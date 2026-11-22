Vợ chồng U60 sống trong ngôi nhà 360m² nhưng quyết định ngủ riêng phòng

Ở tuổi 53, anh Liao cùng người vợ hơn mình 3 tuổi đang tận hưởng cuộc sống khá đặc biệt tại Thành Đô, Trung Quốc. Hai vợ chồng không có con, không bị ràng buộc bởi lịch sinh hoạt của một gia đình đông thành viên và cũng không muốn duy trì những thói quen chỉ vì chúng được xem là chuẩn mực.

Một năm trước thời điểm chia sẻ câu chuyện, họ chuyển đến ngôi nhà rộng khoảng 360m², có ba tầng chính và một tầng hầm được cải tạo thêm gác lửng. Đây là công trình mà anh Liao đã dành ba năm để nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện.

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất không phải diện tích ngôi nhà hay nội thất bên trong, mà là cách hai vợ chồng bố trí phòng ngủ.

Thay vì sử dụng chung một phòng ngủ lớn như phần đông các cặp vợ chồng, họ quyết định mỗi người có một phòng riêng trên tầng cao nhất.

Lý do rất đơn giản: Anh Liao có thói quen ngáy khi ngủ, trong khi vợ anh cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi và làm việc.

"Chúng tôi luôn ngủ riêng phòng. Điều đó giúp cả hai ngủ ngon hơn", anh Liao chia sẻ.

Phòng của chị Jiao được trang bị bàn làm việc và hệ thống đèn phù hợp với thói quen sinh hoạt. Còn anh Liao có một không gian riêng để nghỉ ngơi, đọc sách và làm những điều mình thích.

Với họ, việc ngủ riêng không đồng nghĩa với xa cách. Ngược lại, khi mỗi người được nghỉ ngơi đầy đủ và có không gian cá nhân, những khoảng thời gian bên nhau cũng trở nên dễ chịu hơn.

Đây cũng là nguyên tắc xuyên suốt quá trình thiết kế ngôi nhà: Tôn trọng sự độc lập của mỗi người nhưng không để không gian sống tạo ra khoảng cách trong hôn nhân.

Căn bếp có đảo dài 3,6m và cầu thang giữa nhà: Thiết kế để vợ chồng được gần nhau hơn

Nếu phòng ngủ là nơi đề cao sự riêng tư, các khu vực sinh hoạt chung lại được thiết kế để tăng cơ hội tương tác.

Ở tầng một, vợ chồng anh Liao lựa chọn phòng khách và bếp mở, hạn chế tối đa những bức tường ngăn cách. Thay vào đó, giá sách, kệ tivi và đồ nội thất được sử dụng như những vách ngăn mềm.

Điểm nhấn đặc biệt là đảo bếp dài tới 3,6m.

Chị Jiao thường đứng một bên chuẩn bị bữa ăn, còn chồng ngồi phía đối diện đọc sách, sử dụng điện thoại hoặc đơn giản là trò chuyện cùng vợ.

"Tôi không nấu ăn, nhưng khi vợ nấu nướng, tôi có thể ngồi bên cạnh để bầu bạn. Đôi khi chúng tôi chẳng cần nói gì, chỉ ngồi gần nhau cũng đủ thấy dễ chịu", anh kể.

Theo anh, nếu thiết kế một căn bếp kín, người vợ phải một mình nấu nướng trong thời gian dài, còn chồng chỉ xuất hiện khi cơm đã dọn xong, cả hai sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội kết nối.

Một quyết định khác cũng khiến nhiều người ngạc nhiên là di chuyển cầu thang từ góc nhà ra vị trí trung tâm.

Về mặt kỹ thuật, cách bố trí cũ có thể thuận lợi hơn cho việc điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, anh Liao vẫn lựa chọn phương án mới vì một lý do rất đời thường: Hai vợ chồng có thể dễ dàng gọi nhau dù đang ở những tầng khác nhau.

Anh không muốn sống trong một ngôi nhà rộng đến mức phải gọi điện thoại cho vợ chỉ để thông báo cơm đã chín.

Ngay cả hệ thống chiếu sáng cũng được thiết kế như một hình thức giao tiếp.

Tại lối vào tầng hầm, anh lắp đèn cảm biến chuyển động kết nối với bốn đèn tường ở khu vực giếng trời. Mỗi khi anh trở về nhà vào buổi tối, hệ thống đèn sẽ tự động bật sáng.

Từ phòng khách, chị Jiao chỉ cần nhìn thấy ánh đèn là biết chồng đã về.

"Ánh sáng cũng là một ngôn ngữ. Tôi muốn dùng nó để tạo ra sự giao tiếp thầm lặng giữa hai chúng tôi", anh nói.

Không chạy theo nội thất đắt tiền, ngôi nhà ưu tiên sự thoải mái

Dù sở hữu diện tích rộng rãi, anh Liao không muốn biến tổ ấm thành một không gian trưng bày nội thất sang trọng.

