Bia Hạ Long tưng bừng với "Xuân sum vầy - Tết đủ đầy" 2023

Cuối năm là dịp các thương hiệu F&B tung ra chương trình ưu đãi "khủng" để tri ân khách hàng. Trong những tháng cận kề ngày Tết, Bia Hạ Long đã thông báo chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm "Xuân sum vầy - Tết đủ đầy", chính thức bắt đầu từ 01/10/2022 đến ngày 31/03/2023. Đây là hoạt động thường niên của Bia Hạ Long với hàng trăm nghìn giải thưởng giá trị dành cho người tiêu dùng.



Như một nét văn hóa truyền thống của người Việt, mỗi dịp Tết đến là không thể thiếu hình ảnh cành đào, hoa mai, bánh chưng và đặc biệt là thùng bia rực rỡ sắc đỏ vàng của Bia Hạ Long. Để chào đón một năm mới, Bia Hạ Long tổ chức chuỗi các hoạt động với nhiều phần quà và chương trình khuyến mại dành cho người tiêu dùng, đặc biệt chương trình thẻ cào may mắn trúng "lộc vàng" như lời cảm ơn của thương hiệu dành cho khách hàng luôn yêu mến, ủng hộ và đồng hành cùng Bia Hạ Long trong suốt một năm 2022 đầy biến động.

Chương trình khuyến mại "Xuân sum vầy - Tết đủ đầy"" áp dụng cho các sản phẩm bia Hạ Long Legend, Hạ Long Sapphire, Rồng Việt và Sapphire Golden. Khách hàng sẽ có cơ hội trúng hàng triệu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 2,7 tỉ đồng, bao gồm: 3 Giải Nhất mỗi giải 01 cây vàng 999.9; 10 Giải Nhì mỗi giải 01 Iphone 13 Pro; 1000 Giải Ba mỗi giải 01 thùng bia Sapphire Golden; 200.000 Giải Tư với mã nạp thẻ điện thoại 10.000 đồng.

Cơ hội trúng thưởng ẩn chứa dưới lớp phủ bạc trên thẻ cào trong mỗi thùng bia Hạ Long phiên bản Tết 2023. Sau khi nhận được mã dự thưởng, khách hàng chỉ cần quét mã QR trên thẻ cào và làm theo hướng dẫn để rinh về ngay phần thưởng đặc biệt nêu trên. Độc giả tham khảo thể lệ tham gia chương trình khuyến mại chi tiết tại đây.

Các dòng sản phẩm của Bia Hạ Long hội tụ tinh túy từ nguyên liệu nấu bia nhập khẩu cao cấp, công nghệ sản xuất hiện đại của CHLB Đức và kỹ thuật nấu bia lành nghề của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Tất cả đã tạo nên hương vị bia hảo hạng, chất lượng ổn định qua nhiều năm và trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khi có nhu cầu mua bia Tết.

Với hương vị bia đậm đà và êm dịu đặc trưng, Bia Hạ Long từ lâu không chỉ là thức uống quen thuộc gắn liền với nhiều thế hệ người Việt mỗi một mùa Tết đến xuân về mà còn thể hiện giá trị văn hóa tinh thần ngày Tết, một món quà ý nghĩa dành tặng cho người thân và bạn bè để niềm vui thêm trọn vẹn. Bia Hạ Long luôn cố gắng trở thành thương hiệu đáng tin cậy của khách hàng, để mỗi khi nhìn thấy hình ảnh thùng bia Tết Hạ Long là mọi người cảm nhận được một năm mới sum vầy, đủ đầy, may mắn và khởi sắc.

Không chỉ có cơ hội nhận hàng trăm ngàn giải thưởng giá trị từ chương trình thẻ cào may mắn, Bia Hạ Long còn mang đến nhiều chương trình độc đáo khác dành cho khách hàng: Tham gia Vòng quay may mắn khi uống bia tại quán để nhận những phần quà thú vị như áo phông năng động, ô và đồng hồ sành điệu. Ngoài ra, khi mua hàng ở các điểm tạp hóa lớn, khách hàng cũng được nhận phong bao lì xì đỏ rực rỡ cho một mùa Tết thêm phần may mắn và phát lộc cả năm.

