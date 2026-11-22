Ngày 22/11, tờ Newsen đưa tin Bi Rain trở thành khách mời của show truyền hình Please Take Care of My Refrigerator của đài JTBC. Trong chương trình MC Kim Sung Joo đã nhắc lại chuyện 1 ngày sau khi Bi Rain xuất hiện trên Please Take Care of My Refrigerator vào năm 2017, tin tức nam diễn viên kết hôn với Kim Tae Hee được công bố. Kim Sung Joo hài hước trách móc: "Sao lúc đó cậu không bật mí trước cho chúng tôi một chút?". Đáp lại, Bi Rain giải thích anh có nỗi khổ riêng, không thể tiết lộ với ai về đám cưới của mình với Kim Tae Hee.

Sau đó, Bi Rain vén màn cuộc hôn nhân của mình với ngọc nữ xứ Hàn sau gần 10 năm chung sống. Tài tử cho biết trước buổi ghi hình một ngày, chính Kim Tae Hee đã trực tiếp chuẩn bị, nấu nướng và sắp xếp từng loại thực phẩm vào bên trong.

Bi Rain cho biết bản thân rất chăm chỉ vào bếp trổ tài nấu nướng. Anh tự hào khẳng định mình nấu món nào bà xã Kim Tae Hee cũng thích. Ảnh: Newsen.

Không chỉ vậy, Bi Rain còn khiến khán giả tan chảy khi tiết lộ cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Kim Tae Hee. Nam ca sĩ ngọt ngào chia sẻ: "Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy xúc động đến muốn khóc khi nhìn thấy vợ con". Là ông bố của hai cô công chúa, Bi Rain cũng khẳng định chưa từng bỏ lỡ bất kỳ ngày hội thể thao nào ở trường của các con, cho thấy sự quan tâm và tình yêu thương của nam diễn viên dành cho gia đình.

Nam ca sĩ ngọt ngào tiết lộ sáng nào thức dậy nhìn vợ con, anh cũng xúc động đến muốn khóc. Ảnh: X.

Kim Tae Hee - Bi Rain có cuộc hôn nhân hạnh phúc, khiến bao người ngưỡng mộ. Chuyện tình của 2 ngôi sao cũng là 1 trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất giới giải trí Hàn Quốc. Cả 2 quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn. Họ có tổ ấm kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. 2 ngôi sao được xem là cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz, không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Bi Rain - Kim Tae Hee là cặp đôi vàng của showbiz. Ảnh: X.