Bia Hà Nội báo lãi quý 4/2022 gấp hơn 5 lần cùng kỳ

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco – Mã CK: BHN) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trở lại.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.468 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 624 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng mạnh hơn 33% do Habeco đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, khuyến mại lên 256 tỷ đồng – cao hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, trong kỳ Habeco có thêm hơn 30 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên kết quả Habeco (BHN) ghi nhận LNTT đạt 96 tỷ đồng, tăng 86 lần so với cùng kỳ; LNST quý 4/2022 đạt gần 52 tỷ đồng trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là gần 56 tỷ đồng cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của Habeco đạt 8.398 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ; Sau khi trừ chi phí, lãi trước thuế 655 tỷ đồng - tăng 59% so với năm 2021; LNST đạt 527 tỷ đồng tăng 63% so với năm 2021, LNST thuộc về công ty mẹ là gần 489 tỷ đồng tương đương EPS đạt 2.009 đồng.

Năm 2022, Habeco đặt mục tiêu doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính 6.605 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 221 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 32% so với thực hiện năm 2021. Như vậy kết thúc năm 2022, Habeco đã vượt 27% mục tiêu về doanh thu và vượt 138% kế hoạch lợi nhuận.

Habeco là doanh nghiệp dẫn đầu thị phần tiêu thụ bia phía Bắc với thương hiệu Bia Hà Nội và Bia hơi Hà Nội. Tuy nhiên, phân khúc bia Habeco chủ yếu là trung bình và giá rẻ, trong khi những năm gần đây người tiêu dùng có xu hướng chọn các loại bia cao cấp hơn và điều này đã ảnh hưởng đáng kể tới thị phần của Habeco. Dù vậy, Habeco cũng đang nỗ lực ra mắt nhiều sản phẩm cao cấp hơn, bao gồm craft bia.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 30/1, cổ phiếu BHN tăng 4,5% và giao dịch ở mức 47.500 đồng/cp, tương đương vốn hóa gần 11.000 tỷ đồng.