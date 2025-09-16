Bí kíp vào trường chuyên, đại học TOP của học viên Marathon trước kỳ thi phân hóa

Không ít phụ huynh và học sinh chia sẻ cảm giác hoang mang, lo lắng khi kết quả không đạt như mong đợi. Thế nhưng, giữa bối cảnh đầy áp lực đó, vẫn có những học sinh gặt hái thành tích nổi bật và xuất sắc bước vào cánh cửa các trường chuyên, đại học top đầu. Những câu chuyện thành công này cho thấy thành tích cao không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ sự chuẩn bị bài bản cùng phương pháp học tập đúng đắn.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Võ Lê Minh Khôi là một trong những gương mặt gây ấn tượng khi trúng tuyển Đại học Ngoại thương với số điểm 29,89. Vốn là học sinh có nền tảng tốt, Khôi càng bứt phá nhờ bám sát lộ trình học tập tại Marathon, thường xuyên được thầy cô chỉ ra những lỗi sai thường gặp và hướng dẫn cách xử lý đề theo xu hướng mới nhất.

Cùng kỳ thi, em Bùi Quang Minh cũng ghi dấu ấn khi trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm 27,31. Minh chia sẻ: "Điều em trân trọng nhất ở Marathon là sự tận tâm của thầy cô và môi trường học tập đầy động lực. Nhờ vậy, em đã tiến bộ rõ rệt và tự tin hơn trong kỳ thi quan trọng này."

Tin nhắn từ em Quang Minh báo về trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ở bậc THCS, nhiều học sinh của Marathon cũng ghi dấu ấn trong kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10. Phạm Trà Giang, dù từng gặp khó khăn với môn Toán, đã cải thiện rõ rệt nhờ luyện tập với hệ thống đề đa dạng và sự hướng dẫn sát sao từ thầy cô. Kết quả, em đã đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đúng như mong muốn của gia đình. Cùng kỳ thi này, Trương Đỗ Hồng Ân cũng có bước tiến đáng kể khi ôn luyện theo lộ trình cá nhân hóa với hệ thống đề bám sát thực tế và sự hỗ trợ kịp thời từ giáo viên. Ân đã tiến bộ nhanh chóng và chính thức trở thành học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Em Hồng Ân đạt điểm số đầy ấn tượng trong kỳ thi chuyên Anh - chuyển cấp vào 10.

Phía sau những thành tích đáng tự hào của học viên Marathon là sự đồng hành bền bỉ từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, đang trực tiếp giảng dạy tại những trường chuyên và trường top trên cả nước. Có thể kể đến cô Khánh Ly, với 24 năm kinh nghiệm, hiện đang giảng dạy tại THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh); cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, "cây đại thụ" trong giảng dạy Ngữ văn với hơn 24 năm kinh nghiệm; hay thầy Hoàng Minh Quân, với 19 năm kinh nghiệm tại THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội). Chính sự thấu hiểu xu hướng ra đề, kết hợp cùng phương pháp rèn luyện tư duy khoa học, đã giúp học sinh không chỉ củng cố chắc nền tảng kiến thức mà còn đủ bản lĩnh xử lý các câu hỏi phân hóa cao trong kỳ thi.

Điểm đặc biệt ở Marathon là hệ thống khóa học được xây dựng chuyên sâu cho nhóm học sinh có mục tiêu chinh phục trường chuyên, lớp chọn và các đại học hàng đầu. Bên cạnh các lớp luyện thi THPT Quốc gia và chuyển cấp, trong năm nay Marathon còn triển khai thêm các chương trình ôn luyện hướng tới kỳ thi Olympiad. Đây là những khóa học giúp học sinh sớm tiếp cận những dạng bài nâng cao và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề một cách toàn diện.

Không dừng lại ở việc luyện đề, trong bối cảnh hiện nay khi có tới ba bộ sách giáo khoa được áp dụng tại nhiều tỉnh thành, phụ huynh và học sinh khó tránh khỏi sự rối rắm trong việc lựa chọn tài liệu. Nhận thấy điều này, Marathon đã phát triển học liệu cá nhân hóa – điều chỉnh theo năng lực và mức độ tiếp thu của từng học sinh, giúp các em lấp đầy lỗ hổng và bứt phá vượt chuẩn.

Không khí lớp học trực tuyến thực tế tại Marathon: giáo viên tương tác liên tục, học sinh chủ động thảo luận

Song song với đó, thay vì mất nhiều thời gian di chuyển, học sinh được học trực tiếp online với giáo viên, đảm bảo tương tác và theo sát như lớp học truyền thống. Mọi buổi học đều được lưu trữ, giúp các em dễ dàng xem lại bất cứ lúc nào. Với phụ huynh, hệ thống báo cáo học tập chi tiết được gửi định kỳ, giúp gia đình luôn nắm rõ tiến độ và lộ trình học tập của con.

Sự kết hợp giữa giáo viên uy tín, chương trình luyện thi chuyên biệt, học liệu cá nhân hóa và nền tảng công nghệ đã tạo nên một hành trình học tập khác biệt tại Marathon – nơi học sinh tự tin chinh phục kỳ thi, phụ huynh an tâm đồng hành cùng con.