Phần lớn ghế và sofa trong nhà đều được lựa chọn thấp hơn khoảng 5–10cm so với thiết kế thông thường. Anh cũng ưu tiên những món đồ nhẹ, có thể dễ dàng di chuyển để thay đổi cách bố trí khi cần.

Khắp các phòng đều có ghế ngồi và sách. Bất cứ khi nào muốn nghỉ ngơi, hai vợ chồng đều có thể tìm được một góc nhỏ phù hợp.

Theo anh, một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải có thật ít đồ đạc hay tuân theo một phong cách thiết kế cụ thể.

Những vật dụng tưởng chừng không có công năng rõ ràng vẫn có thể mang giá trị tinh thần lớn.

Chẳng hạn, trong tầng hầm, anh dành nhiều không gian cho tranh ảnh, đèn và các món đồ sưu tầm. Chúng không được sắp xếp quá cầu kỳ mà xuất hiện tự nhiên ở những góc nhà.

Đặc biệt, trong khu vườn còn có những viên đá sa thạch đỏ được anh mang về từ quê hương Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Đây là loại đá gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ bên dòng sông An Ninh.

Với anh, một món đồ có ý nghĩa không nhất thiết phải đắt tiền. Đôi khi, giá trị lớn nhất nằm ở ký ức mà nó lưu giữ.

Hai khu vườn phía trước và phía sau nhà cũng do chính vợ chồng chăm sóc. Họ cùng tìm hiểu đặc tính từng loại cây, điều chỉnh vị trí trồng theo ánh sáng và mùa trong năm.

Việc chăm sóc vườn không phải lúc nào cũng thành công. Có những cây chết vì đặt sai vị trí hoặc chăm sóc chưa đúng cách. Nhưng chính quá trình thử nghiệm, học hỏi và cùng nhau làm việc lại khiến cuộc sống thường ngày trở nên thú vị hơn.

Sau tuổi 50, điều quan trọng không phải ngôi nhà lớn bao nhiêu mà là sống trong đó như thế nào

Trước khi chuyển đến ngôi nhà hiện tại, anh Liao từng có khoảng 15 năm điều hành doanh nghiệp riêng.

Cuộc sống khi ấy xoay quanh công việc, những cuộc hẹn và các buổi tiếp khách. Anh thường xuyên ra ngoài, hiếm khi dành thời gian ở nhà và từng xem nhà đơn thuần là nơi để ngủ.

Sau một thời gian dài cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng, anh quyết định dừng hoạt động kinh doanh cũ.

Quá trình xây dựng tổ ấm mới trở thành một bước ngoặt. Từ người không thể ngồi yên một chỗ, anh bắt đầu tìm thấy niềm vui trong những công việc giản dị như tưới cây, đọc sách, sắp xếp đồ đạc hay trò chuyện cùng vợ.

Hai người cũng không có quá nhiều sở thích chung.

Chị Jiao thích yên tĩnh, đọc sách và dành thời gian cho cây cối. Anh Liao năng động hơn, thích khám phá và thường xuyên tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Thế nhưng, sự khác biệt ấy không khiến cuộc sống hôn nhân trở nên xa cách.

Có những buổi tối, anh ngồi xem tivi, còn chị lặng lẽ đan chiếc khăn quàng cổ dành tặng chồng. Đôi khi, họ cùng chăm sóc khu vườn hoặc ngồi uống trà mà chẳng cần nói quá nhiều.

Anh Liao cho rằng sự gắn bó không nhất thiết phải thể hiện bằng việc hai người luôn ở cạnh nhau. Điều quan trọng hơn là họ vẫn có thể thấu hiểu những câu chuyện, cảm xúc và suy nghĩ riêng của đối phương.

Dù từng dự định biến ngôi nhà thành nơi ở lâu dài, anh không xem đây là công trình dành riêng cho tuổi nghỉ hưu. Ở tuổi 53, anh vẫn muốn tiếp tục học hỏi, thậm chí cân nhắc bắt đầu một hoạt động kinh doanh mới trong lĩnh vực nội thất.

Câu chuyện của vợ chồng anh Liao cũng gợi ra một cách nhìn khác về việc thiết kế nhà ở khi bước sang nửa sau cuộc đời.

Không phải gia đình nào cũng cần hoặc có điều kiện sở hữu một căn nhà rộng 360m². Tuy nhiên, những nguyên tắc mà hai vợ chồng áp dụng hoàn toàn có thể được cân nhắc trong không gian nhỏ hơn: Một góc làm việc riêng, một chiếc ghế đọc sách, căn bếp thuận tiện trò chuyện hay cách bố trí giúp các thành viên dễ dàng nhìn thấy nhau.

Bởi suy cho cùng, một ngôi nhà đáng sống không chỉ được quyết định bởi diện tích, giá trị nội thất hay phong cách trang trí. Điều quan trọng hơn là nó có thực sự phù hợp với những người đang sống bên trong hay không.

Và đôi khi, hạnh phúc của hai vợ chồng sau tuổi 50 không nằm ở việc phải chia sẻ mọi không gian, mọi sở thích, mà là có đủ sự riêng tư để được sống đúng với mình, đồng thời vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của người bạn đời.