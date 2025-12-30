Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lão nông 57 tuổi nhận 2 tỷ tiền thưởng Tết từ công ty nông nghiệp: Hé lộ cơ chế nhận tiền

30-12-2025 - 12:39 PM | Sống

Chuyện có thật, người nông dân này họ Lưu, năm nay đã 57 tuổi.

Cuối năm, những thông tin về tiền thưởng Tết, phúc lợi dịp tất niên luôn được nhiều người quan tâm, tìm kiếm. Lúc này trên mạng xã hội (MXH) xuất hiện câu chuyện về một đại gia trồng lúa ở Trung Quốc phát thưởng cuối năm "khủng" cho nông dân, với hình ảnh tiền mặt xếp thành "núi" khiến ai cũng trầm trồ. Từ khóa "nông dân nhận thưởng Tết khủng", "Cả núi tiền thưởng Tết" thu hút nhiều lượt tìm kiếm trên Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam).

Trên thực tế, vụ việc này diễn ra vào năm 2025. Đại gia Lăng Kế Hà - chủ Công ty Nông nghiệp Lục Năng tại huyện An Nghĩa, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc tổ chức phát thưởng cuối năm cho nông dân với tổng số tiền khổng lồ. Đây đã là năm thứ 14 liên tiếp ông Ling Jihe thực hiện truyền thống này - dành cho những người nông dân chăm chỉ, vượt sản lượng,... Số tiền khủng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, truyền thông.

Tờ Sina đưa tin, ông Lưu Thủ Lượng (57 tuổi), quản lý hơn 1.280 mẫu đất, nhiều lần đoạt danh hiệu "trạng nguyên trồng lúa". Năm nay ông lại đứng đầu với phần thưởng hơn 543.550 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng).

Sau khi chia đều cho thành viên đội, ông giữ lại hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 750 triệu VND). "Nhờ áp dụng máy móc, giống mới và công nghệ, năng suất tăng vọt, cuộc sống giờ thay đổi hoàn toàn" , ông Lưu cười rạng rỡ chia sẻ.

Điều gây chú ý là tất cả họ đều là những người nông dân, cư dân địa phương, ký hợp đồng quản lý ruộng đất quy mô lớn cho công ty, làm việc trực tiếp trên đồng: lái máy móc, chọn giống, giám sát năng suất... Công ty hỗ trợ kỹ thuật, máy móc hiện đại, biến nghề nông truyền thống thành công việc ổn định, hấp dẫn. "Tôi tìm đến Công ty Lục Năng với tâm thế muốn thử sức, và không kiếm được đồng nào trong năm đầu tiên. Sau đó, công ty đã thuê nhân viên kỹ thuật từ bên ngoài vào giảng dạy và tập huấn cho mọi người. Tôi bắt đầu kiếm được tiền từ năm thứ hai" , ông Lưu chia sẻ thêm.

Khoản tiền "khủng" này hoàn toàn là thưởng cuối năm (siêu sản lượng thưởng), không phải lương thường. Họ đã nhận lương cơ bản cố định hàng tháng 5.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 18,76 triệu VND) - mức khá cao so với nông dân thông thường ở Trung Quốc. Phần thưởng thêm chỉ phát một lần cuối năm, dựa thuần túy vào năng suất vượt chỉ tiêu.

Không chỉ các "lão nông", Cung Vũ (sinh sau 2000, thuộc đội dịch vụ kỹ thuật trồng trọt bình quân chỉ 20 tuổi) lần đầu nhận thưởng 70.000 nhân dân tệ (hơn 260 triệu đồng) nhờ thử nghiệm giống lúa tái sinh mới "Bang Lưỡng Ưu", giúp tăng sản lượng thành công.

Về cơ chế nhận thưởng, Phó tổng giám đốc Ngô Giang giải thích mức tiền thưởng đối với từng người khác nhau. Số tiền cụ thể được tính toán như thế nào? Ông Ngô Giang, Phó tổng giám đốc Công ty Lục Năng giải thích rằng công ty đã giao đất luân chuyển cho nông dân quản lý (có 77 đội nhỏ, mỗi đội từ 2 đến 8 người).

Ngoài việc nhận được lương cơ bản hàng tháng, mỗi nông dân còn có thể nhận được tiền thưởng nếu sản lượng vào cuối năm - xem là thưởng Tết, tính theo mẫu cao vượt hơn mức quy định.

Được biết, Công ty Lục Năng (Năng lượng xanh) là doanh nghiệp nông nghiệp tổng hợp được phép kinh doanh nhiều lĩnh vực, bao gồm: chuyển nhượng đất đai, trồng lúa nước, dịch vụ quản lý sản xuất lúa, nghiên cứu và quảng bá công nghệ trồng trọt, chế biến, sản xuất tiêu thụ gạo và chế phẩm bún khô.

Đơn vị này không chỉ làm thủ công mà còn lái máy móc hiện đại, dùng drone giám sát, big data dự báo, chọn giống kháng bệnh - biến nông dân thành "kỹ sư đồng ruộng".

Dân mạng Trung Quốc bình luận rần rần : "Muốn bỏ việc thành phố về trồng lúa quá!", "Thưởng thế này ai còn bỏ ruộng hoang?".

Câu chuyện không chỉ gây sốt mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về một nền nông nghiệp hiện đại, hào phóng. Sắp tới thời điểm Tết âm lịch, nhiều người càng quan tâm, tò mò năm nay công ty này sẽ thưởng bao nhiêu?

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

