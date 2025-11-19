Một nhà băng khuyến cáo: Người dùng không sử dụng app ngân hàng trên iPhone và Android gặp vấn đề này

Ngân hàng Wooribank vừa phát đi hướng dẫn bảo mật nhằm giúp khách hàng sử dụng an toàn các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ngân hàng di động. Nội dung khuyến cáo tập trung vào các thói quen sử dụng thiết bị, bảo vệ thông tin đăng nhập và phòng tránh các rủi ro an ninh mạng.

Theo đó, nhà băng này khuyến nghị người dùng chỉ cài đặt ứng dụng ngân hàng từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play hoặc Apple App Store, đồng thời cập nhật phiên bản mới nhất để đảm bảo các bản vá bảo mật được áp dụng kịp thời. Khi truy cập ngân hàng trực tuyến, khách hàng cần kiểm tra đường dẫn "https://" cùng biểu tượng ổ khóa để tránh website giả mạo.

Ngân hàng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã PIN hay mã OTP trong mọi trường hợp và không lưu trữ các thông tin này trên trình duyệt, ghi chú hoặc điện thoại. Người dùng cũng được khuyến cáo thiết lập mật khẩu mạnh, định kỳ thay đổi để tăng tính an toàn.

Ngoài ra, khách hàng không nên sử dụng ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng ngân hàng khi kết nối Wi-Fi công cộng, và cần luôn đăng xuất sau khi hoàn tất giao dịch. Hệ thống có thể tự động đăng xuất khi không có hoạt động trong một thời gian nhất định nhằm đảm bảo an toàn phiên làm việc.

Khuyến cáo cũng đề cập đến rủi ro từ website lừa đảo và ứng dụng giả mạo. Người dùng không nên nhấp vào liên kết lạ từ SMS, email hoặc mạng xã hội, và chỉ tải ứng dụng ngân hàng từ các nguồn chính thức. Nếu nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, khách hàng cần liên hệ ngay bộ phận chăm sóc khách hàng.

Một điểm đáng chú ý là ngân hàng yêu cầu không sử dụng ứng dụng ngân hàng trên thiết bị đã root (Android) hoặc jailbreak (iOS) (tức chỉ các điện thoại đã có sự can thiệp, chỉnh sửa để người dùng có thể giành quyền truy cập cấp cao nhất trên thiết bị). Và khách hàng cũng không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không chính thức, do các thiết bị này tiềm ẩn nguy cơ bị can thiệp hoặc bị cài mã độc.

Người dùng cũng được nhắc nhở cập nhật hệ điều hành, cài đặt phần mềm chống virus đáng tin cậy và lựa chọn phương thức xác thực an toàn phù hợp. Trong trường hợp nhận mã OTP bất thường, phát sinh giao dịch lạ, hoặc khi mất thiết bị bảo mật, người dùng cần báo ngay để được hỗ trợ kịp thời.