Bí quyết giảm 7kg của ngôi sao Kpop: U40 vẫn trẻ đẹp nhờ thực đơn chỉ 4 món

Cựu thành viên nhóm nhạc Crayon Pop, ChoA (35 tuổi) đã chia sẻ bữa ăn trưa cuối tuần đơn giản gồm: táo, bơ đậu phộng, chuối và các loại quả mọng. Nhiều người hâm mộ tò mò liệu đây có phải là bí quyết giúp cô nàng duy trì vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ dù ở tuổi U40.

Ngày 23 tháng 7, cô đăng tải hình ảnh bữa ăn trưa lên Instagram kèm dòng trạng thái: "Giặt chăn xong rồi ăn trưa, mọi người có đang tận hưởng cuối tuần vui vẻ không?". Bức ảnh cho thấy bữa trưa của ChoA khá đơn giản.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận như: "Chắc chắn là nhờ ăn uống thế này nên cô ấy mới không bị tăng cân", "Người gầy thì luôn có lý do của họ"...

Trước đó, vào tháng 1, ChoA từng tiết lộ cô đã giảm được 7kg nhờ chế độ ăn kiêng. Được biết, ChoA cao 162cm và nặng 44kg. Những loại thực phẩm cô thường xuyên ăn như táo, bơ đậu phộng, chuối và các loại quả mọng không chỉ tốt cho việc giảm cân mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Táo: Táo giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu. Hơn nữa, táo còn kích thích nhu động ruột nhẹ nhàng, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và bài tiết. Nên ăn cả vỏ táo (chọn mua táo đảm bảo vệ sinh) vì vỏ và phần thịt ngay dưới vỏ chứa nhiều vitamin C và các dưỡng chất khác. Vỏ táo cũng chứa nhiều pectin giúp ngăn ngừa táo bón. Pectin còn đóng vai trò như lớp màng bảo vệ lợi khuẩn trong ruột già, giúp lợi khuẩn phát triển tốt, từ đó hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa táo bón, loại bỏ chất gây ung thư.

Bơ đậu phộng: Nhiều người lầm tưởng bơ đậu phộng không tốt cho sức khỏe vì có chứa đường, muối và dầu ăn. Tuy nhiên, thực tế bơ đậu phộng lại cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Bơ đậu phộng không phải là bơ trộn với đậu phộng mà được làm từ đậu phộng xay nhuyễn. Do chứa nhiều protein và chất béo nên bơ đậu phộng giúp no lâu và ít làm tăng đường huyết. Việc tăng đường huyết chậm và ổn định giúp giảm đề kháng insulin và hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, bơ đậu phộng còn giàu protein, chất béo không bão hòa, niacin, vitamin E và magie.

Chuối: Chuối là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Đặc biệt là chuối xanh, chứa lượng tinh bột kháng cao gấp 20 lần so với chuối chín. Tinh bột kháng giúp no lâu, ức chế cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân. Mỡ bụng thường hình thành khi đường huyết tăng nhanh. Do tinh bột kháng chuyển hóa thành glucose chậm nên không làm tăng đường huyết đột ngột, giúp giảm mỡ bụng hiệu quả.

Các loại quả mọng: ChoA đã ăn việt quất và dâu tây. Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như anthocyanin, polyphenol và beta-carotene. Các chất chống oxy hóa này giúp loại bỏ các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và tốt cho da. Việt quất cũng hỗ trợ giảm cân nhờ anthocyanin, chất này giúp thúc đẩy sản sinh adiponectin - một loại hormone phân hủy chất béo. Dâu tây có hàm lượng calo thấp, chỉ 27kcal/100g, nên rất phù hợp cho người ăn kiêng. Ngoài giảm cân, dâu tây còn giúp phòng ngừa nhiều bệnh. Hàm lượng vitamin C trong dâu tây cao gấp đôi chanh và gấp 10 lần táo, giúp tăng cường trao đổi chất và chống oxy hóa, ức chế lão hóa tế bào.