BIDV: Điểm tựa tài chính - công nghệ

Giảm "sốc" chuyển đổi

Từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh trên toàn quốc sẽ phải chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai. Động thái này được đánh giá là cần thiết, tuy nhiên, những đổi mới như vậy luôn đi kèm "sốc chuyển đổi" - và nhiều hộ kinh doanh nhỏ, truyền thống có thể gặp khó khăn thực sự.

Bà Vân Chi, bán bún dọc mùng từ sáng đến đầu giờ chiều trên đường Yên Ninh quan ngại: "Quán hàng ăn của tôi là tự mày mò nấu và bán trên cơ sở có địa điểm sẵn có của gia đình. Nhiều chi phí vốn lặt vặt, doanh thu không cao nên không có thói quen với sổ sách, hóa đơn, thủ tục quản lý".

Hay trường hợp chủ một quán cháo trai Huế ở chợ Thành Công trăn trở: "Doanh thu nhỏ nhưng vẫn phải kê khai nên đòi hỏi phải có sự hiểu biết về thuế, cách tính bởi nếu không quen với thủ tục có thể dễ sai sót. Hiện tôi chưa biết phải làm sao cho đúng. Tính nhẩm bán hàng thì dễ dàng với những hộ như chúng tôi chứ kê khai theo quy định thì thực sự tôi thấy rối ren".

Bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Tổng thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cho biết: "Hộ kinh doanh không nên quá lo lắng về việc bóc tách dòng tiền, doanh thu vì hiện nay, ngân hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm đã phát triển nhiều công cụ hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu này".

Minh chứng cho nhận định trên, bà Lê Thị Thanh Yên, Phó Giám đốc Ban Sản phẩm bán lẻ BIDV cho biết, thay vì nhiều giải pháp còn phân mảnh như trước đây, BIDV lần đầu tiên tích hợp, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của hộ kinh doanh trên một nền tảng. Cụ thể, MyShop Pro là ứng dụng quản lý bán hàng toàn diện được tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng BIDV SmartBanking. Với MyShop Pro, khách hàng không cần phải sử dụng thêm ứng dụng/phần mềm để phục vụ quản lý bán hàng. Chỉ sử dụng một ứng dụng duy nhất giúp hộ kinh doanh bán hàng, quản lý đơn giản hơn mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về thuế, hoá đơn điện tử.

"MyShop Pro là ứng dụng kết nối hộ kinh doanh, ngân hàng, cơ quan thuế và các đối tác số, giúp hoạt động bán hàng của hộ kinh doanh thuận lợi hơn", bà Yên nói.

Được biết, danh mục tính năng của MyShop Pro là quản lý cửa hàng (hữu hiệu với Tiểu thương có nhiều cửa hàng); quản lý sản phẩm, tạo danh mục sản phẩm, menu bán hàng; quản lý nhân viên; quản lý Loa thanh toán, mua Loa thanh toán, đăng ký gói dịch vụ Loa thanh toán; quản lý khách hàng, nhóm khách hàng; xuất hóa đơn điện tử miễn phí; tạo đơn hàng, bán hàng, thu tiền qua mã QR và toàn bộ dòng tiền qua Loa thanh toán, qua mã QR được thống kê đầy đủ, tách bạch giữa dòng tiền kinh doanh và cá nhân trên MyShop Pro; quản lý đơn hàng (đơn đã bán, đơn hoàn trả, tạo đơn mẫu); quản lý thu chi; báo cáo doanh thu, lợi nhuận.

"MyShop Pro là ứng dụng đơn giản, giao diện dễ sử dụng và đặc biệt, miễn phí trọn đời dành cho khách hàng đăng ký sử dụng trong năm 2025", lãnh đạo BIDV tiết lộ.

Vai trò "người đồng hành"

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết cơ quan thuế đã thiết kế mẫu tờ khai theo hướng đơn giản nhất. Trong đợt thử nghiệm từ đầu tháng 12/2025, hộ kinh doanh sẽ được tiếp cận và góp ý. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm để tiếp thu phản hồi, bảo đảm quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

"Lực lượng cán bộ thuế phải phục vụ hàng triệu hộ kinh doanh, trong khi số lượng công chức có hạn, nên cần huy động sức mạnh phối hợp từ ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và đại lý thuế để hỗ trợ đồng bộ", ông Mai Sơn chia sẻ.

Nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi thành phần kinh tế, từ doanh nghiệp lớn cho tới từng hộ kinh doanh nhỏ lẻ, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm cho rằng, đây là nền tảng quan trọng để tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh và bền vững, phù hợp với xu thế của nền kinh tế số.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, từ nền tảng công nghệ, đội ngũ nhân sự đến hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ, với quyết tâm giữ vững vai trò tiên phong và là người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi mạnh mẽ của đất nước", ông Lâm nói.

Đồng hành cùng Chiến dịch 60 ngày cao điểm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, chỉ hơn 1 tuần triển khai, các chi nhánh BIDV đã phối hợp làm việc với 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở trên cả nước. Ở mỗi địa bàn, BIDV thực sự trở thành "điểm tựa tài chính - công nghệ", đồng hành cùng cơ quan thuế trong hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình.

Đánh giá cao nỗ lực của BIDV, ông Mai Sơn nhận định, trước yêu cầu về hiện đại hóa quản lý thuế trong tình hình mới, BIDV tiếp tục thể hiện rõ vai trò là ngân hàng tiên phong khi cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính hiện đại, nhiều tiện ích như ứng dụng số tích hợp tiện ích nộp thuế mọi lúc mọi nơi và đặc biệt là nền tảng hỗ trợ quản lý bán hàng toàn diện tiên phong trên thị trường và phát hành hóa đơn điện tử, cùng chương trình ưu đãi hỗ trợ cho hộ kinh doanh trong năm 2025. Bên cạnh đó, BIDV còn tích cực phối hợp cùng ngành Thuế tổ chức các chương trình truyền thông, hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế ngay tại cơ sở.

"Đây chính là minh chứng rõ nét cho vai trò "người đồng hành" của BIDV trong công cuộc chuyển đổi phương thức quản lý thuế", ông Mai Sơn nói.

Tổng giám đốc BIDV nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của ngành Thuế, sự đồng hành chủ động từ BIDV và sự ủng hộ của các hộ kinh doanh... sẽ tạo động lực bứt phá mới cho các hộ kinh doanh Việt trong kỷ nguyên số".