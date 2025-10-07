Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bị lũ cuốn trôi, cô gái ở Mộc Châu vẫn quyết giữ khư khư một thứ trên tay khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt

07-10-2025 - 10:32 AM | Sống

Cô gái ở Mộc Châu bị nước lũ cuốn trôi nhưng vẫn giữ chặt hai túi đựng laptop, may mắn được hai thanh niên kịp thời cứu.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 5/10 đến hết ngày 7/10, tỉnh Sơn La xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Sáng 6/10, tại phường Mộc Châu, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở đất đá, gây hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Chỉ sau 30–40 phút mưa xối xả, nhiều tuyến đường trung tâm đã biến thành “biển nước”.

Trong ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera an ninh ghi lại cảnh một cô gái bị nước lũ cuốn trôi khi cố di chuyển qua đoạn đường ngập sâu ở Mộc Châu. Dù đang mặc áo mưa vướng víu và bị dòng nước xiết cuốn đi, cô vẫn giữ khư khư hai chiếc túi được cho là đựng máy tính bên trong.

Rất may, đúng lúc đó có hai thanh niên gần hiện trường phát hiện, đã nhanh chóng lao xuống dòng nước bơi tới ứng cứu, đưa cô gái đến nơi an toàn.

Hình ảnh cô gái vẫn nắm chặt túi đồ giữa dòng nước lũ sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng gây tranh luận sôi nổi. Một số ý kiến cho rằng bản năng cố bảo vệ tài sản giá trị trong lúc hoảng loạn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng tính mạng mới là điều quan trọng nhất, chỉ cần chậm vài giây có thể phải trả giá bằng sinh mạng.

Sự việc cũng là lời nhắc nhở người dân không nên chủ quan khi di chuyển qua vùng ngập sâu, nhất là trong thời điểm mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11.

Cán bộ liều mình vượt lũ, sơ tán người dân đến nơi an toàn: 29 giây khiến tất cả xúc động

Theo Nam An

