhuận quá cao và chưa mở rộng công suất đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tranh cãi này phản ánh sự xung đột giữa hai ưu tiên lớn trong chính sách kinh tế của Tổng thống Trump: vừa giảm chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, vừa tăng cường năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết chính quyền sẽ theo đuổi các chính sách vừa thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ kinh tế cho người dân Mỹ, vừa bảo đảm an ninh quốc gia.