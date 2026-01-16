Ông Nguyễn Đức Lệnh khuyến cáo, cảnh báo liên quan đổi tiền mới dịp Tết

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2, xung quanh việc đổi tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ phục vụ nhu cầu lì xì dịp Tết Nguyên đán 2026.

Phóng viên: Thưa ông, NHNN hiện có quy định và định hướng như thế nào đối với việc đổi tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ phục vụ nhu cầu lì xì dịp Tết Nguyên đán 2026, bao gồm cả tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ như USD?

- Ông Nguyễn Đức Lệnh: Trước hết phải khẳng định NHNN không có quy định và định hướng đối với việc đổi tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ phục vụ nhu cầu lì xì dịp Tết. Tuy nhiên theo tính chất mùa vụ, thường mỗi dịp cuối năm và Tết cổ truyền âm lịch, hoạt động sản xuất - kinh doanh, thương mại dịch vụ và mua bán tiêu dùng của người dân thường tăng cao.

Vì vậy, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thanh toán, nhu cầu tiền mặt cho lưu thông hàng hóa - tiền tệ, NHNN đã có những chỉ đạo và định hướng về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn trong thanh toán chuyển tiền và đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho lưu thông cả về số lượng, cơ cấu tiền và chất lượng tiền.

Quá trình này gắn liền với việc đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông bằng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông và chi tiền mệnh giá nhỏ, đủ cơ cấu, để phục vụ cho nhu cầu mua bán, thanh toán của người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đây là việc làm thường xuyên của ngành ngân hàng và được tăng cường trong dịp Tết cổ truyền âm lịch, nhất là cho các hoạt động mua bán, thanh toán tại các siêu thị, chợ truyền thống và hệ thống máy ATM.

Như vậy, các hoạt động đổi tiền mới, tiền lì xì có thu phí trên thị trường, đặc biệt là trên mạng xã hội là trái phép? NHNN xử lý ra sao?

- Việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt, cũng như đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là nhiệm vụ và nghiệp vụ của ngành ngân hàng và được tổ chức thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn, hiệu quả và an ninh tiền tệ quốc gia.

Vì vậy, việc tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các hoạt động đổi tiền mới, tiền lì xì thu phí… là trái phép, là vi phạm quy định pháp luật và phải xử lý nghiêm minh theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-NHNN và Nghị định 88/2019/NĐ-CP, nghị định Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng.

Với ý nghĩa đó, người dân cần cảnh giác cao, nhận diện và thận trọng trước những thông tin về mua bán, đổi tiền trên mạng nhằm tránh rủi ro lừa đảo và rủi ro pháp lý.

NHNN có khuyến nghị gì để người dân tránh rủi ro, vi phạm pháp luật?

- Người dân có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (tiền rách, nát, hư hỏng, biến dạng…) cần liên hệ trực tiếp các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc trực tiếp tại các chi nhánh NHNN khu vực tại địa phương để đổi.

Mọi phản ánh hoặc khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động này, người dân và doanh nghiệp cần liên hệ với NHNN Khu vực tỉnh thành phố. Riêng tại TPHCM và tỉnh Đồng nai, người dân liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng 38.211.230 hoặc gửi mail, theo địa chỉ: tonghop_hcm@sbv.gov.vn để được thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ.