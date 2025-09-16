Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí kíp du lịch: Cách kiểm tra ga giường khách sạn sạch hay bẩn chỉ trong 1 giây, không cần lật chăn!

16-09-2025 - 06:50 AM | Sống

Bạn có từng nghi ngờ rằng ga giường khách sạn không sạch như vẻ ngoài tinh tươm của nó? Thực tế, tiếp viên hàng không - những người thường xuyên ở khách sạn đã tiết lộ bí kíp kiểm tra cực nhanh, giúp bạn tránh rơi vào cảnh phải ngủ trên ga giường chưa được thay mới.

Khi đi du lịch hay công tác, điều khiến nhiều người lo lắng nhất không phải là phòng rộng hay hẹp, có view đẹp hay không, mà chính là độ sạch sẽ của ga giường - thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể suốt nhiều giờ liền. Nghe thì có vẻ “ngớ ngẩn”, nhưng không ít khách sạn đã bị phanh phui chuyện không thay ga giường sau khi khách rời đi, để lại cho người đến sau cảm giác rùng mình. 

Thế nhưng bạn hoàn toàn có thể biết ga giường có sạch hay không mà không cần phải lật tung chăn gối. Bí quyết này được chính những người có “nghề ở khách sạn nhiều hơn ở nhà” bật mí. Và bất ngờ hơn, ngoài ga giường, trong phòng khách sạn còn có ít nhất 3 vật dụng bạn nên hạn chế đụng tới.

Bí kíp du lịch: Cách kiểm tra ga giường khách sạn sạch hay bẩn chỉ trong 1 giây, không cần lật chăn!- Ảnh 1.

Nhiều người tin rằng khách sạn, đặc biệt là khách sạn cao cấp, luôn đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Nhưng thực tế không hẳn vậy. Một số tiếp viên hàng không chia sẻ rằng họ từng gặp trường hợp ga giường không được thay mới, thậm chí có khách còn tinh ý phát hiện những vết bẩn hoặc tóc sót lại. Vì vậy, việc cảnh giác là điều không thừa.

Bí kíp “tờ giấy” – cách nhận biết nhanh ga giường có sạch hay không

Theo tờ New York Post dẫn nguồn từ trang tin Paddle Your Own Kanoo (PYOK), nhiều tiếp viên hàng không khi rời phòng sẽ cố tình để lại một mảnh giấy trong ga giường. Nếu vị khách sau phát hiện ra tờ giấy này, nghĩa là ga giường chưa hề được thay. Đây là cách kiểm tra đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Nếu gặp trường hợp này, lời khuyên là bạn nên báo ngay cho lễ tân để được đổi ga hoặc thậm chí đổi phòng.

Bí kíp du lịch: Cách kiểm tra ga giường khách sạn sạch hay bẩn chỉ trong 1 giây, không cần lật chăn!- Ảnh 2.

Không chỉ ga giường – còn nhiều thứ cần kiểm tra

Ngoài việc kiểm tra ga giường, các tiếp viên hàng không còn nhấn mạnh một số thói quen mà bạn nên áp dụng ngay khi bước vào phòng khách sạn:

- Lật nhẹ ga giường để kiểm tra vết bẩn hoặc rệp giường: Đây là bước giúp bạn tránh nguy cơ dị ứng hoặc gặp phải “ác mộng” mang tên bed bug (bọ rệp).

- Mang theo vỏ gối và ga trải riêng: Một số tiếp viên còn chủ động tự mang vỏ gối, ga trải để đảm bảo an toàn vệ sinh.

- Tránh dùng gối trang trí và khăn trải giường ở cuối giường: Những món đồ này hiếm khi được giặt giũ thường xuyên, chủ yếu để trang trí hoặc kê hành lý. Đặt đầu xuống đó có thể khiến bạn tiếp xúc với hàng loạt vi khuẩn mà không hề hay biết.

- Cẩn thận với cốc thủy tinh trong phòng: Trông bóng loáng là vậy nhưng nhiều khách sạn chỉ tráng sơ qua bằng nước, hiếm khi khử trùng đúng cách.

