Từ tà áo dài “gây sốt” trên sóng truyền hình

Ngày 2/9, cả nước hân hoan trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên sóng truyền hình đã được đồng hành cùng giọng dẫn truyền cảm, chuẩn mực của biên tập viên - MC Hồng Nhung.

Xuất hiện trong tà áo dài màu vàng đầy thanh lịch mà không kém phần rực rỡ, nữ MC góp phần truyền tải trọn vẹn không khí trang nghiêm, tự hào của sự kiện trọng đại này đến hàng triệu khán giả bằng phong thái chững chạc cùng lối dẫn mạch lạc.

Đến tối hôm đó, giữa những màn pháo hoa rực rỡ và những bản hùng ca vang vọng, màn xuất hiện của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự VTV1 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Diện tà áo dài đỏ rực cùng họa tiết sao vàng và hoa sen, nữ BTV khiến mạng xã hội “dậy sóng” bởi hình ảnh vừa sang trọng vừa đậm niềm tự hào dân tộc.

Cô gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo chỉn chu và nét đẹp nền nã, kiểu tóc thả tự nhiên, lối trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên thần thái dịu dàng, trang nghiêm nhưng đầy cuốn hút.

Nhiều khán giả nhận xét, hình ảnh của nữ BTV xứng đáng là gương mặt đại diện cho sự thanh lịch và niềm kiêu hãnh của người Việt trong bản tin đặc biệt ngày Quốc khánh.

Đặc biệt, tà áo dài đỏ không chỉ gợi liên tưởng đến hình ảnh biểu tượng của phụ nữ Việt Nam, mà còn gắn liền với hai biểu tượng đầy tự hào. Sao vàng - biểu tượng của lá cờ Tổ quốc, và hoa sen - quốc hoa tinh khiết, được thêu tinh xảo trên nền đỏ rực, như một lời nhắc nhở về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Ít ai biết rằng, NTK đứng sau những tà áo dài gây sốt đó là Nguyễn Thơ Thơ, cô chủ 9x của Tiệm Thơ, người đã góp công không nhỏ trên hành trình biến chất liệu nhung truyền thống thành biểu tượng thời trang đương đại.

Đến người thổi hồn cho từng đường kim mũi chỉ

Nếu Hồng Nhung và Minh Trang là gương mặt trước công chúng, thì Nguyễn Thơ Thơ – cô chủ nhỏ nhắn của Tiệm Thơ – lại là người âm thầm thổi hồn vào từng đường kim mũi chỉ.

Khi nhận được lời mời thiết kế áo dài cho bản tin đặc biệt Quốc khánh, Nguyễn Thơ Thơ thừa nhận cảm xúc đầu tiên lóe lên trong đầu chính là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. “Bằng mọi giá, mình phải đưa được chi tiết ngôi sao vàng lên áo, nhưng không thể làm qua loa. Đó là quốc kỳ, là biểu tượng thiêng liêng, vừa phải ý nghĩa vừa phải đẹp và hợp lý, mà để đưa hình ảnh quốc kỳ lên trang phục sao cho hài hòa thì không hề đơn giản,” Thơ chia sẻ.

Từ ý tưởng ban đầu ấy, cô tiếp tục nghĩ đến những biểu tượng đặc trưng khác của Việt Nam như hoa sen hay trống đồng. Nhưng cũng chính lúc đó, một bài toán khó đặt ra: Đây đều là những họa tiết quen thuộc, từng được khai thác nhiều lần trong thiết kế áo dài, làm sao để vừa giữ được sự trang nghiêm lại vừa tạo được dấu ấn mới?

Thêm vào đó, trang phục sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia trong thời khắc thiêng liêng, nơi hàng triệu khán giả dõi theo. Vì thế, sản phẩm buộc phải cực kỳ nền nã, thanh lịch, chứ không thể “hoành tráng” như những bộ cánh trình diễn sân khấu.

“Làm thế nào để vừa ý nghĩa, sang trọng, nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn? Đó thực sự là một thử thách,” Thơ nói.

NTK Nguyễn Thơ Thơ - Cô chủ của Tiệm Thơ.

Sau nhiều bản phác thảo, cuối cùng cô chọn được phương án ưng ý, đáp ứng đủ các tiêu chí. Tuy nhiên, quỹ thời gian không còn nhiều. Khâu chuẩn bị phải tiến hành trong gấp rút, trong khi biên tập viên có lịch trình dày đặc sát ngày lễ nên gần như không có thời gian để sửa đồ.

Giao thông Hà Nội những ngày đại lễ vốn đã ùn tắc, việc vận chuyển trang phục đến tay người mặc cũng trở thành áp lực lớn. “Có khi làm đến sát giờ ghi hình thì áo mới kịp trao tay,” Thơ nhớ lại.

Nữ chủ nhân Tiệm Thơ thẳng thắn cho biết, cô không hề chuẩn bị cho sự “viral” của những tà áo dài này. “Khi bắt tay vào làm, mình chỉ nghĩ đơn giản là sẽ làm hết sức, không bao giờ làm cho xong. Mỗi đường kim, mũi chỉ đều gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình và các nghệ nhân. May mắn là trong giây phút thiêng liêng của Tổ quốc, với giọng đọc truyền cảm của Minh Trang và Hồng Nhung, những thiết kế của mình đã được lan tỏa rộng rãi,” Thơ bày tỏ.

Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến ê-kíp của Đài Truyền hình Việt Nam vì đã tin tưởng trao cơ hội quý giá này. “Đó là niềm vinh dự lớn không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả tập thể nghệ nhân Tiệm Thơ. Sự viral ngày hôm nay chính là phần thưởng xứng đáng cho tâm huyết của mọi người trong suốt quá trình chuẩn bị.”

Tiệm Thơ vốn đã nổi tiếng trong giới trẻ Hà Nội với những chiếc váy nhung the thêu tay, vừa cổ điển vừa hiện đại. Trong suy nghĩ của nhiều người, nhung gắn với sự già dặn, sang trọng nhưng khó gần. Tuy nhiên, qua bàn tay biến hóa của Nguyễn Thơ Thơ, chất liệu này đã trở thành một lựa chọn trẻ trung, phù hợp với cả những cô gái ở độ tuổi 20-30.

Khoảnh khắc BTV Minh Trang xuất hiện trên sóng VTV trong tà áo dài đỏ của Tiệm Thơ không chỉ là sự kết hợp tình cờ. Nó giống như một “điểm chạm”, nơi thời trang và văn hóa gặp gỡ. Giữa nhịp sống hiện đại, những đường kim mũi chỉ vẫn còn đó, kể tiếp câu chuyện về vẻ đẹp Việt Nam, vừa truyền thống, vừa đương đại.