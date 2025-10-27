Lão nông U80 thuần hóa “thủy quái” sông Mê Kông suýt tuyệt chủng, trở thành tỷ phú

Cá hô từng có nguy cơ tuyệt chủng

Cá hô (Catlocarpio siamensis) là loài cá có kích thước lớn nhất trong họ Cá chép (Cyprinidae), được mệnh danh là “thủy quái” hay “vua cá”. Cá hô sinh sống ở các nhánh sông thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Thịt cá thơm ngon, giàu dinh dưỡng, trở thành món ăn thượng hạng được giới sành ẩm thực lẫn các “đại gia” săn lùng, với giá bán dao động từ 5 – 10 triệu đồng/kg. Cũng vì thế, tình trạng đánh bắt tận diệt cùng sự suy thoái sinh cảnh đã đẩy loài này vào tình trạng nguy cấp, hiếm gặp trong tự nhiên và được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.

Trước thực trạng trên, Việt Nam đã triển khai dự án cấp quốc gia “Hoàn thiện quy trình ương giống và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm nguồn gen cá hô (Catlocarpio siamensis)”, do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II chủ trì. Đây được xem là bước ngoặt trong hành trình bảo tồn loài cá khổng lồ quý hiếm này.

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mô hình nuôi cá hô – loài cá khổng lồ quý hiếm từng có nguy cơ tuyệt chủng trên sông Mê Kông – đang mở ra hướng đi mới cho ngành thủy sản.

Cá hô tại ao nuôi của ông Trần Văn Bảnh, ảnh nguồn: VOV.

Bí quyết nuôi cá hô

Theo thông tin từ VOV, mô hình của ông Trần Văn Bảnh, 70 tuổi (thường gọi là ông Hai Bảnh), ở xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp, được xem là điển hình khi không chỉ bảo tồn được loài cá quý mà còn mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2010, khi Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ triển khai mô hình thử nghiệm nuôi cá hô tại địa phương, ông Bảnh mạnh dạn đăng ký tham gia. Ban đầu, ông chỉ thả vài trăm con giống. Thấy cá sinh trưởng tốt, ít bệnh, chi phí thấp, ông dần mở rộng quy mô.

Đến nay, ông có gần 3.000 con cá hô, trọng lượng dao động từ 10 đến 50 kg/con. Giá cá hô thương phẩm hiện ở mức 450.000 – 550.000 đồng/kg, giúp gia đình ông thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Bí quyết để chinh phục loài “thủy quái” này, theo ông Bảnh, là phải đảm bảo nguồn nước sạch, ổn định và nuôi cá thưa. Thức ăn chính của cá là tảo xanh có trong ao; ông chỉ bổ sung thêm một ít thức ăn viên công nghiệp để cá lớn nhanh hơn. Hệ thống ao nuôi được đầu tư bài bản, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật – từ độ sâu, ánh sáng đến khả năng lưu thông nước – giúp đàn cá phát triển gần như trong môi trường tự nhiên.

Nhờ có kinh nghiệm thuần hóa, nuôi cá hô trong môi trường nhân tạo, ông Bảnh đã nhân rộng mô hình ao nuôi, với kích cỡ cá đạt mức “khủng”. Nhiều con đã nặng hơn 10 kg, chuẩn bị bước vào giai đoạn xuất bán. Với quy mô này, ông hiện là chủ đàn cá hô lớn nhất miền Tây.

Nhờ sự cần cù và tầm nhìn dài hạn, “tỷ phú cá hô” Trần Văn Bảnh không chỉ tạo nên mô hình kinh tế hiệu quả mà còn góp phần giữ lại nguồn gen quý hiếm của loài cá từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Thành công của ông là minh chứng rõ nét rằng, nếu biết tận dụng khoa học, chọn hướng đi khác biệt và giữ vững đam mê, người nông dân Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.