Bị lạc người thân năm 2 tuổi, 35 năm sau người phụ nữ bất ngờ phát hiện gia đình sống ở bên kia đường

Mới đây, thông tin một người phụ nữ 37 tuổi ở Trung Quốc đã có màn đoàn tụ hạnh phúc với gia đình sau khi mất tích lúc 2 tuổi đã khiến dư luận nước này hết sức chú ý. Điều đáng nói là cô đã bàng hoàng nhận ra mình đã sống ngay bên kia đường đối diện nhà người thân mà không hề hay biết.

Theo thông tin do tờ Mothership dẫn lại từ tờ ETtoday, chị Cui Ning (hiện tại 37 tuổi) bị mất tích vào năm 1991 khi mới 2 tuổi tại một khu chợ ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, sau khi cha của chị để chị tự đi đến một quầy hàng gần đó để mua bánh bao.

Đi chợ cùng bố, bé gái bị lạc rồi sống xa gia đình hơn 3 thập kỷ

Hôm đó, cô bé Cui 2 tuổi đã đi chợ cùng cha khi người cha đang bận rộn trông coi quầy bán rau của mình. Khi thấy con gái bắt đầu quấy khóc vì sốt ruột, người đàn ông đã đưa tiền và bảo cô bé đi mua bánh bao ở quầy hàng gần đó.

Tuy nhiên, cô bé 2 tuổi đã đi lạc và băng qua đường để sang khu chợ bán buôn sầm uất nằm ở phía đối diện. Một người phụ nữ bán quần áo tại chợ phát hiện ra đứa trẻ bị lạc và đã phát loa thông báo với hy vọng tìm được cha mẹ của bé. Tuy nhiên, không có ai đến nhận.

Những giọt nước mắt xúc động của chị Cui khi đoàn tụ người thân.

Không đành lòng bỏ lại cô bé, người phụ nữ đã đưa cô về nhà như một giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, cuối cùng bà đã nuôi nấng Cui như con gái ruột của mình. Chị Cui chia sẻ với ETtoday rằng ban đầu mẹ nuôi tưởng cô bị câm, và sau đó, dựa vào giọng nói, bà đoán cô đến từ Ngọc Lâm – một thành phố khác thuộc tỉnh Quảng Tây.

Còn về phía gia đình của chị Cui, do mang nặng nỗi dằn vặt vì đã để con gái đi lạc, cha ruột của Cui chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cô.

Cái kết có hậu dành cho người phụ nữ bị lạc gia đình suốt 35 năm.

Theo ETtoday, ông đã dành phần đời còn lại để cố gắng tìm con gái, nhưng đáng tiếc là ông đã qua đời mà không thể tìm thấy con gái hay biết rằng con gái vẫn luôn ở ngay bên kia đường suốt bấy lâu nay.

Cui kể với ETtoday rằng cha mẹ nuôi và anh trai đã đối xử rất tốt với cô trong suốt thời gian cô lớn lên. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ và những câu chuyện đoàn tụ gia đình lan truyền trên mạng xã hội đã thôi thúc cô suy nghĩ về cội nguồn của mình và đăng ký thông tin lên một nền tảng hỗ trợ tìm kiếm người thân.

Vào ngày 7 tháng 7 năm nay, Cui đã đăng ký thông tin của mình lên một nền tảng tìm kiếm người thân. Chỉ trong vòng vài giờ, chị/em gái ruột của cô đã liên lạc. Cả hai đã thực hiện xét nghiệm ADN và kết quả xác nhận mối quan hệ huyết thống. Kể từ đó, Cui đã gặp lại mẹ ruột và chị/em gái; cả ba người đều đã rơi nước mắt trong khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động.

"Tôi đăng ký thông tin vào buổi sáng và ngay chiều hôm đó, chị gái đã liên lạc với tôi", chị Cui xúc động chia sẻ.

Công nghệ mới giúp nhiều người bị thất lạc tìm lại người thân

Chính quyền Trung Quốc không công bố thống kê tổng hợp theo thời gian thực về tổng số người bị lạc người thân. Tuy nhiên, các báo cáo và khảo sát xã hội chỉ ra quy mô lớn của tình trạng này, trong số đó có khoảng 200.000 trẻ em bị mất tích hoặc thất lạc tại đại lục mỗi năm, một phần không nhỏ liên quan đến vấn nạn bắt cóc và mua bán trẻ em.

Một người mẹ cầm tấm biển tìm đứa con bị thất lạc tại Trung Quốc.

Để giải quyết vấn đề, công an Trung Quốc đã triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu ADN quốc gia và các nền tảng mạng xã hội để hỗ trợ nhiều gia đình đoàn tụ. Tính đến hiện tại, ước tính có hơn 100.000 gia đình mất con tại Trung Quốc đã chủ động đăng ký thông tin và hiến mẫu ADN vào hệ thống này với hy vọng tìm lại được gia đình ruột thịt.

Bên cạnh đó, cũng không thể nhắc đến sự xuất hiện của hệ thống cảnh báo Tuan Yuan (Đoàn Tụ): Đây là hệ thống cảnh báo khẩn cấp quốc gia phối hợp giữa Bộ Công An Trung Quốc và tập đoàn Alibaba. Hệ thống này đã phát đi thông báo tìm kiếm cho hàng nghìn trường hợp khẩn cấp mới phát sinh hàng năm và có tỷ lệ tìm thấy nạn nhân rất cao, lên đến 98%.