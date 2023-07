Bí mật đằng sau nhà hàng đặt chỗ lâu nhất thế giới: Thực khách phải chờ tận 4 năm để được thưởng thức, nhìn thực đơn mới hiểu lý do vì sao

Nằm ở trung tâm thành phố Bristol, trên những ngọn đồi cách thủ đô London, Anh khoảng 2 tiếng rưỡi di chuyển, một nhà hàng kiêm quán rượu The Bank Tavern hiện là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất không chỉ trong thị trấn mà còn đối với những ai có niềm đam mê với ẩm thực của mình.

Theo The Guardian, nhà hàng có từ thế kỷ 19 này nổi tiếng đến mức mà danh sách khách chờ lên tới 4 năm. Chỉ những người có đủ kiên nhẫn, may mắn lắm mới có thể giành được một trong bảy chiếc bàn duy nhất để thưởng thức được các món nướng nổi tiếng cho bữa tối Chủ nhật.

Được biết, The Bank Tavern nổi tiếng với những món như thịt bò tái 30 ngày tuổi, đùi cừu nướng mật ong hương thảo, bụng lợn nấu chậm cùng những ổ bánh mì ăn kèm đậu lăng rau.

Thực khách cũng có thể lựa chọn giữa mực viên kiểu Hy Lạp, ba chỉ heo tráng men Sriracha hay xà lách trộn táo.

Các lựa chọn món tráng miệng ở đây cũng vô cùng phong phú bao gồm bánh tart limoncello, bánh pavlova dâu tây và socola trắng và panna cotta sữa chua mâm xôi.

Nữ thiết kế đồ họa Vicki Leach cùng bạn cô ấy là Lucy Weston đã phải đăng ký khoảng 1 năm trước để có cơ hội thưởng thức bữa tối ở đây tuyên bố rằng việc này rất đáng để chờ đợi.

"Chắc chắn là 100%, những món ăn ở đây thực sự tuyệt vời. Trước khi đăng ký bàn tôi đang trong những tháng cuối của thai kỳ và hôm nay tôi đã dắt con trai, bé Milo của mình theo", Vicki chia sẻ.

Sam Gregory, chủ nhân của nhà hàng cho biết trước khi dịch Covid-19 bùng phát, nhà hàng đã có danh sách khách hàng phải chờ khoảng 6 tháng, mọi người phải cố gắng đăng ký để có một slot vào tối Chủ nhật. Tuy nhiên, để quản lý số lượng hồ sơ bổ sung, ông đã phải đóng cửa hệ thống đặt phòng của mình.

"Khi chúng tôi đóng cửa, chúng tôi đã đưa ra quyết định rằng bất kỳ ai đã đặt phòng ở nhà hàng, chúng tôi sẽ tôn trọng việc đặt phòng đó. Vì vậy, để quản lý lượng hồ sơ tồn đọng đó, chúng tôi đã đóng hệ thống đặt phòng của mình trong khoảng thời gian diễn ra dịch bệnh", Sam nói.

Theo một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Dojo có trụ sở tại Vương quốc Anh, đặt chỗ để trải nghiệm món nướng vào Chủ nhật của Bank Tavern hiện khó nhất thế giới, đánh bại cả nhà hàng Damon Baehrel và Masalawala & Sons ở New York, La Mesita de Almanza ở Tierra del Fuego, Argentina cùng ba bộ phim The Fat Duck at Bray được gắn sao Michelin của Heston Blumenthal.

Năm 2019, với nước thịt tự làm và bánh pudding Yorkshire khổng lồ của nhà hàng đã đưa thực đơn tối Chủ nhật của họ trở nên nổi tiếng. Nhà hàng ngay sau đó được vinh danh là món ngon nhất ở Anh bởi Giải thưởng Thực phẩm hàng tháng của The Guardian.

Chia sẻ với truyền thông, Sam Gregory cho biết nhà hàng đã ngừng nhận đặt chỗ từ tháng 3/2022 sau khi danh sách chờ của quán lên đến 4 năm và hiện tại vẫn không thể đặt chỗ trước.

Sam Gregory - Chủ nhà hàng kiêm quán rượu The Bank Tavern

"Tôi hy vọng họ có đủ kiên nhẫn để chờ, bởi có thực khách sẵn sàng chờ đến 2-3 năm để có một bữa ăn thịnh soạn thưởng thức vào tối Chủ nhật."