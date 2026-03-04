Từ 1/7 tới đây, thuế thu nhập cá nhân thay đổi: Ai phải chịu mức thuế cao nhất 35%?

Điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân

Ngày 10/12/2025, Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập nhập cá nhân 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Dù vẫn áp dụng phương pháp tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần, cấu trúc các bậc thuế đã được điều chỉnh.

Thay vì áp dụng 7 bậc thuế như trước, biểu thuế mới chỉ còn 5 bậc, đồng thời khoảng cách giữa các bậc được mở rộng hơn.

Theo đó, các mức thuế suất áp dụng lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%. Mức thuế thấp nhất 5% áp dụng cho phần thu nhập tính thuế không vượt quá 10 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, mức thuế cao nhất 35% được áp dụng đối với phần thu nhập vượt trên 100 triệu đồng/tháng.

Việc rút gọn bậc thuế được đánh giá là bước thay đổi nhằm phù hợp hơn với mức sống hiện nay, đồng thời giúp nhiều người lao động giảm số thuế phải nộp so với giai đoạn trước.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, số thuế phải nộp đối với người cư trú được xác định dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần.

Công thức chung:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế được hiểu là tổng tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được sau khi đã trừ các khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế.

Các khoản được giảm trừ khi tính thuế bao gồm:

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế: 15,5 triệu đồng/tháng

Giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc: 6,2 triệu đồng/tháng/người

Các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định.

Thuế suất được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là khi tổ chức hoặc cá nhân chi trả tiền lương, tiền công hoặc khi người lao động thực nhận khoản thu nhập này.