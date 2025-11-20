BIDV thông báo một thay đổi quan trọng từ ngày mai 21/11: Nhiều khách hàng có thể bị tác động

Theo BIDV, việc cập nhật này nhằm "nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường trải nghiệm khách hàng" thông qua việc chuẩn hóa lại nhiều loại phí và lãi suất liên quan đến thẻ.

Trong nhóm dịch vụ thẻ, BIDV thực hiện loạt thay đổi đáng chú ý. Cụ thể, ngân hàng miễn phí phát hành lần đầu thẻ phi vật lý và miễn phí phát hành nhanh thẻ quốc tế.

Ở mục phí thường niên, BIDV điều chỉnh mức phí đối với thẻ Tín dụng quốc tế BIDV JCB Well-being và thẻ Ghi nợ nội địa phi vật lý, đồng thời triển khai mức phí 5 triệu đồng/năm đối với thẻ Tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite.

Các loại phí giao dịch thẻ, như phí ứng/rút tiền mặt, phí chuyển đổi ngoại tệ hay phí xử lý giao dịch nước ngoài, cũng được điều chỉnh. Ngoài ra, một số yêu cầu xử lý tại quầy dành cho thẻ quốc tế được áp dụng mức miễn phí.

Song song các thay đổi về phí, BIDV cũng thông báo tăng lãi suất thẻ tín dụng. Lãi suất thẻ chuẩn tăng từ 18% lên 22%/năm; nhóm hạng Platinum/World/Ultimate tăng từ 16,5% lên 20%/năm; hạng Signature/Infinite tăng từ 16,5% lên 18%/năm; riêng thẻ BIDV Visa Easy tăng từ 11,5% lên 12%/năm.

Trước BIDV, nhiều ngân hàng khác cũng đã thông báo điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng trong thời gian gần đây. Đơn cử, OCB vừa cập nhật biểu lãi suất mới cho toàn bộ danh mục thẻ, với mức cao nhất lên tới 37%/năm, tăng mạnh so với mức 33% trước đó. Mức lãi suất này được áp dụng từ ngày 20/11, ngoại trừ hai dòng thẻ OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority.

Không chỉ OCB, Techcombank cũng tiến hành điều chỉnh biểu phí lãi suất từ cuối tháng 10. Thẻ Techcombank Airlines Visa áp dụng mức lãi suất lên tới 35,8%/năm; thẻ Techcombank Everyday tăng lên 36,8%/năm; thẻ Visa Signature giữ mức 22,8%/năm. Đáng chú ý, thẻ Techcombank Visa chuẩn (Classic) có mức lãi suất lên tới 38,8%/năm. Ngoài ra, Techcombank áp dụng mức lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Tại Vietcombank, lãi suất thẻ tín dụng cũng được điều chỉnh tăng từ ngày 20/11. Thẻ chuẩn tăng từ 18% lên 22%/năm; thẻ vàng từ 17% lên 21%/năm; nhóm Platinum/World tăng từ 15% lên 19,5%/năm; còn hạng Signature/Infinite tăng từ 15% lên 18%/năm.

