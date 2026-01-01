Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

BIDV thông báo khẩn đến tất cả khách hàng

01-01-2026 - 07:20 AM | Kinh tế số

BIDV phát đi thông báo tới khách hàng về thông tin mới.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo công nghệ cao nhắm tới khách hàng có nhu cầu liên kết thẻ ngân hàng với ví điện tử như Apple Pay, Google Pay. Chỉ một thao tác thiếu cảnh giác, người dùng có thể mất tiền trong tài khoản.

Theo BIDV, các đối tượng mạo danh ngân hàng gửi SMS, email hoặc gọi điện thông báo “xác thực”, “nâng cấp”, “liên kết thẻ với ví điện tử”. Kẻ gian cung cấp đường link hoặc mã QR dẫn tới website giả mạo với giao diện tương tự ứng dụng ngân hàng, khiến nhiều người dễ tin tưởng.

BIDV phát đi thông báo tới khách hàng về thông tin mới. (Ảnh minh hoạ)

Khi truy cập, khách hàng được yêu cầu nhập thông tin thẻ gồm số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV và đặc biệt là mã OTP. Khi OTP bị tiết lộ, đối tượng nhanh chóng liên kết thẻ vào ví điện tử chúng kiểm soát và thực hiện giao dịch chiếm đoạt tiền.

BIDV lưu ý, trong nhiều trường hợp kẻ lừa đảo đã có sẵn thông tin thẻ từ trước. Khi đó, chỉ cần mã OTP là đủ để hoàn tất việc chiếm quyền sử dụng thẻ, khiến rủi ro thất thoát xảy ra trong thời gian rất ngắn.

Ngân hàng nhấn mạnh OTP là yếu tố xác thực quan trọng trong giao dịch và liên kết ví. BIDV khẳng định không yêu cầu khách hàng cung cấp OTP hay thông tin thẻ qua điện thoại, tin nhắn, email hoặc mạng xã hội. OTP hợp lệ luôn nêu rõ mục đích giao dịch và chỉ được sử dụng khi khách hàng chủ động thực hiện.

BIDV khuyến cáo người dùng chỉ liên kết thẻ với Apple Pay hoặc Google Pay trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử tải từ kho ứng dụng chính thống. Người dùng cần kiểm tra nội dung OTP trước khi nhập, đồng thời thường xuyên rà soát các thiết bị, ví điện tử đã liên kết để kịp thời hủy nếu phát hiện bất thường.

Ngân hàng đề nghị khách hàng liên hệ hotline hoặc đến chi nhánh gần nhất khi nghi ngờ lừa đảo hoặc phát sinh giao dịch trái phép. Trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến, BIDV nhấn mạnh việc bảo mật thông tin thẻ và OTP là nguyên tắc then chốt để phòng tránh các hình thức lừa đảo tinh vi.

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi có nội dung sau

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

