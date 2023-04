Bí mật đằng sau bức ảnh tài tử Game of Thrones chạy xe máy điện Dat Bike - startup 32 triệu USD từng gọi vốn trên Shark Tank

Cách đây không lâu, hình ảnh Nikolaj Coster Waldau – diễn viên nổi tiếng trong phim Game of Thrones lái xe trên đường phố TP.HCM đã khiến công chúng không khỏi thích thú, thu hút hàng chục nghìn lượt thích trên mạng xã hội. Đáng nói, chiếc xe mà tài tử này đồng hành là chiếc mô tô điện của Dat Bike – thương hiệu từng gọi vốn thành công trên Shark Tank Việt Nam.

Được biết, Nikolaj Coster Waldau đã có chuyến thăm Việt Nam để ghi hình cho loạt phim tài liệu về môi trường mang tên "An Optimist’s Guide To The Planet" cho Bloomberg Media .

Trong loạt phim này, Nikolaj - người được biết đến với vai diễn Jamie Lannister trong loạt phim truyền hình nổi tiếng Game of Thrones, sẽ đi đến nhiều quốc gia để gặp gỡ các cá nhân và giới thiệu những ý tưởng sáng tạo giúp giải quyết các thách thức về môi trường. Tại Việt Nam, chiếc xe máy điện Weaver ++ của Dat Bike được lựa chọn trở thành phương tiện di chuyển của diễn viên trong quá trình ghi hình tại Tp.HCM



Chiếc Weaver ++ là dòng sản phẩm mới nhất của Dat Bike, ra mắt cuối năm 2022. Weaver++ sở hữu pin Lithium-ion 72V với dung lượng 68 Ah, giúp người dùng tiết kiệm và linh hoạt thời gian sạc. Cụ thể, xe chỉ cần 1 giờ sạc cho 100 km đầu tiên và tổng 3 giờ cho quãng đường 200 km. Bộ sạc tự ngắt khi đầy và người dùng có thể sạc bất cứ khi nào mà không lo chai pin. Pin có tuổi thọ lên đến 15 năm, tương đương với 150.000 km, sau đó pin sẽ còn khoảng 70% và vẫn hoạt động ổn định bình thường. Chiếc xe được niêm yết với giá gần 66 triệu đồng.

Dự án của Bloomberg và nam diễn viên Nikolaj dù được thực hiện trong thầm lặng, dự kiến đến đầu năm 2024 mới khởi chiếu nhưng đã thu hút sự quan tâm của người dân. Việc đồng hành cùng diễn viên Nikolaj và Bloomberg cũng là cơ hội mà hiếm có startup tại Việt Nam có được, phần nào cho thấy sự công nhận về hành trình xanh mà Dat Bike đang theo đuổi.

Gần đây nhất, Dat Bike cũng nằm trong danh sách 9 dự án xanh được Chính phủ Anh lựa chọn tham gia vào chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) trị giá 11,8 triệu bảng Anh. Dat Bike đã vượt qua và đáp ứng được nhiều tiêu chí như hướng đến các giải pháp "xanh hóa" dây chuyền sản xuất, có mục tiêu tại ít phát thải carbon, mang tính đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, có nhu cầu huy động vốn từ 5 triệu USD trở lên, có mô hình kinh doanh khả thi về lợi nhuận trong dài hạn.

Dat Bike hiện đã huy động được tổng cộng 16,5 triệu USD. Định giá Dat Bike theo đó chạm mốc 32 triệu USD, theo ước tính của Venture Cap Insights.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam những năm gần đây đang ngày càng trở nên sôi động khi có sự tham gia của startup và cả những “ông lớn”. Năm 2018, VinFast ra mắt dòng xe máy điện đầu tiên, đồng thời khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện tại Khánh Hòa.

Với tiềm lực tài chính mạnh, VinFast đã xây dựng hệ thống trạm sạc, cho thuê pin trên quy mô cả nước, đồng thời liên tục cho ra mắt các dòng sản phẩm mới trải đều mọi phân khúc.

Trong khi đó, đầu tháng 4/2023, Tập đoàn Sơn Hà – vốn nổi tiếng với các sản phẩm bồn nước năng lượng mặt trời, cùng bất ngờ tuyên bố bước vào ngành xe điện bằng việc ra mắt 4 mẫu xe máy điện.

VinFast là "tay chơi" có tiềm lực trong trên thị trường xe máy điện

Tuy nhiên, Dat Bike dường như đang lựa chọn phân khúc đặc thù hơn, khi gần như duy trì thiết kế nguyên bản từ dòng sản phẩm đầu tiên, với kiểu dáng tương tự mô tô thay vì theo đuổi kiểu dáng mang tính đại chúng.