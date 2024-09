Bí mật bên trong tòa nhà chọc trời 29 tầng nhưng không có ô cửa sổ nào giữa lòng New York

Giữa lòng thành phố New York hoa lệ, tòa nhà số 33 phố Thomas hiện lên với vẻ ngoài bí ẩn khi sở hữu 29 tầng lầu nhưng lại không hề có lấy một ô cửa sổ. Liệu điều gì đang được che giấu bên trong khối bê tông khổng lồ này?

New York là thành phố của những tòa nhà chọc trời, nhưng tòa nhà số 33 phố Thomas lại là một trường hợp đặc biệt khi không hề có cửa sổ. Lý do vì sao nó mang thiết kế không phù hợp với kiến trúc phổ thông như vậy đến nay vẫn chưa có lời giải chính thức.

Ngoại trừ lối vào ở tầng trệt, tòa nhà đồ sộ này hoàn toàn không có chi tiết nào để người ta có thể nhìn vào bên trong, khiến cho khối kiến trúc thô kệch này mang một vẻ khó hiểu, bí bách. Việc không thể nhìn thấy bên trong tòa nhà không cửa sổ này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những giả thuyết khó tin.

Một người đàn ông từng làm việc tại đây đã chia sẻ với tờ Daily Mail về những gì ông nhìn thấy khi được thuê lắp đặt một số thiết bị trong tòa nhà vào đầu những năm 2000, với điều kiện giấu tên. Người đàn ông này và con trai ông cho biết, họ không được phép vào một số khu vực nhất định của tòa nhà. Thậm chí có những khu vực bị cấm đối với bất kỳ khách tham quan nào.

Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu bởi có rất nhiều tòa nhà không cho phép mọi người tự do đi lang thang và xem xét bất cứ thứ gì bạn muốn. Hơn nữa, việc được thuê để thực hiện một số công việc tại một địa điểm nào đó không có nghĩa là bạn sẽ được tự do ra vào toàn bộ tòa nhà.

Điều đáng ngờ hơn một chút là người đàn ông và con trai ông "không thể hỏi những gì bên trong hoặc tại sao chúng tôi không thể vào" những khu vực mà họ bị cấm.

Một lần, khi đang ở tầng hầm, người đàn ông cho biết đã tìm thấy những thứ có vẻ là giấy tờ mật chứa thông tin được phân loại mật về cách xử lý một số máy móc trong trường hợp bị tấn công bằng bức xạ.

Thông tin chính thức về 33 phố Thomas là toà nhà được xây dựng từ năm 1974 để chứa thiết bị chuyển mạch điện thoại và trước đây nó được gọi là Tòa nhà AT&T Long Lines. Về cơ bản, đó là nơi có thiết bị kết nối các cuộc gọi điện thoại đường dài. Thế nhưng sau hàng chục năm, công dụng thực sự của toà nhà và ai ở bên trong nó vẫn là một bí ẩn. Vì quá kỳ lạ với thế giới bên ngoài, toà nhà 29 tầng đã vướng vào không ít thuyết âm mưu.

Vài năm trước, tờ New York Times từng đưa tin rằng tòa nhà chọc trời không cửa sổ này cũng có thể là một trạm nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) có tên mã là 'Titanpointe'. Họ cũng đề cập đến một bộ phim tài liệu có tên Dự án X và một báo cáo năm 2016 từ The Intercept, trong đó tuyên bố rằng tòa nhà có một số bộ phận dành riêng cho việc giám sát.

