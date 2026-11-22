MC kiêm diễn viên hài đình đám Hàn Quốc Jo Se Ho đã phải dừng sóng gấp ở nhiều chương trình như 2 Ngày 1 Đêm, You Quiz on the Block,... sau khi bị tố có mối quan hệ thân thiết với băng đảng xã hội đen. Sau hơn nửa năm ở ẩn, tới tháng 8 vừa qua, nam nghệ sĩ 8X mới dần trở lại hoạt động ở Kbiz. Những tưởng màn tái xuất này sẽ giúp Jo Se Ho dần gỡ gạc hình ảnh và được các nhà sản xuất đón nhận trở lại, thế nhưng trên thực tế, tình hình chưa mấy sáng sủa khi công chúng vẫn tẩy chay nam ngôi sao 1 cách dữ dội.

Hậu bê bối quan hệ với xã hội đen, Jo Se Ho chỉ còn được xuất hiện ở duy nhất chương trình giải trí mang tên Screwballs. Nhưng show này cũng vừa khép lại, và danh hài họ Jo đã chính thức lâm cảnh thất nghiệp, không còn bất kỳ công việc nào ở trong giới giải trí nữa.

Không còn việc làm trong showbiz, Jo Se Ho giờ chuyển sang làm content trên YouTube để kiếm thu nhập. Trong loạt video tự sản xuất, nam danh hài dự định tiếp nhận câu chuyện từ người xem, trực tiếp đến các địa điểm người xem đăng ký và trò chuyện với họ. Video đầu tiên đã lên sóng vào chiều tối ngày 6/11. Nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan và phản ứng của công chúng là vô cùng lạnh nhạt, hờ hững. Video đầu tiên của Jo Se Ho trên YouTube sau khoảng 2 tuần đăng tải hiện mới ghi nhận khoảng 66.000 lượt xem, trong khi video công bố vào ngày 19/11 cũng chỉ dừng lại ở mức khoảng 11.000 lượt xem sau 3 ngày. Đây là những con số vô cùng khiêm tốn so với thời kỳ hoàng kim của nam danh hài từng nổi tiếng nhất nhì Kbiz này.

Tốc độ tăng trưởng lượng người đăng ký cũng không đáng kể. Trước khi cải tổ kênh, số người đăng ký là 112.000 người, và hiện tại con số này mới chỉ đạt khoảng 114.000 người. Điều này đồng nghĩa với việc kênh của Jo Se Ho chỉ tăng thêm tầm 2.000 người đăng ký trong vòng 2 tuần. Trước tình cảnh ảm đạm đó, vợ Jo Se Ho mới đây đã quyết định trực tiếp ra mặt cầu xin khán giả cứu giúp chồng cô. Trên trang cá nhân mới đây, vợ Jo Se Ho đã chia sẻ video YouTube của ông xã kèm lời kêu gọi thống thiết: “Chỉ muốn khẩn cầu mọi người, làm ơn, làm ơn hãy đăng ký kênh cho anh ấy”.

Bà xã Jo Se Ho lộ diện cầu xin khán giả đăng ký kênh cho chồng mình. Ảnh: Naver

Jo Se Ho tái xuất rình rang trên kênh YouTube nhưng không được khán giả đón nhận. Điều này đã được thể hiện qua con số lượt xem ít ỏi. Ảnh: Nate

Hồi cuối năm ngoái, nghệ sĩ họ Jo đã phải đối mặt với cú sốc lớn trong sự nghiệp. Nguồn cơn của bê bối xuất phát từ 1 tài khoản ẩn danh tố Jo Se Ho thường xuất hiện tại cơ sở kinh doanh do phần tử xã hội đen họ Choi điều hành. Đáng chú ý, Choi dính líu tới loạt hoạt động cờ bạc phi pháp và rửa tiền. Hình ảnh nam nghệ sĩ hài sinh năm 1982 chụp chung, ôm, trò chuyện thân thiết với ông Choi đã khơi dậy nghi vấn. Không chỉ bị tố quan hệ thân thiết với băng đảng xã hội đen, Jo Se Ho còn dính cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền phi pháp của tổ chức tội phạm này.

Công ty quản lý giải thích Choi chỉ là người quen bình thường của Jo Se Ho, đồng thời bác bỏ thông tin nam diễn viên hài có liên quan tới các hoạt động rửa tiền. Thế nhưng phía người tố cáo sau đó đã tung thêm được nhiều bằng chứng bất lợi cho Jo Se Ho, khiến nam MC càng bị công chúng chỉ trích dữ dội hơn. Giữa tâm bão scandal, nam danh hài quyết định rút khỏi 2 chương trình bao gồm 2 Ngày 1 Đêm và You Quiz on the Block mà anh đang tham gia. Phải tới tận tháng 8 năm nay, Jo Se Ho mới lặng lẽ trở lại hoạt động, nhưng vừa trở lại chưa được bao lâu thì nay lại rơi vào cảnh thất nghiệp.

Hình ảnh Jo Se Ho thân thiết bên thành viên băng đảng xã hội đen đã khiến dư luận Hàn bùng nổ phẫn nộ. Ảnh: X

Không chỉ lao đao sự nghiệp, ngoại hình Jo Se Ho cũng đã thay đổi đáng kể sau khi gặp phải biến cố lớn. Cách đây không lâu, tờ Newsen đã công bố hình ảnh hiện tại của nam nghệ sĩ hài họ Jo. Ngay lập tức, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào màn thay đổi diện mạo đáng kinh ngạc của danh hài sinh năm 1982 chỉ sau 1 thời gian ngắn. Theo đó, Jo Se Ho ở hiện tại bỗng dưng phát tướng, tăng cân vù vù so với thời gian trước, khiến cho nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Đáng nói, hồi năm 2020, Jo Se Ho đã nỗ lực giảm 16kg. Và nhiều năm sau đó, anh vẫn duy trì được vóc dáng thon thả nhờ chế độ ăn uống khoa học cùng tập luyện thể thao. Thế nhưng, tới nay nam nghệ sĩ 8X lại đột nhiên gặp phải tình trạng tăng cân mất kiểm soát, khiến gương mặt trở nên béo múp, tròn trịa trông thấy, có xu hướng quay lại giống như hồi trước khi giảm cân.

Truyền thông cùng khán giả xứ kim chi đưa ra suy đoán rằng có thể Jo Se Ho gặp phải vấn đề tâm lý sau khi phải đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn nhất sự nghiệp nên mới tăng cân vùn vụt.

Cách đây ít lâu, Jo Se Ho lộ diện với gương mặt tròn xoe do tăng cân vùn vụt trong hình ảnh mới (ảnh trái), trông khác “1 trời 1 vực” so với diện mạo trước kia. Ảnh: Naver

Jo Se Ho sinh năm 1982, là MC kiêm diễn viên hài nổi tiếng ở làng giải trí Hàn Quốc. Anh chính thức bước chân vào showbiz khi vừa tròn 19 tuổi. Theo thời gian, nam nghệ sĩ từng bước ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình ăn khách như Roomate, We Got Married, Weekly Idol,...

Trong những năm trở lại đây, anh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á nhờ màn xuất hiện ở 2 Ngày 1 Đêm, You Quiz on the Block,...