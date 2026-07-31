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Quyết định khởi tố chủ nợ Đặng Thị Ghi 45 tuổi

| | Xã hội

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, với mức lãi suất đã thỏa thuận và số tiền lãi đã thu, Đặng Thị Ghi đã thu lợi bất chính số tiền hơn 173 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tối 30/7/2026 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Ghi (sinh năm 1981, trú tại Khu 22, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (cũ), nay là xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ), về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Khoảng tháng 3/2024, do cần vốn để đầu tư, kinh doanh, anh Phú đã liên hệ với Đặng Thị Ghi là người quen biết để hỏi vay tiền. Hai bên thống nhất mức lãi suất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, cao hơn nhiều lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.

Sau khi thỏa thuận, Đặng Thị Ghi đã nhiều lần cho anh Phú vay tiền với tổng số tiền lên đến 11,06 tỷ đồng. Trong quá trình vay, anh Phú đã thanh toán cho Ghi 194,7 triệu đồng tiền lãi và 2 tỷ đồng tiền gốc; hiện còn nợ 9,06 tỷ đồng. Toàn bộ các giao dịch cho vay, trả nợ gốc và thanh toán tiền lãi đều được các bên thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Đặng Thị Ghi - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, với mức lãi suất đã thỏa thuận và số tiền lãi đã thu, Đặng Thị Ghi đã thu lợi bất chính số tiền 173.363.014 đồng, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Ghi về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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