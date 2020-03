Bị nhức đầu mỗi buổi sáng thức dậy: Tìm hiểu loạt nguyên nhân sau, bạn sẽ có cách khắc phục hiệu quả

“Đau đầu vào buổi sáng cực kỳ phổ biến và nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên”, Amit Sachdev, Trợ lý Giám sư kiêm Giám đốc Trung tâm Y tế chia nhánh về Thần kinh cơ tại Đại học Michigan, Mỹ cho biết.

Đôi khi đó chỉ là những cơn đau đầu thoáng qua và bạn sẽ không phải bận tâm về nó quá nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn phải đối mặt với chúng quá thường xuyên thì bạn cần phải tìm ra nguyên nhân cụ thể của nó. Tìm ra nguyên nhân sẽ giúp bạn có những biện pháp để chống lại những cơn nhức đầu này.

Chính vì thế, nếu bạn đang tự hỏi bản thân mình rằng: ”Tại sao tôi lại nhức đầu vào mỗi buổi sáng?” thì đây chính là một vài những khả năng chính là nguyên nhân gây nên sự khó chịu của bạn.

Hội chứng mất ngủ

Sự thiếu ngủ nhìn chung là một “kíp nổ” cho cơn nhức đầu vào buổi sáng của bạn. Những nghiên cứu cho thấy cơn đau đầu thường xảy ra sau những cuộc rối loạn giấc ngủ nói chung hay thiếu ngủ nói riêng.

Bạn thường xuyên có vấn đề với việc đi vào giấc ngủ hoặc vấn đề trong quá trình ngủ và bạn không có được một giấc ngủ ngon sau những đêm dài. Rất có khả năng bạn đang phải đối mặt với chứng rối loạn giấc ngủ và đó cũng góp phần giải thích tại sao những cơn đau đầu như “giết” bạn vào mỗi buổi sáng.

Để ngừa những cơn đau đầu như thế này, ta cần bắt đầu với “gốc rễ” vấn đề. Mất ngủ có thể do những nguyên nhân trực tiếp gây ra chính nó hay do tác dụng gián tiếp của một vấn đề sức khỏe nào khác.

Có vô vàn những nguyên nhân gây ra chứng mất ngủ kinh niên từ rối loạn thần kinh đã biết đến stress hay thói quen ngủ ít của bạn. Hãy đến gặp bác sĩ để biết được nguyên nhân chứng rối loạn giấc ngủ của bạn.

Chứng ngưng thở khi ngủ

Chứng ngưng thở khi ngủ là một tình trạng nghiêm trọng khiến bạn ngừng thở liên tục trong suốt giấc ngủ của mình. Sự thiếu oxy cũng như tăng huyết áp do chứng ngưng thở sẽ làm tăng khả năng khiến bạn nhức đầu khi tỉnh dậy.

Thật không may rằng bạn rất khó để biết được chính bản thân mình có mắc hội chứng trên hay không. Trừ phi người chung chăn với bạn phàn nàn về tiếng ngáy của bạn giữa đêm cũng như bạn sẽ thường cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi bạn đã ngủ đủ giấc và tất nhiên là kèm theo đau đầu vào buổi sáng nữa.

Chứng đau nửa đầu

Chứng đau nửa đầu có thể đến bất cứ lúc nào nhưng thường là vào lúc nửa đêm hoặc sáng sớm. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng chứng đau nửa đầu hoạt động theo chu kỳ. Tức là, những người mắc chứng này thường xuất hiện cơn đau vào một khoảng thời gian giới hạn. Chính vì vậy mà cơn đau đầu có mặt lúc bạn tỉnh dậy thực ra là một cơn đau nửa đầu xảy ra trong khi bạn ngủ.

Chứng đau nửa đầu thường liên quan đến di truyền nên bạn không thể “điều khiển” mà chỉ có thể “quản lý” nó. Chìa khóa để giải quyết vấn đề là việc bạn phải nhận ra “kíp nổ” của nó: stress, thiếu ngủ và quan trọng là chế độ ăn. Nếu bạn khá chắc bạn đang gặp phải vấn đề đau nửa đầu, hãy đến gặp các chuyên gia để họ giúp bạn tìm ra “kíp nổ” cũng như phương pháp xử lý nó cho chính bạn.

Nghiện cà phê

Ai cũng có thể đau đầu vào buổi sáng và điều này phổ biến hơn với những người uống quá nhiều tách cà phê trong ngày.

Caffeine có thể ảnh hưởng đến lượng máu đến não và gây thiếu máu lên não tương tự như khi sử dụng các chất kích thích khác (rượu bia, ma túy,..).