Bí kíp du lịch: Cách kiểm tra ga giường khách sạn sạch hay bẩn chỉ trong 1 giây, không cần lật chăn!- Ảnh 3.

“Kinh nghiệm xương máu” của dân trong nghề

Không ít tiếp viên chia sẻ rằng sau hàng trăm lần ở khách sạn, họ đã rút ra nguyên tắc: đừng tin vào vẻ ngoài sáng bóng. Bởi một chiếc giường được dọn gọn gàng không có nghĩa là ga giường mới. Cách tốt nhất là tự kiểm tra và phòng ngừa.

Đi du lịch là để nghỉ ngơi, nhưng nếu phải trằn trọc trên chiếc giường không sạch sẽ, chuyến đi có thể trở thành ác mộng. Chỉ cần dành ra vài phút để kiểm tra và lưu ý những chi tiết nhỏ, bạn sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình và gia đình. Đôi khi, một tờ giấy nhỏ hay một cái nhìn tinh ý lại có thể giúp bạn tránh được sự khó chịu suốt cả đêm.

Tóm lại, ga giường khách sạn có sạch hay không hoàn toàn có thể được phát hiện bằng vài mẹo nhỏ mà giới tiếp viên hàng không đã áp dụng từ lâu. Điểm mấu chốt là đừng chủ quan vì sự thoải mái và sức khỏe, hãy tập cho mình thói quen kiểm tra ngay khi bước chân vào phòng.

Du khách báo mất món đồ trị giá hơn 100 triệu đồng trong phòng, yêu cầu khách sạn phải bồi thường: Tòa án đưa ra phán quyết bất ngờ

Theo Dương Huy Tường

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lời nhắn gây sốt của tân Hiệu trưởng ĐH “Harvard Việt Nam” dành cho hơn 2.000 tân cử nhân: Biết ước mơ và hiểu ước mơ của mình, đừng quên đặt niềm tin vào bản thân

Lời nhắn gây sốt của tân Hiệu trưởng ĐH “Harvard Việt Nam” dành cho hơn 2.000 tân cử nhân: Biết ước mơ và hiểu ước mơ của mình, đừng quên đặt niềm tin vào bản thân Nổi bật

Nguyên giám đốc ngân hàng về hưu vẫn đóng 271 bộ phim, thù lao vài đồng cũng quý: Cả đời người đều phải tìm việc làm có ý nghĩa, như vậy mới giữ tinh thần và giá trị sống

Nguyên giám đốc ngân hàng về hưu vẫn đóng 271 bộ phim, thù lao vài đồng cũng quý: Cả đời người đều phải tìm việc làm có ý nghĩa, như vậy mới giữ tinh thần và giá trị sống Nổi bật

5 món đồ người tuổi 40+ nên tránh mua nếu không muốn tài chính hao hụt khó gỡ

5 món đồ người tuổi 40+ nên tránh mua nếu không muốn tài chính hao hụt khó gỡ

06:08 , 16/09/2025
Khách Tây há hốc miệng trước cảnh ở vùng núi phía Bắc: Cách Hà Nội hơn 300km, không phải ai cũng dám đi

Khách Tây há hốc miệng trước cảnh ở vùng núi phía Bắc: Cách Hà Nội hơn 300km, không phải ai cũng dám đi

05:10 , 16/09/2025
Pin iPhone yếu, 10 cài đặt "bí mật" giúp máy trụ cả ngày mà không cần sạc dự phòng

Pin iPhone yếu, 10 cài đặt "bí mật" giúp máy trụ cả ngày mà không cần sạc dự phòng

00:05 , 16/09/2025
Tin vui: Đã có hướng dẫn cụ thể việc nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia làm khách mời hoạt động giáo dục trong trường phổ thông

Tin vui: Đã có hướng dẫn cụ thể việc nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia làm khách mời hoạt động giáo dục trong trường phổ thông

23:46 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên