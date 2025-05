Bí mật không gian sống "Private & Luxury" ẩn giấu tại Ba Đình

Là dự án căn hộ cao cấp với 27 tầng song chỉ có số lượng bộ sự tập khan hiếm 175 căn hộ. Dù sở hữu tọa độ "một bước ra trung tâm phố" với ngoại khu sôi động, song The Nelson vẫn giữa được nét trầm mặc, riêng tư và kín đáo với không gian sống hiện đại, thiết kế kiến trúc tinh tế, nội thất sang trọng và những tiện ích - dịch vụ xa xỉ đặc quyền.

Cùng "mục sở thị" để khám phá và cảm nhận không gian sống riêng tư và đẳng cấp theo phong cách Private & Luxury được đo ni đóng giày cho giới tinh anh.

Vị trí nội đô lịch sử, nơi quỹ đất vàng luôn khan hiếm

The Nelson nằm ẩn mình biệt lập trên con phố Láng Hạ đắt đỏ giữa trung tâm quận Ba Đình. Đây không chỉ là nơi mang đậm dấu ấn của thời gian và văn hóa, mà còn là tâm điểm kết nối phồn hoa, với hệ tiện ích ngoại khu sôi động, đủ đầy trong tầm tay.

Đặc biệt, vị trí của The Nelson còn được bao quanh bởi tuyến đường vành đai 1 được mệnh danh "đắt nhất hành tinh" dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay cùng với tuyến đường Láng mở rộng, các tuyến metro…, đảm bảo tiềm năng tăng trưởng vượt trội của dự án.

Kiến trúc sang trọng, khẳng định vị thế

Hiện diện kiêu hãnh giữa trung tâm Ba Đình, The Nelson sở hữu lối thiết kế kiến trúc hiện đại, đường nét tinh tế, toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp của dự án bất động sản hạng sang.

Kiến trúc sang trọng, hiện đại là điểm nhấn của The Nelson giữa quận Ba Đình

Giống như những món hàng hiệu xa xỉ nhưng không phô trương của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như túi xách Hermers, đồng hồ Patek Philippe, giày da Berluti…từng chi tiết của tòa nhà đều được trau chuốt tỉ mỉ, thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp vượt thời gian.

Không gian xanh riêng tư, điểm chạm an yên giữa lòng phố

The Nelson kiến tạo một không gian sống xanh mát với những lối đi dạo rợp bóng cây xanh, khu dạo bộ thư giãn ngoài trời được chăm chút tỉ mỉ chỉ dành cho cư dân, mang đến sự an yên hiếm có giữa lòng đô thị sôi động.

Khoảng không gian xanh thư thái, riêng tư và biệp lập giữa trung tâm phố

Vườn cảnh quan trước sảnh toà nhà được kiến tạo với nhiều loại cây bonsai quý như: tùng, sanh, bồ đề, kết hợp với các thảm hoa và đá cảnh tự nhiên tạo nên một không gian xanh gần gũi với thiên nhiên, ngập sắc hoa. Các bộ bàn ghế đá xanh tự nhiên, nguyên khối được tuyển chọn từ hai loại đá xanh đen và đá xanh rêu mang đến nét đẹp vừa gần gũi vừa cổ kính. Sự kết hợp của xây xanh và đá tự nhiên, giúp tụ sinh khí, thu hút vượng khí cho ngôi nhà, hóa giải năng lượng xấu, mang đến tài lộc và may mắn cho các chủ nhân nơi đây.

Sảnh đón khách sang trọng và dịch vụ tiền sảnh 5 sao

Sảnh lobby (tiền sảnh) tại The Nelson được thiết kế tinh tế, sử dụng gam màu trang nhã cùng hệ thống chiếu sáng hiện đại đến từ châu Âu và mùi hương tinh dầu dịu nhẹ đánh thức các giác quan.

Không gian sảnh đón tiếp được gửi gắm nhiều tâm huyết của chủ đầu tư, với thiết kế sang trọng tương đương với sảnh của khách sạn 5 sao, là lời khẳng định đầu tiên về vị thế và đẳng cấp của các chủ nhân căn hộ trong tòa nhà.

