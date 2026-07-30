Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng, Phó Cục trưởng, Chi cục trưởng, Trạm trưởng

Các đối tượng từ trái qua: Nguyễn Thị Hà; Hoàng Trung; Bế Thị Thu Hiền; Nguyễn Quang Hiếu. Ảnh Bộ Công an

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Giả mạo trong công tác", xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan (liên quan đến hoạt động xuất khẩu Sầu riêng sang Trung Quốc), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã điều tra làm rõ ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (hiện là Bộ Nông nghiệp & Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "Giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống Giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu Sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

Khởi tố 4 bị can

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với: Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường và Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu Sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, hoạt động đúng đắn của các doanh nghiệp chân chính, dẫn đến tình trạng Sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hướng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, Sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 03/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy (Công ty Trái cây Thủy) và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố đối với 17 bị can, gồm:

07 bị can về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự: (1) Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; (2) Nguyễn Mạnh Duy, Nhân viên Retaq; (3) Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; (4) Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; (5) Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nhonho; (6) Nguyễn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nho Nho; (7) Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech.

04 bị can về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự: (1) Nguyễn Thị Yến Nhi, Giám đốc Chi nhánh 3, Công ty Trái cây Thủy; (2) Hà Thị Thuỷ, Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang; (3) Đỗ Ngọc Trung, Giám đốc Công ty Đức Phúc và (4) Vũ Thành Trung, Giám đốc Công ty JiuYi.

01 bị can về 02 tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 364 và Điều 221 Bộ luật Hình sự: Lê Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Công ty Trái cây Thủy.

03 bị can về tội “Môi giới hối lộ”, quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự: (1) Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; (2) Đoàn Thị Xuân; (3) Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk.

01 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” , quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự: Võ Phương Hoàng, kế toán Công ty Trái cây Thủy.

01 bị can về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” , quy định tại Điều 366 Bộ luật Hình sự: Phạm Thành Trí.

Về biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú 03 bị can Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi; bắt bị can để tạm giam đối với 14 bị can còn lại.



