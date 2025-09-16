Bí kíp du lịch: Cách kiểm tra ga giường khách sạn sạch hay bẩn chỉ trong 1 giây, không cần lật chăn!

Khi đi du lịch hay công tác, điều khiến nhiều người lo lắng nhất không phải là phòng rộng hay hẹp, có view đẹp hay không, mà chính là độ sạch sẽ của ga giường - thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể suốt nhiều giờ liền. Nghe thì có vẻ “ngớ ngẩn”, nhưng không ít khách sạn đã bị phanh phui chuyện không thay ga giường sau khi khách rời đi, để lại cho người đến sau cảm giác rùng mình.

Thế nhưng bạn hoàn toàn có thể biết ga giường có sạch hay không mà không cần phải lật tung chăn gối. Bí quyết này được chính những người có “nghề ở khách sạn nhiều hơn ở nhà” bật mí. Và bất ngờ hơn, ngoài ga giường, trong phòng khách sạn còn có ít nhất 3 vật dụng bạn nên hạn chế đụng tới.

Nhiều người tin rằng khách sạn, đặc biệt là khách sạn cao cấp, luôn đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Nhưng thực tế không hẳn vậy. Một số tiếp viên hàng không chia sẻ rằng họ từng gặp trường hợp ga giường không được thay mới, thậm chí có khách còn tinh ý phát hiện những vết bẩn hoặc tóc sót lại. Vì vậy, việc cảnh giác là điều không thừa.

Bí kíp “tờ giấy” – cách nhận biết nhanh ga giường có sạch hay không

Theo tờ New York Post dẫn nguồn từ trang tin Paddle Your Own Kanoo (PYOK), nhiều tiếp viên hàng không khi rời phòng sẽ cố tình để lại một mảnh giấy trong ga giường. Nếu vị khách sau phát hiện ra tờ giấy này, nghĩa là ga giường chưa hề được thay. Đây là cách kiểm tra đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Nếu gặp trường hợp này, lời khuyên là bạn nên báo ngay cho lễ tân để được đổi ga hoặc thậm chí đổi phòng.

Không chỉ ga giường – còn nhiều thứ cần kiểm tra

Ngoài việc kiểm tra ga giường, các tiếp viên hàng không còn nhấn mạnh một số thói quen mà bạn nên áp dụng ngay khi bước vào phòng khách sạn:

- Lật nhẹ ga giường để kiểm tra vết bẩn hoặc rệp giường: Đây là bước giúp bạn tránh nguy cơ dị ứng hoặc gặp phải “ác mộng” mang tên bed bug (bọ rệp).

- Mang theo vỏ gối và ga trải riêng: Một số tiếp viên còn chủ động tự mang vỏ gối, ga trải để đảm bảo an toàn vệ sinh.

- Tránh dùng gối trang trí và khăn trải giường ở cuối giường: Những món đồ này hiếm khi được giặt giũ thường xuyên, chủ yếu để trang trí hoặc kê hành lý. Đặt đầu xuống đó có thể khiến bạn tiếp xúc với hàng loạt vi khuẩn mà không hề hay biết.

- Cẩn thận với cốc thủy tinh trong phòng: Trông bóng loáng là vậy nhưng nhiều khách sạn chỉ tráng sơ qua bằng nước, hiếm khi khử trùng đúng cách.

“Kinh nghiệm xương máu” của dân trong nghề

Không ít tiếp viên chia sẻ rằng sau hàng trăm lần ở khách sạn, họ đã rút ra nguyên tắc: đừng tin vào vẻ ngoài sáng bóng. Bởi một chiếc giường được dọn gọn gàng không có nghĩa là ga giường mới. Cách tốt nhất là tự kiểm tra và phòng ngừa.

Đi du lịch là để nghỉ ngơi, nhưng nếu phải trằn trọc trên chiếc giường không sạch sẽ, chuyến đi có thể trở thành ác mộng. Chỉ cần dành ra vài phút để kiểm tra và lưu ý những chi tiết nhỏ, bạn sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình và gia đình. Đôi khi, một tờ giấy nhỏ hay một cái nhìn tinh ý lại có thể giúp bạn tránh được sự khó chịu suốt cả đêm.

Tóm lại, ga giường khách sạn có sạch hay không hoàn toàn có thể được phát hiện bằng vài mẹo nhỏ mà giới tiếp viên hàng không đã áp dụng từ lâu. Điểm mấu chốt là đừng chủ quan vì sự thoải mái và sức khỏe, hãy tập cho mình thói quen kiểm tra ngay khi bước chân vào phòng.