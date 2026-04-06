Nóng: Đề xuất 5 thay đổi thuế TNCN từ ngày 1.7.2026, hàng triệu người có thể được hưởng lợi lớn

Thuế thu nhập cá nhân sẽ có nhiều thay đổi

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó đề xuất nhiều thay đổi quan trọng dự kiến áp dụng từ ngày 1.7.2026.

Các nội dung sửa đổi tập trung vào việc mở rộng diện thu nhập được miễn thuế, điều chỉnh ngưỡng khấu trừ, bổ sung quy định về thu nhập chịu thuế cũng như tăng mức giảm trừ ở một số khoản, qua đó được kỳ vọng sẽ tác động trực tiếp đến thu nhập và quyền lợi của người lao động.

Bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Theo Chương III - Mục 1 từ Điều 18 đến Điều 38 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, các khoản thu nhập được miễn thuế gồm 21 nhóm. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN từ năm 2026 gồm:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ khi được thương mại hóa;

Thu nhập của nhà đầu tư, chuyên gia, sáng lập viên trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao (miễn thuế 5 năm);

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân lực công nghệ cao thực hiện nghiên cứu, phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược (miễn thuế 5 năm).

Ngoài ra, theo Điều 41, Điều 42 dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất miễn thuế TNCN cho cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, nhân lực công nghệ cao trong thời hạn 5 năm với thu nhập từ tiền lương, tiền công trong một số trường hợp:

Với nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao:

Thu nhập từ dự án hoạt động công nghiệp công nghệ số trong khu công nghệ số tập trung;

Thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo;

Thu nhập từ các hoạt động đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số.

Với nhân lực công nghệ cao:

Thu nhập từ thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển;

Thu nhập từ hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Nâng ngưỡng thu nhập vãng lai khấu trừ thuế TNCN

Theo khoản 2 Điều 50 dự thảo quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, đã nâng ngưỡng thu nhập vãng lai khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Cụ thể, nếu mức thu nhập từ 3 triệu đồng/lần trở lên thì phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; khai thuế thay; nộp thuế thay cho cá nhân với mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả.

Đề xuất này đã tăng 1 triệu đồng/lần so với mức hiện hành là 2 triệu đồng/lần, theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thay đổi quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tăng mức tối đa được trừ với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện

Căn cứ khoản 2 Điều 8 dự thảo, thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân, bao gồm cả người sử dụng lao động chi trả dưới mọi hình thức.

Trong đó, mức tối đa không quá 3 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ.

Quy định cũ tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP đang chỉ nêu mức tối đa được trừ với khoản này là không quá 1 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).

Nâng mức chi tiền ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động

Theo điểm g khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm toàn bộ các khoản mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, dưới hình thức tiền hoặc không bằng tiền.

Trong đó, khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa được xác định cụ thể là một khoản lợi ích thuộc phạm vi xem xét tính thuế.

Dự thảo quy định rõ trường hợp người sử dụng lao động chi tiền ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động, thì chỉ phần chi vượt quá 1,2 triệu đồng/người lao động/tháng mới phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Đồng nghĩa, phần chi trong phạm vi 1,2 triệu đồng/tháng được loại trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trước đây, khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức khống chế tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, sau đó không còn được đề cập nữa do nội dung này đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28.4.2025.

Không tính vào thu nhập chịu thuế các khoản trợ cấp thôi việc, mất việc làm

Điểm i khoản 3 Điều 8 dự thảo Nghị định đề xuất quy định:

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác không bao gồm trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp có quy định cụ thể trong quy chế tài chính, quy chế nội bộ, hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động về mức trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cao hơn mức quy định của pháp luật về lao động thì phần chi trả thực tế vượt mức này cũng không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Theo quy định hiện hành, nếu khoản trợ cấp thôi việc người lao động nhận được cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì phần vượt quá vẫn phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, quy định này thực hiện theo nội dung của Luật Thuế TNCN 2025, số 109/2025/QH15 đảm bảo người nộp thuế nhận được sự hỗ trợ lớn hơn, thể hiện sự chia sẻ giữa Nhà nước và người lao động trong trường hợp thôi việc, mất việc làm.

Quy định chi tiết thu nhập tính thuế TNCN với thu nhập khác

Điều 16 dự thảo đã bổ sung quy định chi tiết các khoản thu nhập khác tại khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Trong đó, bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon và chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá.

Thuế TNCN trong các trường hợp này được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 5%, trong đó thu nhập tính thuế là phần vượt trên 20 triệu đồng/lần phát sinh (theo Điều 19 Luật Thuế TNCN 2025).

Bổ sung trường hợp con trên 18 tuổi được giảm trừ gia cảnh

Trước đây, khoản 3 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) từ 18 tuổi trở lên được giảm trừ gia cảnh khi “bị khuyết tật không có khả năng lao động”.

Tuy nhiên tại điểm b khoản 2 Điều 47 dự thảo Nghị định mới, Bộ Tài chính đề xuất 3 trường hợp con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) từ 18 tuổi trở lên được giảm trừ gia cảnh gồm: n gười bị khuyết tật, người không có khả năng lao động, người mất năng lực hành vi dân sự được giảm trừ gia cảnh.