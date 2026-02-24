Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bị lừa chuyển khoản 1.000 đồng cũng báo công an thì có được giải quyết không? Cán bộ công an trả lời

24-02-2026 - 16:36 PM | Kinh tế số

Công an cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Bị lừa chuyển khoản 1.000 đồng cũng báo công an thì có được giải quyết không? Cán bộ công an trả lời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại chương trình "Đừng để mất tiền vì sập bẫy lừa đảo" nằm trong chiến dịch Toàn dân chống lừa đảo do Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP. HCM VTVT9 chủ trì tổ chức, các thủ đoạn tinh vi được cảnh báo. Thiếu tá Nguyễn Tấn Mạnh, phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an TP. HCM cho biết, thủ đoạn liên quan đến việc đổi tiền giả không mới, nó xảy ra hàng năm. Các đối tượng thường yêu cầu đặt cọc hoặc cung cấp một ứng dụng, một đường link để chúng ta điền thông tin, thực hiện việc đổi tiền.

Chúng ta cũng thấy rằng chỉ với 300.000 đồng, các đối tượng đã rất thông minh khi đánh vào tâm lý số tiền nhỏ. Khi bị chiếm đoạt số tiền ít ỏi như vậy, người dân thường nghĩ "có 300.000 đồng cũng không đáng gì, lỡ rồi bỏ qua" và không trình báo công an. Các đối tượng lừa đảo sẽ nghĩ rằng đây là cấp số nhân: hôm nay lừa một người, sau đó 10 người, 100 người, số tiền sẽ lên rất nhiều.

Khi người dân không tố cáo, các đối tượng này sẽ thực hiện trót lọt. Vậy nếu ở ngoài đời thực mà bị mất 300.000 đồng, trình báo công an có giải quyết không? Mọi cơ quan công an đều sẽ giải quyết, không chỉ riêng trường hợp 300.000 đồng. Tâm lý của các đối tượng rất tinh vi, chúng đánh vào việc người dân ngại rắc rối khi đến cơ quan công an vì số tiền quá ít.

Việc đi lại, làm nhiều thủ tục, cung cấp thông tin, in ấn giấy tờ... đều tốn thời gian. Vì vậy, nhiều người chọn bỏ qua. Tuy nhiên, dù chỉ bị lừa 1.000 đồng, người dân cũng cần phải tố cáo, Thiếu tá Nguyễn Tấn Mạnh khẳng định.

