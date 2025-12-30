Bí mật lớn nhất của Lưu Bị hé lộ từ việc ghép tên 4 người con

Khi đọc Tam Quốc diễn nghĩa, nhiều người có chung quan điểm, Tào Tháo là nhân vật có nhiều tham vọng nhất. Từ chỗ chỉ là viên quan bình thường, Tào Tháo lập nên triều đại của mình.

Còn Lưu Bị lại được coi là người khiêm nhường nhất. Ông luôn gương cao ngọn cờ khôi phục lại nhà Hán nên đã thu phục được những anh hùng kiệt xuất như Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng và Triệu Vân. Tuy nhiên, khi ghép tên 4 người con của Lưu Bị lại với nhau, người ta có thể nhận ra tham vọng của nhân vật này.

Lưu Bị có 4 người con, trong đó con trai cả là con nuôi.

Tham vọng của Lưu Bị

Con trai cả của Lưu Bị không phải là con ruột mà là con nuôi. Khi giao tranh với Tào Tháo ở Từ Châu, ông bị lạc mất vợ con, phải chạy về phía nam theo Lưu Biểu. Tại đây Lưu Bị đã gặp cậu bé Khấu Phong vốn có mẹ thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Hán. Lưu Bị lúc ấy tuy đã lớn tuổi nhưng lại chưa có con cái. Ông nhận Khấu Phong làm con nuôi và đặt tên là Lưu Phong.

Con trai thứ 2 của Lưu Bị là Lưu Thiện, còn được gọi là A Đẩu. Hai người con trai tiếp theo của ông được đặt tên là Lưu Vĩnh và Lưu Lý.

Với người Trung Quốc, việc đặt tên con cái rất quan trọng, phản ánh kỳ vọng của cha mẹ không chỉ dành cho con mà có thể là kỳ vọng về chính cuộc đời mình. Lưu Bị cũng không phải là ngoại lệ. Ông đã cân nhắc rất kỹ lưỡng khi chọn tên cho các con trai. Mỗi cái tên đều mang ý nghĩa đặc biệt. Tất nhiên, ông cũng đặt cả những khát vọng sống của mình vào tên của các con.

Tên bốn người con của Lưu Bị khi được xắp xếp theo thứ tự đã tạo nên cụm từ "Phong Thiện Vĩnh Lý". Theo Aboluowang , Phong Thiện có nghĩa là "tế tự thiên hạ", công việc thường được quân vương tiến hành. Vị hoàng đế có công thống nhất Trung Quốc - Tần Thuỷ Hoàng - là người đầu tiên làm việc này. Việc đặt tên Phong Thiện của Lưu Bị đã thể hiện, ông cũng có tham vọng thống trị thiên hạ như vị hoàng đế vang danh trước đó.

Từ Vĩnh trong tên của người con thứ 3 của Lưu Bị có nghĩa là mãi mãi, còn Lý trong tên người con út có nghĩa là thuận theo lẽ trời. Như vậy, cụm từ Phong Thiện Vĩnh Lý thể hiện tham vọng thống nhất thiên hạ, mong muốn thiên hạ của mình kéo dài mãi mãi của Lưu Bị.

Chỉ tiếc là tham vọng này của Lưu Bị đã không trở thành hiện thực. Không lâu sau khi ông qua đời, triều đại mà ông xây dựng cũng sụp đổ.

Số phận 4 người con của Lưu Bị

Người con nuôi Lưu Phong đi theo Lưu Bị từ khi ông còn nam chinh bắc chiến, gây dựng thế lực. Ban đầu, Lưu Phong rất được cha nuôi trọng dụng và lập được nhiều chiến công.

Tuy nhiên, vào thời điểm Quan Vũ thua chạy tại Mạch Thành, thay vì ra tay giúp đỡ, Lưu Phong đã không hành động dứt khoát. Đây được coi là một trong những lý do khiến người em kết nghĩa của Lưu Bị bị đẩy vào cửa tử. Chính quyết định sai lầm ấy đã khiến Lưu Phong bị thất sủng và bị chính cha nuôi Lưu Bị ban chết.

Cũng có giả thuyết cho rằng, Lưu Bị ban tội chết cho Lưu Phong là do nghe theo lời khuyên của Gia Cát Lượng, sự kiện liên quan tới Quan Vũ chỉ là cái cớ. Vị quân sư tài giỏi này lo lắng rằng, tài năng của Lưu Phong có thể lấn át những người con ruột của Lưu Bị và ảnh hưởng tới việc lựa chọn người kế vị.

Người con thứ hai và là con trai ruột đầu tiên của Lưu Bị là Lưu Thiện ra đời năm 207, do Cam phu nhân sinh hạ. Thời điểm sinh Lưu Thiện, Lưu Bị đã bước sang tuổi 45. Sau này, Lưu Thiện được Lưu Bị truyền ngôi và trở thành vị hoàng đế thứ hai của nhà Thục Hán. Khi Thục Hán bị diệt, Lưu Thiện bị áp tải tới Lạc Dương và được Tào Ngụy phong làm An Nhạc công.

Lưu Thiện không được sử sách đánh giá cao.

Lưu Vĩnh là em trai cùng cha khác mẹ với Lưu Thiện. Tên tuổi mẹ ruột của Lưu Vĩnh không được sử sách ghi lại. Lưu Vĩnh trước được phong làm Lỗ vương, sau phong làm Cam Lăng vương. Sau này, vì bất hòa với sủng thần của Lưu Thiện là hoạn quan Hoàng Hạo, Lưu Vĩnh bị lạnh nhạt. Khi Thục Hán bị diệt, Lưu Vĩnh được Tào Ngụy phong làm Đô úy, hưởng tước Hương hầu.

Con trai út Lưu Lý được Lưu Bị lập làm Lương vương, ban cho vùng đất phía Đông nước Thục để cai quản. Năm 245, Lưu Lý chết, con trai là Lưu Dận kế thừa vương vị.