Để cai nghiện cà phê, bạn hãy cố tránh chúng vào buổi chiều trước. Nếu bạn đã thử bỏ hoàn toàn cà phê nhưng vẫn bị đau đầu, hãy dừng việc uống nó một cách từ từ. Ví dụ như bạn có thể uống chỉ một phần tư lượng cà phê ban đầu bạn uống sau đó giảm nó xuống theo thời gian.

Nghiến răng vào ban đêm

Nghiến răng gây ra tình trạng đau đầu cũng như có thể khiến bạn sái quai hàm (sai lệch vị trí khớp hàm) là do bạn đã siết chặt khớp thái dương - hàm (khớp nối xương sọ với xương hàm dưới) trong khi ngủ.

Ngoài cơn đau đầu, bạn cũng có thể cảm thấy căng cứng và đau ở hàm. Cơn đau này sẽ giống như đau tai hoặc đau ê buốt ở những răng nhạy cảm.

Nếu bạn nghi ngờ những cơn đau đầu vào buổi sáng là do nghiến răng (hoặc do nha sĩ đã làm răng hàm của bạn yếu đi) thì hãy hỏi lời khuyên của bác sĩ. Có thể bạn sẽ phải đeo miếng chống nghiến răng đấy.

Tiêu thụ chất cồn trước khi ngủ

Có thể bạn sẽ không tin rằng mình sẽ bị đau đầu chỉ vì uống một ly rượu vang cho buổi tối. Điều đó có thể xảy ra đấy. Cồn sẽ ảnh hưởng đến chất dẫn truyền xung thần kinh trong não của bạn kèm theo một cơn đau đầu hoặc là “kíp nổ” cho cơn đau nửa đầu với những người thần kinh yếu.

Chất cồn cũng lợi tiểu, nhiều người sẽ tỉnh dậy trong tình trạng thiếu nước sau khi uống rượu bia. Điều này sẽ làm cơn đau đầu trở nên trầm trọng hơn nhiều đấy.

Giải quyết vấn đề này khá là đơn giản: Tránh uống quá nhiều. Nếu bạn nhận thấy một số loại rượu khiến bạn đau đầu nhiều hơn loại khác dù chỉ là một ly thì tốt nhất bạn nên nghĩ đến “tương lai” và bỏ qua nó.

Trong trường hợp đặc biệt, nguyên nhân rất nghiêm trọng

Một nguyên nhân rất nghiêm trọng của việc này có thể là do tăng áp lực khối u trong não hoặc do tụ máu não. Người có khối u não thường tỉnh dậy sớm với một cơn đau đầu vì tăng áp lực dịch não tủy giữa đêm khi bạn đang say giấc. Chính những khối u này khi tăng kích thước, nó sẽ căng, bao phủ và chèn ép não đồng thời là nguyên nhân dẫn đến những cơn đau đầu.

Nguyên nhân này cực kỳ hiếm và không giống như cơn đau đầu vào buổi sáng vì vậy bạn đừng nên hoảng sợ và nghĩ đến những điều tồi tệ. Nếu bạn có một khối u não, bạn có thể có những triệu chứng sau đây: thay đổi hoặc mất thị lực, mất cân bằng cơ thể, tinh thần uể oải, thay đổi trạng thái thần kinh,... Nhiều khả năng là nguyên nhân gây đau đầu của bạn là một thứ gì đó ít nghiêm trọng hơn đấy.

Làm thế nào để ngăn chặn cơn đau đầu vào mỗi sáng?

Để trị được nó bạn phải hiểu nguyên nhân gây nên nó và có biện pháp khắc phục riêng: cắt giảm việc tiêu thụ đồ uống có cồn, sử dụng dụng cụ chống nghiến răng và một số biện pháp kể trên.

Chăm sóc giấc ngủ của bạn cũng là một phương pháp ngăn chặn tuyệt vời. Đưa ra một thời gian biểu hợp lý nhằm tránh tình trạng thiếu hoặc rối loạn giấc ngủ và tuyệt hơn hết là nó giúp tăng cường sức khỏe chính bản thân bạn.

Rất nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Bạn có thể đặt ra thời gian ngủ cố định, rèn luyện mỗi ngày, kiểm soát thức ăn và caffeine nạp vào trước khi đi ngủ,... Ưu tiên nhất là giải tỏa stress chính vì vậy bạn không nên thức nguyên đêm. Có thể bạn sẽ muốn kiểm tra danh sách những thứ gây phiền toái giấc ngủ của bạn đấy.

Nếu bạn tỉnh dậy với một cơn đau đầu. Nó không là vấn đề gì to tát cả. Tuy nhiên việc xem xét thói quen trước khi ngủ cũng đem lại nhiều lợi ích cho bạn. Nếu việc này xảy ra thường xuyên, bạn nên đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và khắc phục chúng.

