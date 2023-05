Bí quyết tâm đắc của nhiều tỷ phú người Do Thái để 'tiền đẻ ra tiền'

Người ta nói rằng một cái ho của gia đình giàu có Do Thái có thể khiến các ngân hàng trên toàn thế giới phải run sợ. 5 gia tộc Do Thái có thể kiểm soát sự biến động của vàng toàn cầu bằng cách hợp lực. Mức độ giàu có của người Do Thái đáng kinh ngạc.



Người Do Thái chiếm hơn một nửa thế giới là những người giàu có nhất. Trong danh sách 40 người giàu nhất nước Mỹ của Forbs, 18 người trong số họ là người Do Thái. Đó là một vài cái tên lẫy lừng như: Phù Thuỷ phố Wall - John Pierpont Morgan; người sáng lập hãng máy tính Dell - Michael Dell; gia tộc tài phiệt nổi tiếng châu Âu - gia tộc Rothschild; Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang - Greenspan.

Người Do Thái không chỉ chiếm vị trí then chốt trong giới kinh doanh mà còn đạt nhiều thành tựu ở các lĩnh vực khác. Chẳng hạn như Einstein - nhà Vật lý học, đạo diễn Hollywood Spielebrg.

Người Do Thái là một dân tộc nhỏ chỉ chiếm 0,3% dân số nhưng họ có nhiều đóng góp lớn

Tư duy độc lạ khiến người khác trầm trồ, bật ngửa

Người Do Thái là một dân tộc nhỏ chỉ chiếm 0,3% dân số. Do nhiều yếu tố mà họ sống rải rác khắp nơi, sống lang thang, thận chí gần như bị tiêu diệt. Nhưng họ vẫn nghị lực vươn lên để có được như ngày hôm nay? Vậy đây có phải mó quà của ông trời ban tặng? Hay vì họ được sinh ra đã có sẵn trí thông minh?

Tất cả đều không phải sự thật. Sau khi nhà Vật lý học Einstein qua đời, các nhà khoa học đã lưu giữ bộ óc của ông để nghiên cứu. Kết quả kiểm tra khiến mọi người thất vọng. Não bộ của ông tương tự như não của người bình thường.

Người Do Thái là dân tộc kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Họ tin vào kiếm tiền bằng tư duy. Trong kinh thánh Talmud của người Do Thái đã đề cập: "Nếu một ngày bạn không có tiền, cũng không có mối quan hệ nào, xin hãy ghi nhớ suy nghĩ của người Do Thái để lật ngược tình thế". Trong tình thế khủng hoảng nhất, biết đâu bạn sẽ phát huy được nghị lực bản thân.

Cách suy nghĩ của người Do Thái là cách suy nghĩ của người giàu, dạy bạn cơ bản về việc nới rộng khoảng cách với người nghèo. Những người có xuất phát điểm giống nhau nhưng suy nghĩ khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Chính tư duy mới quyết định khoảng cách giàu nghèo.

Trong cùng một điều kiện, người nghèo sẽ tiếp tục làm việc để kiếm tiền và sau đó tiêu dùng. Rồi họ lại đi làm vì tiền, dần dần bước vào một vòng luẩn quẩn.

Còn người giàu lúc đầu sẽ làm việc chăm chỉ, khi không có nhiều tiền, họ biết cách tiết kiệm. Sau đó, họ sẽ dùng số tiền tiết kiện được để đầu tư, giúp "tiền đẻ ra tiền".

Có một câu nói như sau: "Nghèo dễ dẫn đến thay đổi, thay đổi dẫn đến thành công lâu dài". Câu chuyện sau sẽ dạy chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc thay đổi suy nghĩ.

Một người Do Thái đến ngân hàng ở New York và nói với người quản lý rằng anh ta muốn vay tiền. Nhưng anh chỉ muốn mượn 1 USD. Người quản lý ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông mặc đồ hiệu nhưng chỉ vay rất ít tiền. "Số tiền bao nhiêu cũng có thể vay, chỉ cần có đảm bảo. Bạn vay nhiều hơn thế cũng không thành vấn đề", người quản lý nói.

Ngay lập tức, người đàn ông Do Thái lấy từ trong chiếc túi da sang trọng ra rất nhiều cổ phiếu, trái phiếu và đặt lên bàn: "Tổng cộng ở đây có 500.000 USD bảo lãnh, như vậy đã đủ chưa?".

Người quản lý hỏi đi hỏi lại: "Tất nhiên là đủ rồi, nhưng anh có thực sự chỉ cần vay 1 USD không? Lãi suất hàng năm sẽ là 6%. Chỉ cần anh trả lãi 6% và trả lại tiền gốc sau 1 năm, chúng tôi sẽ trả anh số cổ phiếu này". Người đàn ông Do Thái lập tức chấp thuận và ký vào hợp đồng.

Khi anh chuẩn bị rời đi, người quản lý vẫn tò mò: "Nếu bạn giàu như vậy, tại sao lại chỉ vay 1 USD?".

Anh mỉm cười: "Tôi đã hỏi một số ngân hàng và họ cho biết tiền thuê két sắt rất đắt. Vì vậy, tôi sẽ gửi những cổ phiếu này vào ngân hàng của bạn. Giá quá hời, chỉ mất 6%/năm". Nghe xong, người quản lý không nói lên lời, bày tỏ sự ngưỡng mộ vì tài trí của anh.

Kinh thánh Talmud từng có đoạn như này: "Chỉ cần bạn sống, trí tuệ sẽ luôn theo bạn. Những người còn sống và có học thức sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tư duy thông minh sẽ giúp bạn trở nên giàu có. Điều đáng tiếc là nhiều người không có tư duy làm giàu nên rất khó thành công".

