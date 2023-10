BIDV MetLife nhận giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á – APEA lần thứ 4

Tối 5/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương (APEA) với chủ đề "Châu Á phục hồi – Nắm trọn cơ hội" đã công bố và trao giải cho các doanh nghiệp, tổ chức, doanh nhân xuất sắc của năm. BIDV MetLife một lần nữa tự hào được vinh danh tại hạng mục "Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á". Đây là lần thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp nhận được giải thưởng này.

BIDV MetLife được thành lập từ năm 2014 – đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa 2 chủ thể ngân hàng Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và thế giới là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn MetLife toàn cầu (MetLife LLC). Tôn chỉ hoạt động của công ty là luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, nỗ lực không ngừng để nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua sự kế thừa những thành tựu vượt bậc của nền tảng bảo hiểm của một trong những Tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ - MetLife, qua đó tối ưu giải pháp cho khách hàng.

Ban Lãnh Đạo BIDV MetLife tại lễ trao giải APEA 2023

Năm 2021, BIDV MetLife đã ứng dụng thành công Dự án Go – Green cho phép phát hành Hợp đồng bảo hiểm điện tử nhanh gọn và đem lại hiệu quả cao trong vận hành. Thẻ bảo lãnh viện phí MetCare với mạng lưới bệnh viện, phòng khám rộng rãi trong nước và quốc tế đem lại cho khách hàng những dịch vụ ưu việt. Luôn gắn lợi ích kinh doanh song hành cùng phụng sự xã hội, BIDV MetLife là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thực hiện tốt công tác an sinh tại Việt Nam, chung tay giảm bớt gánh nặng cuộc sống đối với những số phận kém may mắn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Bảo hiểm Nhân thọ đối với cộng đồng.



Ông Phạm Phú Cường - Đại diện pháp luật BIDV MetLife vinh dự thay mặt doanh nghiệp nhận giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á 2023

Chia sẻ trong sự kiện trao giải thưởng APEA 2023, ông Phạm Phú Cường – Người Đại diện Pháp luật của công ty cho biết: "Giai đoạn khó khăn vừa qua thực sự là một thách thức đối với ngành Bảo hiểm nói chung, nhưng chúng tôi – BIDV MetLife với cam kết hướng tới những điều tốt đẹp, đồng hành cùng khách hàng, coi công tác chia sẻ những giá trị nhân văn của Bảo hiểm Nhân thọ là sứ mệnh cao nhất".



Về APEA: Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương (APEA) uy tín là một chương trình Công nhận Giải thưởng Khu vực nhằm tôn vinh sự xuất sắc của doanh nhân được khởi xướng từ năm 2007. APEA đặt mục tiêu kết nối các doanh nhân và tổ chức hàng đầu trên khắp châu Á để thúc đẩy sự đổi mới lớn hơn, thực hành công bằng và tăng trưởng trong kinh doanh, tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp thành công, từ đó sẽ định hình châu Á để tăng trưởng kinh tế và xã hội bền vững.