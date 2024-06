Bí quyết giúp Mytel thành công tại Myanmar

Tập trung vào dịch vụ số ngay từ đầu

Năm 2018, khi mới khai trương dịch vụ, Mytel đã xác định số hoá và dịch vụ mới (nhân tố D: Digital and new services) là định hướng chiến lược cho phát triển. Nhà mạng mới ra đời đã tạo cơn nên một cơn sốt khủng khiếp với game lắc điện thoại trúng thưởng "Shake The Amazing". Hàng triệu người Myanmar đã vui vẻ "lắc, lắc, lắc" từ sáng đến tối trong nhiều ngày vì trò chơi thú vị này.

Đây cũng là nền tảng để phiên bản nâng cấp MyID ra đời, mở ra một kỷ nguyên số của ngành viễn thông Myanmar với hệ sinh thái số với 36 triệu người cài đặt, chiếm 50% dân số trong độ tuổi sử dụng. Năm 2020, khi đại dịch Covid lan rộng, nền tảng MyID đã giúp cho MyGarawa - game điều khiển bằng giọng nói lần đầu tiên xuất hiện ở Myanmar, tạo nên một cú nổ lớn tiếp theo với 4,6 triệu người tham gia vào lúc cao điểm.

Chỉ một năm sau khi khai trương, Mytel lại tiếp tục tung ra ví điện tử Mytelpay – giờ đã đạt 15 triệu lượt cài đặt. Năm 2023, Mytel tiếp tục tung ra dịch vụ xổ số điện tử Aung Bar Lay nhân dịp kỷ niệm 5 năm khai trương với 1,6 triệu người dùng.

Hệ sinh thái số hoàn chỉnh vừa giúp Mytel hiểu hành trình của khách hàng, chăm sóc gìn giữ khách hàng tốt hơn, vừa là kênh truyền thông hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời cũng là những "sàn" thương mại để Mytel cung cấp dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn đến khách hàng.

Chiến lược công nghệ cao

Khai trương năm 2018, Mytel là nhà mạng đầu tiên và duy nhất tại Myanmar phủ sóng 4G toàn quốc – công nghệ hiện đại nhất lúc đó (bỏ qua 3G). Đó là lựa chọn mang tính chiến lược (nhân tố A - Advanced technology) cho sự thành công của thương hiệu này.

Ngày nay, Mytel là nhà mạng có hạ tầng cáp quang rộng khắp nhất, hạ tầng 4G phủ sâu đến cả các vùng chưa bao giờ có sóng Myanmar (các vùng tự trị, biên giới chủ yếu dùng mạng Trung Quốc, Thái Lan và vệ tinh). Là nhà mạng đầu tiên thử nghiệm thành công 5G, cung cấp eSim, VoLTE, giúp nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Đồng thời, Mytel cũng xây dựng hai Data Center lớn và hiện đại bậc nhất Myanmar, kèm theo đó các các dịch vụ điện toán đám mây mCloud, dịch vụ sinh trắc học eKYC, cung cấp các giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp.

Bằng việc tiên phong trong công nghệ, Mytel đã xây dựng nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số quốc gia của Myanmar. Nhờ đó, thương hiệu này luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là khách hàng trẻ, yêu công nghệ như trong báo cáo khảo sát thị trường độc lập của Brand Scape Worldwide.

Sự tin tưởng

Lòng tin và trung thực là điều nói dễ khó làm nhưng Mytel đã quyết tâm gây dựng thành công nhân tố T (Trustworthy) giúp thương hiệu này có được sự yêu mến và vị trí số 1 bền vững tại Myanmar.

Trong khi các nhà mạng khác tính cước theo block 20 giây + 20 giây, thì ngay từ đầu, Mytel đã tính cước 1 giây + 1 giây. Ngoài việc gọi đến đâu tính tiền đến đó, nhà mạng này còn minh bạch trong tính cước, tiện dụng tra cứu cước sử dụng mọi lúc, mọi nơi qua MyID… Chỉ sau 10 ngày đầu tiên, Mytel có 1 triệu khách hàng – tốc độ phát triển lập kỷ lục thế giới.

Bên cạnh việc tạo dựng sự tin tưởng với khách hàng, Mytel còn xây dựng niềm tin với người dân bằng sự chân thành, tử tế. Các chương trình xã hội của Mytel trải dài khắp đất nước, quy mô, bài bản, đồng bộ, không những hỗ trợ khách hàng đúng lúc, đúng thời điểm, mà Mytel còn nâng tầm các chương trình xã hội thành các gameshow truyền hình thực tế, giúp tạo công ăn việc làm hỗ trợ công dụng cụ và định hướng nghề nghiệp cho người nghèo.

Mytel cũng đồng hành cùng trẻ em nghèo hiếu học có cơ hội được cắp sách đến trường. Từ đây, niềm tin vào Mytel ngày càng được củng cố, vượt qua mọi luồng ý kiến trái chiều từ sau chính biến.

Giá cước tốt, dịch vụ đa dạng

Ngoài việc tính cước block 1 giây + 1 giây, Mytel còn cung cấp với mức giá thoại và SMS bằng ½ các nhà mạng trên thị trường trong thời gian đầu, còn cước data thấp hơn 37%. Điều này giúp cho việc phổ cập dịch vụ di động, data tại Myanmar bùng nổ.

Hằng năm, Mytel đều tung ra những chiến dịch đình đám làm điên đảo giới trẻ tại Myanmar từ Mimi Dance, Together We Fight Covid 19, Momo, Lucky Mimi, Infinity Ou, Lucky 4, Lucky 5… Những giá trị cốt lõi, những kinh nghiệm, bài học từ các thị trường khác, từ đối thủ cũng được Mytel triệt để áp dụng.

Đây chính là nhân tố A (Affordable and various – giá cước tốt, dịch vụ đa dạng), giúp Mytel thành công.

Nhà mạng này phát triển hệ thống kênh phân phối rộng khắp, trải dài đến tận ngõ ngách thôn bản. Bên cạnh đó, Mytel còn có hệ thống bán hàng trên chuỗi các cửa hàng điện thoại và các cửa hàng riêng lẻ tạo nên lợi thế riêng có cho Mytel.

Đặc biệt, Mytel còn triển khai chiến lược sim Business tập trung vào các khách hàng doanh nghiệp có tiêu dùng cao, và cho các khu vực tự trị chưa phủ sóng, giúp người dân tại những khu vực này được sử dụng mạng viễn thông của chính Myanmar thay vì phải dùng mạng do các quốc gia giáp danh cung cấp.



Sau 1 năm kinh doanh, theo điều tra của Kantar Media, Mytel đã là nhà mạng được yêu thích nhất tại Myamarn với Chỉ số hài lòng của khách hàng là +11, còn ác nhà mạng là từ -11 đến – 15. Đây cũng là nhà mạng trẻ trung, năng động, nhiều khuyến mại độc đáo, hấp dẫn với giá cả phù hợp nhất.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng giám đốc Mytel chia sẻ: "Thành công của Mytel đến từ chiến lược tốt ngay từ đầu, văn hóa doanh nghiệp tuyệt vời được kế thừa và hun đúc từ các lãnh đạo đi trước và bộ máy nhân sự năng động, sáng tạo. Từ khi thành lập đến nay, chưa có thời điểm nào là dễ dàng với Mytel cả. Dù hoàn cảnh chính trị, an ninh an toàn phức tạp; nhưng người Mytel luôn giữ vững quyết tâm, vượt mọi thách thức, tìm ra các cách làm mới, đột phá để hoàn thành tốt mọi mục tiêu đã đề ra".