Đối với những người bình thường, bắt đầu lại từ đầu không phải là điều dễ dàng và họ phải mất nhiều năm làm việc chăm chỉ để tích luỹ. Nhưng không phải không thể làm giàu. Talmud sẽ chỉ ra cho bạn những phương thức đặc biệt, bởi thực ra người Do Thái cũng đi từ bình thường đến thành công.

Câu chuyện về việc bán ô giúp ta ngộ ra nhiều điều...

Trong Talmud chỉ ra, người Do Thái bắt đầu từ mục tiêu cuối cùng, suy nghĩ sâu sắc, tổ chức các nguồn lực hiệu quả, hình thành các kế hoạch và thực thi cụ thể. Sau đó lần lượt thực hiện từng bước cho đến khi đạt hiệu quả. Đây là bản chất của suy nghĩ làm giàu.

Khi bạn nợ chồng chất, ngay cả người thân và bạn bẻ cũng coi thường, nếu bạn muốn thoát khỏi "tư duy nghèo" và thiết lập "tư duy làm giàu" có thể đọc Talmud của người Do Thái.

Có ông già Do Thái nọ tên là Brad. Ông là một thiên tài kinh doanh nổi tiếng, giàu có nhất vùng. Thật không may khi bất hạnh gia đình kéo tới, con trai và con dâu của ông qua đời vì tai nạn. Trong nỗi đau buồn, Brad phải nhận nhiệm vụ nuôi nấng đứa cháu nội tội nghiệp tên Bull.

Tuổi cao sức yếu, ông nhớ đến vấn đề thừa kế tài sản dành cho cháu nội. Ông Brad nhận ra để tài sản cho cháu là đúng nhưng nếu khối tài sản quá lớn có thể sẽ làm hại cháu. Đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa sẽ chỉ biết tiêu tiền bạt mạng.

Để dạy cháu nội kinh doanh, ông đã giao nhiệm vụ đầu cho Bull là đi đặt hàng 100.000 chiếc ô. Bull khá bối rối nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của ông . Cuối cùng, Bull thương thảo được với một nhà sản xuất với giá 3 USD/chiếc ô, trong khi các bên khác đòi 5-6 USD/chiếc ô. Đặc biệt chất lượng ô không hề giảm.

Sau khi đã mua thành công 100.000 chiếc ô với giá hời, Bull tiếp tục đến xưởng in để nhờ họ in tranh ảnh, con vật ngộ nghĩnh lên ô. Sau đó anh kết nối với quản lý siêu thị lớn để những chiếc ô được nằm trên kệ siêu thị. Bull cho rằng bằng cách này sẽ giúp ô tăng giá trị, mang lại lợi nhuận cao hơn. Cuối cùng, với mỗi chiếc ô, Bull có thể bán với giá 30 USD, cao gấp 10 lần so với giá tiền anh nhập vào.

Sau thương vụ đầu thành công, Bull bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh. 20 năm sau, anh cũng trở thành một doanh nhân lẫy lừng như ông nội của mình trước kia.

Cách giúp "tiền đẻ ra tiền"

1. Tạo thêm nhiều nguồn thu mới

Có lẽ nhiều người thường nghe những lời phàn nàn như vậy: Lương tháng kiếm được chỉ đủ trang trải chi tiêu hàng ngày, tiết kiệm gần như không thể? Làm sao để "tiền đẻ ra tiền"?

Thực tế nếu hàng tháng bạn chỉ trông chờ vào lương thì thật sự rất khó tạo thêm những nguồn thu mới. Chẳng hạn, bạn có thể làm một công việc bán thời gian sau khi tan sở hoặc nếu thấy một lĩnh vực nào đó có triển vọng phát triển lớn, bạn có thể tự khởi nghiệp sau một thời gian. Tuy nhiên, kinh doanh cũng có rủi ro, vì vậy nếu quyết định khởi nghiệp, bạn cũng nên kiểm soát rủi ro trong phạm vi cho phép. Có như vậy, dù kinh doanh thất bại, bạn vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Điều quan trọng là phải nắm vững phương pháp quản lý tài chính. Nếu không có kiến thức quản lý tài chính chuyên nghiệp, bạn thực sự có thể chọn phương pháp quản lý tài chính có rủi ro tương đối thấp như quản lý tài chính ngân hàng. Làm cho tiền thay đổi từ "tĩnh" sang "động".

2. Điều tiết

Trong cuộc sống, chúng ta nên học cách tiêu dùng hợp lý, không mù quáng theo đuổi sự hưởng thụ và cố gắng không mua những thứ mà chúng ta không cần.



Như các nhà kinh tế nói: "Bí quyết để trở nên giàu có không phải là tiết kiệm số tiền còn lại sau khi chi tiêu, mà là tiêu số tiền sau khi tiết kiệm".

Nếu muốn tiết kiệm, bạn hãy nhanh chóng lập kế hoạch. Chẳng hạn như tiết kiệm 5 NDT ngày đầu tiên, và tiết kiệm 8 NDT vào ngày thứ hai,... hoặc bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi tuần.

Tóm lại, nếu bạn không có tiền và không có quan hệ, muốn nhận ra "tiền sinh ra tiền", bạn phải tạo thêm những nguồn thu nhập phụ và hạn chế chi tiêu. Bên cạnh đó, bạn cần làm việc chăm chỉ, không ngừng học hỏi, vượt qua hành vi lười biếng của bản thân.

Còn nếu bạn chỉ suy nghĩ về những điều viển vông như làm thế nào để đầu cơ hoặc làm giàu chỉ sau một đêm, nhưng không làm việc chăm chỉ, rất có thể bạn sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.