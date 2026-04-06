Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Theo Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý | 06-04-2026 - 18:53 PM | Xã hội

Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sinh ngày 10/10/1967, quê quán TP. Hà Nội. Ông Doãn Anh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XVI; trình độ Đại học chuyên ngành Khoa học Quân sự; Cao đẳng Quân sự.

Ông Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: Như Ý.

Ông Nguyễn Doãn Anh trưởng thành trong quân đội, từng trải qua nhiều vị trí công tác: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô (năm 2011); Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô (tháng 6/2015); đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (tháng 7/2016).

Tháng 11/2018, ông Nguyễn Doãn Anh giữ chức Tư lệnh Quân khu 4. Tháng 6/2019, ông được thăng quân hàm trung tướng.

Đến tháng 11/2022, ông Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 10/2024, ông Doãn Anh được thăng quân hàm thượng tướng, sau đó, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tháng 3/2026, ông Doãn Anh được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đến tháng 4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
18:28 , 06/04/2026
18:09 , 06/04/2026
17:40 , 06/04/2026
17:13 , 06/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên