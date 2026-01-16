SACOMBANK hợp tác với VNPAY triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế số

Cách tính thuế thay đổi thúc đẩy hộ kinh doanh và doanh nghiệp áp dụng thanh toán và nộp thuế số

Kể từ 01/01/2026, quy định về quản lý thuế theo phương thức kê khai bắt đầu áp dụng, đặt ra yêu cầu thay đổi trong cách thức quản lý doanh thu, giao dịch và thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Việc chuyển từ các phương thức kê khai thủ công sang chuyển đổi số là xu hướng tất yếu nhằm tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý.

Trước những thay đổi này, nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp đã chủ động tìm hiểu quy định, chuẩn bị nguồn lực để thích ứng với quy định mới về quản lý thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít đơn vị vẫn gặp khó khăn trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp, dễ triển khai, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Nhu cầu đó cũng đặt ra bài toán về các giải pháp thanh toán và nộp thuế số mang tính đồng bộ, dễ dùng, kết nối được giữa thanh toán, quản lý bán hàng, hóa đơn và kê khai thuế, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp từng bước tiếp cận phương thức mới một cách thuận lợi.

Đại diện SACOMBANK và VNPAY trao văn kiện hợp tác triển khai gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp

SACOMBANK bắt tay với VNPAY triển khai gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số

Ngày 16/01/2026, SACOMBANK và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thông qua việc kết hợp thế mạnh dịch vụ ngân hàng của SACOMBANK và nền tảng công nghệ của VNPAY, hai bên hướng tới xây dựng một mô hình hỗ trợ tổng thể, giúp khách hàng số hóa quy trình giao dịch, quản lý dữ liệu và thực hiện nộp thuế thuận tiện hơn.

Đại diện SACOMBANK, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Tổng giám đốc cho biết: "Đối với SACOMBANK, đây không chỉ là một sản phẩm hay dịch vụ mới, mà là một bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực và lấy giá trị lâu dài cho nền kinh tế làm định hướng. Chúng tôi xác định rõ rằng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ chính là lực lượng đông đảo, năng động và có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, việc làm và an sinh xã hội. Khi nhóm khách hàng được tiếp cận các công cụ quản lý tài chính và thuế minh bạch, thuận tiện, thì không chỉ bản thân họ được hưởng lợi, mà toàn bộ hệ sinh thái kinh tế cũng sẽ vận hành hiệu quả hơn".

Đại diện VNPAY, ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Tổng Giám đốc chia sẻ: "VNPAY thấu hiểu rằng trong hành trình chuyển đổi số, các hộ kinh doanh vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản về chi phí và kỹ thuật. Thông qua hợp tác chiến lược với SACOMBANK, chúng tôi cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp từng bước số hóa hoạt động với các nền tảng nộp thuế và thanh toán số hiện đại, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí, giúp khách hàng vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và sẵn sàng bứt phá trong nền kinh tế số".

Gói giải pháp đồng bộ, hỗ trợ hộ kinh doanh thanh toán và nộp thuế số liền mạch

Theo đó, các giải pháp thanh toán được VNPAY cung cấp bao gồm VNPAY-SmartPOS, VNPAY-PhonePOS (biến điện thoại thành máy POS), VNPAY-QR và cổng thanh toán chấp nhận đa dạng các phương thức thanh toán từ thẻ, tài khoản ngân hàng đến ví điện tử, cho phép ghi nhận giao dịch nhanh chóng, liền mạch.

Song song đó, nhóm giải pháp nộp thuế số gồm phần mềm bán hàng, tài liệu điện tử, hóa đơn điện tử và chữ ký số, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định, giảm thiểu sai sót so với kê khai thủ công, tất cả được thực hiện trên một thiết bị di động duy nhất. SACOMBANK và VNPAY sẽ áp dụng gói ưu đãi miễn phí 03 năm (đến hết năm 2028) khi giải pháp chính thức đi vào triển khai, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa thủ tục.

Sự kết hợp giữa SACOMBANK và VNPAY được đánh giá là mô hình hỗ trợ toàn diện, đáp ứng đúng những nhu cầu hiện hữu của hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang thanh toán và nộp thuế số, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số theo hướng hiệu quả và bền vững.