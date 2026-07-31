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Bí thư xã Bum Tở được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

| | Xã hội

Ông Lý Công Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở được HĐND tỉnh Lai Châu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành.

Sáng 31/7, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại Kỳ họp, các đại biểu tiến hành bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đối với ông Lý Công Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở. Kết quả, ông Lý Công Hậu trúng cử với 49/49 phiếu tán thành.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu chú﻿c mừng tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Công Hậu (đứng giữa)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lý Công Hậu hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, tận tâm, tận lực cùng tập thể HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh; quan tâm, lắng nghe giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân và cử tri.

Ông Lý Công Hậu, sinh năm 1981, dân tộc Hà Nhì; quê quán: tỉnh Lai Châu; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học ngành Ngân hàng - Tài chính. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lý Công Hậu từng kinh qua các chức vụ: Phó Ban Dân tộc; Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bum Tở.

Theo Thái Thịnh

Tiền Phong

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