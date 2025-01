Bị nhắc nhở về an toàn thực phẩm, một siêu thị lớn tại TP HCM hứa "khắc phục ngay lập tức"

Sáng 20-1, Đoàn kiểm tra nguồn cung nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra thực tế tại siêu thị MM Mega Market An Phú (TP Thủ Đức, TP HCM).

Đoàn do ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dẫn đầu cùng nhiều đơn vị có liên quan như: Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Thanh tra bộ,…

Nhân viên tại khu vực sơ chế, đóng gói không đeo găng tay, không đầy đủ bảo hộ

Đoàn đã khảo sát tại khu vực kinh doanh, sơ chế, đóng gói các mặt hàng như: thịt heo, bò, thủy sản, rau củ quả,… và ghi nhận một số lỗi có nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Ví dụ, khu vực đóng gói thịt heo, bò có nhân viên không tuân thủ về bảo hộ, không đeo găng tay; khu vực sơ chế có thức ăn của cá nhân, bình ắc-quy có nguy cơ nhiễm chéo.

Khu vực hàng chờ hủy lộn xộn, chưa phân biệt phế phẩm, chính phẩm

Tại khu vực hàng chờ hủy (chủ yếu là hàng tươi không còn bảo đảm chất lượng) còn lộn xộn, chưa phân biệt hàng chính phẩm và phế phẩm dễ gây nguy cơ lẫn lộn hàng hóa.

Tại khu vực kinh doanh mặt hàng giá đỗ - mặt hàng "nóng" sau vụ việc Công ty Lâm Đạo sử dụng chất không có trong danh mục để ngâm giá đỗ và lọt vào hệ thống Bách Hóa Xanh, của MM Mega Market An Phú chỉ có duy nhất 1 sản phẩm giá đỗ, là hãng nhãn riêng của chính siêu thị.

Quầy giá đỗ trống, chỉ còn duy nhất hàng nhãn riêng của siêu thị

Đáng chú ý, khi thành viên đoàn kiểm tra quét mã QR thì lại hiện ra giấy chứng nhận VietGap không phù hợp bởi sản phẩm trên giấy chứng nhận này là "phúc bồn tử".

Tuy nhiên, khi siêu thị lục lại hồ sơ thì phát hiện có lỗi trong nhập dữ liệu còn thực tế sản phẩm giá đỗ tại đây đúng là có giấy tờ hợp lệ.

Giá đỗ nhãn riêng của MM Mega Market khi quét thông tin không khớp với giấy tờ gốc

Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng NAFIQPM, nhắc nhở siêu thị MM Mega Market An Phú, cần chú ý công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi lượng hàng hóa kinh doanh cuối năm tăng cao so với ngày thường.

Ông cũng lưu ý các giấy chứng nhận như VietGap, hữu cơ có phạm vi giới hạn cụ thể, không phải áp dụng cho tất cả các sản phẩm mà cơ sở đang sản xuất, các siêu thị cần lưu tâm.

Ngoài ra, siêu thị cũng cần quan tâm trong việc nhập dữ liệu phải chính xác vì người tiêu dùng chỉ có thể kiểm tra đến đó, khi phát hiện thông tin không khớp sẽ nghi ngờ ngay chứ không có điều kiện để kiểm tra sâu như cơ quan chức năng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc thương mại hệ thống MM Mega Maket, ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp và hứa sẽ "thực hiện ngay lập tức" những gì doanh nghiệp có thể làm trên tinh thần cầu tiến để mang đến các dịch vụ, giải pháp tốt nhất cho người tiêu dùng.