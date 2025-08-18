Bị netizen phản ứng vì mời Negav tham gia sự kiện, Diana xin lỗi!

Mới đây, Diana - một trong những thương hiệu hàng đầu về băng vệ sinh phụ nữ đã công bố sự xuất hiện của rapper Negav trong vai trò khách mời đặc biệt cho chiến dịch quảng bá mới diễn ra vào hôm 10/8. Thời gian qua, thương hiệu này cũng đã lựa chọn nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc... để tham gia những hoạt động tương tự. Thế nhưng, khi hình ảnh Negav trong chiến dịch được đăng tải, làn sóng phản ứng bùng nổ.

Nhãn hàng Diana công bố Negav là khách mời trong một sự kiện quảng bá diễn ra tại TP.HCM

Nam rapper cũng đã có mặt tại sự kiện để tham gia các hoạt động giao lưu nhưng cư dân mạng tranh cãi

Negav tham gia hoạt động cùng nhãn hàng này vào hôm 10/8

Trên các diễn đàn lớn, những bài viết liên quan đến vụ việc thu hút hàng chục nghìn lượt thảo luận, cho thấy sức nóng và mức độ nhạy cảm của vấn đề.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc Diana bị phản ứng vì mời Negav quảng bá tại sự kiện xuất phát từ việc nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi lớn về tiêu chí lựa chọn gương mặt quảng bá của nhãn hàng. Một thương hiệu vốn hướng đến phụ nữ, lấy sứ mệnh tôn vinh và bảo vệ phụ nữ làm kim chỉ nam, vì sao lại lựa chọn hợp tác với một nam thần tượng từng vướng scandal liên quan đến phát ngôn nhạy cảm, bị cho là "cợt nhả" và "hạ thấp" phụ nữ - để quảng bá cho sự kiện của mình? Quyết định lựa chọn Negav đã biến chiến dịch từ cơ hội lan tỏa giá trị tích cực trở thành tâm điểm tranh cãi.

Trước áp lực từ dư luận, phía nhãn hàng đã nhanh chóng gỡ bỏ thông tin liên quan đến Negav trên Fanpage chính thức.

Cư dân mạng đặt ra nhiều vấn đề về việc nhãn hàng lựa chọn Nagev đồng hành cùng sự kiện

Dẫu vậy, bên cạnh luồng chỉ trích, vẫn có không ít ý kiến kêu gọi sự bình tĩnh. Một bộ phận khán giả cho rằng việc góp ý và phản ánh là cần thiết để nhãn hàng và nghệ sĩ nhìn nhận, điều chỉnh, nhưng không nên cổ suý cho bạo lực mạng hay tẩy chay cực đoan. Việc công kích cá nhân, dùng ngôn từ thù ghét hay miệt thị sẽ chỉ khiến sự việc trở nên căng thẳng và vượt ra khỏi mục tiêu ban đầu. Nhiều ý kiến mong muốn cộng đồng mạng tiếp cận sự việc theo hướng văn minh, khách quan và chọn lọc thông tin.

Rạng sáng ngày 18/8, trên Fanpage chính thức của Diana Vietnam đã đưa ra phản hồi liên quan đến sự việc này. Diana gửi lời cảm ơn cộng đồng vì những phản hồi thẳng thắn và xin lỗi, thừa nhận việc lựa chọn khách mời vừa qua chưa phù hợp, gây ra hiểu lầm. Thương hiệu khẳng định hiện chưa có kế hoạch chọn gương mặt đại diện chính thức, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, rà soát lại quy trình lựa chọn nghệ sĩ để đảm bảo các sự kiện sau phù hợp hơn, giữ trọn niềm tin phụ nữ Việt.

Cụ thể phản hồi của Diana Vietnam như sau:

Thông điệp từ Diana Mới đây, Diana ghi nhận một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến một ca sĩ khách mời tham dự sự kiện Diana tổ chức tại siêu thị. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng vì sự quan tâm và những phản hồi thẳng thắn. Đây là nguồn thông tin quý giá giúp Diana nhìn nhận lại và không ngừng cải thiện để mang đến những trải nghiệm tốt hơn trong tương lai. Diana thành thật xin lỗi vì việc lựa chọn khách mời tại sự kiện vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và chưa phù hợp với mong đợi của cộng đồng. Chúng tôi xin xác nhận: hiện tại, Diana chưa có kế hoạch lựa chọn bất kỳ gương mặt đại diện chính thức nào cho nhãn hàng. Diana luôn tôn trọng nỗ lực thay đổi và hoàn thiện của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, là thương hiệu đồng hành và tôn vinh phụ nữ, chúng tôi luôn đặt sự an toàn tinh thần và giá trị của phụ nữ lên ưu tiên hàng đầu. Diana cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc và đã tiến hành rà soát quy trình lựa chọn nghệ sĩ khách mời để đảm bảo mang đến những chương trình phù hợp, giữ trọn niềm tin của phụ nữ Việt Một lần nữa, Diana xin chân thành cảm ơn vì sự tin tưởng, đồng hành và những phản hồi quý báu. Đây chính là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện, mang đến những trải nghiệm ngày càng tốt hơn và phù hợp hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Trân trọng, Diana

Phía nhãn hàng không nhắc thẳng tên Negav nhưng cho biết sẽ rà soát quy trình chọn lựa nghệ sĩ. Đồng thời nhãn hàng khẳng định luôn đặt tự ưu tiên và tôn trọng phụ nữ lên hàng đầu

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Trước khi có nghệ danh Negav, Đặng Thành An từng lấy tên "Oggy" - một nhân vật trong phim hoạt hình. Sau chương trình thực tế Hành Trình Rực Rỡ, Anh Trai Say Hi, Negav được nhiều khán giả dành sự quan tâm.Tuy nhiên vì một sự cố vạ miệng ở concert Anh Trai Say Hi hồi tháng 9/2024, kéo theo đó là những phát ngôn trong quá khứ của anh bị đào lại khiến sự nghiệp đang lên của Negav ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau thời gian giữ im lặng, khi đó Negav đã lên tiếng xin lỗi: "Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều".

Negav vắng mặt trong day 2 concert Anh Trai Say Hi. Đến đêm thứ 3 của concert, anh xuất hiện trở lại và chia sẻ: "Thưa tất cả quý vị khán giả, thưa BTC Anh Trai Say Hi và tất cả quý vị quan khách có mặt tại concert 3. Thật sự đối với em khi được đứng tại đây với tất cả các Anh Trai là diễm phúc lớn nhất. Em muốn tri ân và ghi nhớ tình cảm mà mọi người dành cho em, đó là thứ em không thể thiếu được trong chặng đường làm nghề của em. Bên cạnh đó em biết ơn tất cả các cơ quan ban ngành, anh chị trong BTC Anh Trai Say Hi vì đã bao dung, chấp thuận cho em có cơ hội để sửa sai. Em xin cảm ơn tất cả mọi người".

Thời gian gần đây, Negav đã mở lại mạng xã hội, góp mặt trong đội hình Anh Trai Say Hi mùa 2. Dù vậy, mỗi hoạt động của Negav sau ồn ào vẫn vướng phải làn sóng tranh cãi.