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Quy định mới về thông báo lưu trú vừa chính thức được áp dụng, tất cả người dân cần biết

| | Xã hội

Khi có người lưu trú qua đêm, người dân cần thực hiện thông báo với cơ quan đăng ký cư trú theo đúng quy định.

Điều 2 Luật Cư trú 2020 quy định: Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.

Quy định mới về thông báo lưu trú từ 1/7

Điều 30 Luật cư trú 2020 được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 4 Luật sửa đổi 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự 2025 quy định về thông báo lưu trú từ 1/7/2026 như sau:

Khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau.

Quy định mới về thông báo lưu trú vừa chính thức được áp dụng, tất cả người dân cần biết- Ảnh 1.

Mức phạt khi không thông báo lưu trú

Căn cứ Điều 10 Nghị định 282/2025, khi có người đến lưu trú mà người có nghĩa vụ phải thực hiện thông báo lưu trú lại không thực hiện thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Với mức phạt như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 01 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

Phạt tiền từ 02 - 04 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú.

Phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú.

Quy định mới về thông báo lưu trú vừa chính thức được áp dụng, tất cả người dân cần biết- Ảnh 2.

Trên đây là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa

Duy Anh

phunumoi.net.vn

Từ Khóa:
quy định mới

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