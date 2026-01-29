Bí mật trong hầm ngầm có 4 lớp cửa thép kiên cố luôn có người canh gác

Ngày 28-1, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng về các tội: "Gá bạc"; "Tàng trữ hàng cấm"; "Đánh bạc".

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: L V. Hậu

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đánh bạc trên địa bàn xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An với thủ đoạn tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự do Nguyễn Văn Anh (SN 1984, trú xã Đại Đồng, thường gọi là Anh Quỳnh) tổ chức.

Để đối phó với cơ quan công an, Nguyễn Văn Anh xây dựng hầm ngầm ngay trong nhà mình, chia thành hai phòng nhỏ để tổ chức đánh bạc. Để vào căn hầm này, "con bạc" phải qua 4 lớp cửa thép kiên cố do Nguyễn Văn Anh cầm chìa khoá.

Chung quanh nhà, đối tượng lắp đặt hệ thống nhiều camera cảm biến và ngồi bên trong trực tiếp quan sát qua màn hình để theo dõi mọi di biến động phía ngoài nhà.

Khi đã tập hợp đủ "con bạc" (khoảng 10 người trở lên), Nguyễn Văn Anh sẽ đóng tất cả cửa lại. Đến khi đánh bạc xong, Nguyễn Văn Anh thu dọn hết đồ đạc, tiêu hủy chứng cứ rồi mới mở cửa để "con bạc" ra về.

Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Anh gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc trong nhân dân.

Nguyễn Văn Anh, kẻ cầm đầu tổ chức đánh bạc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau một thời gian theo dõi, chiều 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Đại Đồng bắt giữ 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh "liêng" tại nhà Nguyễn Văn Anh, thu giữ gồm hơn 90 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ, 7 camera. Ngoài ra, khám xét khẩn cấp tại nhà của Nguyễn Văn Anh, cơ quan Công an thu giữ thêm 6 cối pháo hoa nổ loại 49 quả có tổng khối lượng 10,38 kg.

Được biết, ngoài Nguyễn Văn Anh, trong 11 đối tượng bị bắt giữ, có 10 nam, 1 nữ, tuổi đời từ 27 đến 54, trú tại các xã Hoa Quân, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.