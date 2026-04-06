Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Theo Luân Dũng | 06-04-2026 - 18:28 PM | Xã hội

Ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 27/3/1968, quê quán Hà Nội. Bà Hồng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà Hồng có trình độ thạc sĩ kinh tế phát triển; Đại học chuyên ngành quản lý ngoại hối.

Bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Như Ý.

Bà Nguyễn Thị Hồng gắn bó với ngành ngân hàng, trải qua nhiều vị trí công tác. Bà từng là chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối; chuyên viên, phó trưởng phòng rồi trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ; phó vụ trưởng, phó vụ trưởng phụ trách, rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong giai đoạn từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Hồng là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2026, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Nguyễn Thị Hồng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên