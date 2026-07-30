Bị điện giật, hai vợ chồng ở Đà Nẵng tử vong

Chiều 30/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Quốc Danh - Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên.

Theo ông Danh, khoảng 9h ngày 30/7, ông Lê Ngọc Tuấn (SN 1981 trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ) leo lên mái tôn nhà để bắn đinh kiên cố.

Trong quá trình thi công, ông Tuấn có sử dụng dây điện để kết nối máy bắn đinh, khi thực hiện thì vị trí nối của dây điện bị vướng vào mái tôn làm cho dòng điện rò rỉ lan khắp mái tôn khiến ông Tuấn bị giật chết tại chỗ.

Tầm 10h cùng ngày, vợ của ông Tuấn là bà Ngô Thị Thạnh về nhà và phát hiện ông Tuấn gặp nạn nên leo lên mái tôn để cứu.

Do dòng điện vẫn lan truyền trên mái tôn nên bà Thạnh cũng bị điện giật. Người dân xung quanh phát hiện đã cắt nguồn điện rồi đưa hai vợ chồng xuống đất nhưng cả hai đã tử vong.

Cách đây hơn 10 ngày, tại Thanh Hóa xảy ra vụ điện giật khiến 7 người thương vong. Theo đó, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh Bùi Văn Vệ - công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng) đang sửa chữa điện tại bể lọc phân thì bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu nhưng cũng có biểu hiện bị ngạt. Tổng cộng 7 công nhân gặp nạn kiểu dây chuyền gồm anh Bùi Văn Vệ, anh Trương Văn Lâm, anh Bùi Văn Tuyên, anh Trần Văn Hóa, anh Nguyễn Văn Thiết, anh Phạm Văn Hoàng và anh Trần Đình Công.

Tất cả các nạn nhân được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để cấp cứu. Tuy nhiên, đến rạng sáng 19/7, 3 công nhân gồm anh Bùi Văn Vệ, anh Trương Văn Lâm và anh Bùi Văn Tuyên được xác nhận tử nạn.



