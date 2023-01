Bí kíp ủ rượu độc đáo bậc nhất thế giới của Nhật Bản giúp bán sạch hàng chỉ trong 5 phút, ai cũng muốn được trải nghiệm một lần

Ảnh minh họa

Mặc dù mức tiêu thụ rượu sake nói chung của Nhật Bản đang ghi nhận xu hướng giảm đều đặn, tuy nhiên những loại rượu được làm bằng phương pháp lên men độc đáo vẫn bán rất chạy. Rượu sake được ngâm dưới sóng biển là một món quà quý hiếm hiện nay.

Tháng trước, Forbul, một nhà sản xuất rượu sake có trụ sở tại Tokyo, đã bắt đầu bán một sản phẩm có tuổi thọ khoảng hai năm có tên là Takanome: Lên men dưới nước. Nhà sản xuất rượu sake cao cấp Takanome đóng chai của mình ở độ sâu 15 mét dưới nước ngoài khơi bờ biển Minami Izu, thuộc quận Shizuoka phía tây nam Tokyo trong 6 tháng. Sau đó, rượu sẽ được ủ trong nhà kho ở -5 C trong 18 tháng tiếp theo.

Người ta nói rằng rượu sake lên men nhanh hơn và có vị dịu hơn so với các loại rượu ủ thông thường. Trong số các giả thuyết khác nhau về lý do tại sao lại như vậy, giả thuyết hợp lý nhất là tần số rung động nhất định xảy ra do tác động của sóng đã ảnh hưởng đến thành phần hóa học của rượu sake.

Ảnh: Nikkei

Cũng có ít sự thay đổi về nhiệt độ khi rượu sake được ủ dưới nước so với trên mặt đất. Môi trường sâu dưới đáy biển đã tạo ra một kho chứa tự nhiên" và là nơi lý tưởng cho quá trình lên men của rượu, vì nhiệt độ nước biển thấp hơn vào mùa đông và dòng chảy mạnh hơn các mùa khác.

Forbul chỉ bán 300 chai rượu sake ủ dưới nước với 5 loại hương vị khác nhau. Công ty cho biết ngay cả những loại bia được ủ trong cùng một đáy biển hoặc trong cùng một khoảng thời gian cũng có hương vị khác nhau, tùy thuộc vào những con sóng vào thời điểm đó. Một chai 720 ml có giá từ 33.000 đến 60.000 yên ( tương đương 257 đến 468 USD), đã bao gồm thuế và phí vận chuyển.

Tất cả năm loại rượu sake được quảng cáo là bổ sung cho các loại thực phẩm khác nhau. Ví dụ như Unkai (Sea of ​​Clouds), có mùi thơm của dứa, với vị chua và ngọt sảng khoái. Theo công ty, nó phù hợp với các món cá trắng mặn.

Hai sản phẩm được giới thiệu vào tháng 12 đã bán hết và ba sản phẩm còn lại sẽ được bán vào cuối tháng này. Một chai Takanome 180 ml sẽ được bán dưới dạng gói với loại ủ lâu năm, để khách hàng có thể so sánh.

Takanome, được Forbul giới thiệu vào năm 2019, được biết đến như một loại rượu hiếm và thường bán hết trong vòng năm phút sau khi nó được rao bán vào thứ Tư hàng tuần trên trang web của công ty.

Sáng tạo để vượt qua khó khăn

Ông Seiya Hirano- Giám đốc của Forbul, cho biết công ty là công ty tiên phong khi nói đến quá trình lên men, đồng thời cho biết thêm rằng họ có kế hoạch nghiên cứu về quá trình lên men trong thùng và các phương pháp khác.

Thị trường rượu sake của Nhật Bản đang bị thu hẹp do dân số giảm và thị hiếu thay đổi. Khoảng 400.000 lít rượu sake đã được vận chuyển vào năm 2021 tại Nhật Bản, chưa bằng 1/4 so với con số cao nhất ghi nhận vào năm 1973. Do việc bán rượu sake với số lượng lớn ngày càng khó khăn nên các nhà máy bia trên khắp Nhật Bản đang cạnh tranh để gia tăng giá trị cho sản phẩm của họ bằng các phương pháp lên men độc đáo , chẳng hạn như ủ dưới nước của Forbul.

Nhà máy bia Shiraki ở thành phố Gifu, miền trung Nhật Bản, cũng tiến hành ủ rượu bằng tàu ngầm và đã sản xuất loại rượu này từ năm 2013. Nhà máy ủ rượu sake Masamune đóng chai ở độ sâu 15 đến 20 mét dưới nước ở Minami Izu từ tháng 11 đến tháng 6.

Daruma Masamune là phiên bản ủ dưới nước của rượu sake, có chai được nạm vỏ sò tự nhiên, được bán vào khoảng tháng 7 hàng năm. Một chai 720 ml có giá 8.250 yên. Daruma Masamune phổ biến với nam giới ở độ tuổi 30 và 40, với nhiều khách hàng mua nó vì hương vị độc đáo và kiểu dáng của chai.

Giám đốc điều hành Shigeri Shiraki cho biết: “Daruma Masamune dưới nước được bán hết hàng năm và nhiều khách hàng tiếp tục mua nó”, đồng thời cho biết thêm rằng cũng có những đơn đặt hàng từ Đài Loan và các nơi khác.

Yasuyuki Kishi, giáo sư tại Đại học Niigata chuyên về thủ công, cho biết: “Các nhà máy rượu đang nỗ lực để ủ rượu sake bằng cách sử dụng các đặc điểm của từng vùng, chẳng hạn như dưới nước và trong phòng tuyết.

Những bước ngoặt độc đáo như vậy đối với nghệ thuật cổ đại có thể là chìa khóa để khuấy động một ngành công nghiệp đang chìm trong tình trạng ảm đạm.

Theo Nikkei Asia