Không gian sảnh sang trọng nổi bật là chiếc đàn dương cầm tượng trưng cho giới quý tộc

Sự khác biệt về dịch vụ tại The Nelson thể hiện ở sự nồng nhiệt và tận tâm, chào đón chủ nhân mỗi khi trở về nhà.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ cư dân và khách đến thăm.

Dịch vụ Concierge (dịch vụ đón tiếp tiền sảnh) tại The Nelson bao gồm sắp xếp xe để đưa đón cư dân; cung cấp thông tin về địa điểm vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm; mở cửa, hỗ trợ hành lý; chuyển tin nhắn, thư từ, bưu phẩm; hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu hằng ngày như giặt ủi, đặt xe, dọn dẹp tại nhà, phối hợp bộ phận an ninh để đảm bảo an toàn cho các chủ nhân và khách mời của gia đình bạn.

Thang máy hiện đại với thiết kế sang trọng đến từ châu Âu

The Nelson sử dụng hệ thang máy thương hiệu Schindler, xuất xứ Thụy Sĩ. Đây là thương hiệu thang máy hàng đầu thế giới với tốc độ di chuyển chỉ 1m/s - 3m/s đảm bảo sự vận hành êm ái và nhanh chóng, thuận tiện cho cư dân.

The Nelson khẳng định chuẩn mực sống Private & Luxury với tỷ lệ thang máy vượt chuẩn cao cấp

Với mật độ 8 căn hộ/sàn song có tới 4 thang máy phục vụ giúp tối ưu hóa thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Đây cũng là tiêu chuẩn mà khó có dự án chung cư cao cấp nào đáp ứng được.

Thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp chuẩn quốc tế

Mỗi căn hộ tại The Nelson là một tác phẩm kiến trúc hiện đại, được kiến tạo tỉ mỉ cùng nội thất cao cấp, khẳng định chuẩn mực sống quốc tế và trải nghiệm sống đẳng cấp cho chủ nhân.

Căn hộ The Nelson có phòng khách rộng rãi, thiết kế tối giản song sang trọng và tinh tế

Căn hộ tại The Nelson còn gây ấn tượng bởi tầm nhìn panorama qua những khung cửa kính lớn mở ra khung cảnh Ba Đình lịch sử đầy ấn tượng, view trực diện các hồ xanh mát như: hồ Hoàng Cầu, hồ Giảng Võ, hồ Thành Công. Từ ban công các căn hộ tầm cao, có thể view trực diện hồ Tây khoáng đạt.

Không gian bếp sang trọng được bàn giao theo tiêu chuẩn châu Âu hiện đại

Khu vực bếp được thiết kế hiện đại, trang bị đầy đủ nội thất và thiết bị cao cấp từ các thương hiệu danh tiếng, tạo nên một không gian ấm cúng và tiện nghi, là trái tim của ngôi nhà, khơi nguồn cảm hứng nấu nướng và hạnh phúc an vui cho gia đình.

Tiện ích – dịch vụ đặc quyền, nâng tầm trải nghiệm sống

The Nelson sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, được thiết kế riêng tư và tinh tế, đáp ứng mọi nhu cầu của mọi cư dân, từ rèn luyện sức khỏe, thư giãn tại bể bơi vô cực, bể sục Jacuzzi & phòng xông hơi, phòng Gym & Sauna hiện đại, Salon tóc cao cấp đến mua sắm tại minimart; giao lưu, gắn kết tại phòng tiệc riêng tư, thưởng thức Lounge và Cafe Shop sang trọng…

Bể bơi vô cực với tầm nhìn panorama như khách sạn Grand Hyatt ở Singapore

Phòng tiệc riêng tư (Private Dining Room) với không gian ấm cúng và sang trọng

Phòng sục Jacuzzi nơi thư thái đỉnh cao cho cơ thể và tâm trí

Mỗi chi tiết tại The Nelson đều được chăm chút tỉ mỉ, từ thiết kế kiến trúc, nội thất đến hệ thống tiện ích, nhằm mang đến một không gian sống Private & Luxury đích thực, tôn vinh vị thế và khẳng định đẳng cấp của những chủ nhân xứng tầm giữa lòng Ba Đình lịch sử.