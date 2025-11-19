Từ ngày mai 20/11, Vietcombank áp dụng điều chỉnh quan trọng liên quan đến loại thẻ này: Khách hàng cần biết!

Mới đây, ngân hàng Vietcombank đã phát đi thông báo: Từ ngày 20/11, ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất mới đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Với nhóm khách hàng cá nhân, lãi suất thẻ tín dụng hạng chuẩn tăng từ 18%/năm lên 22%/năm, thẻ vàng tăng từ 17% lên 21%/năm.

Các hạng thẻ cao cấp hơn như Platinum/World được điều chỉnh từ 15% lên 19,5%/năm, trong khi Signature/Infinite tăng từ 15% lên 18%/năm. Với nhóm SME, thẻ tín dụng Platinum cũng áp dụng mức tăng từ 15% lên 19,5%/năm. Vietcombank cho biết phí thường niên của các dòng thẻ vẫn giữ nguyên theo phân khúc hiện hành.

BIDV cũng thông báo bắt đầu áp dụng biểu lãi suất mới cho thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng cá nhân kể từ ngày 21/11. Theo đó, lãi suất thẻ hạng chuẩn được điều chỉnh từ 18% lên 22%/năm; các hạng thẻ Platinum/World/Ultimate tăng từ mức 16,5–20% lên 20%/năm; thẻ Signature/Infinite tăng từ 16,5% lên 18%/năm. Riêng thẻ BIDV Visa Easy - dòng thẻ có mức lãi suất thấp hơn, mức điều chỉnh sẽ từ 11,5% lên 12%/năm.

Trước đó, VietinBank cũng thông báo tới các khách hàng về việc nâng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp, từ 18,5%/năm lên 22%/năm. Biểu phí này chính thức áp dụng từ 10/11.

Vào hồi giữa tháng 10/2025, ngân hàng Agribank phát đi thông báo về biểu phí mới dành cho thẻ tín dụng quốc tế, bao gồm phí phát hành mới, phí phát hành lại và phí thường niên đối với thẻ chính và thẻ phụ. Theo đó, phí phát hành mới được quy định theo từng hạng thẻ: 100.000 đồng/thẻ (chuẩn), 200.000 đồng/thẻ (vàng), 1.000.000 đồng/thẻ (bạch kim) và 2.000.000 đồng/thẻ (Kim Cương). Phí phát hành lại lần lượt là 50.000 – 100.000 – 1.000.000 – 2.000.000 đồng tùy hạng thẻ.

Về phí thường niên của thẻ chính, Agribank áp dụng mức 150.000 đồng/năm cho thẻ chuẩn, 300.000 đồng/năm cho thẻ vàng, 2.000.000 đồng/năm cho thẻ bạch kim và 3.000.000 đồng/năm cho thẻ Kim Cương. Với thẻ phụ, mức phí tương ứng là 75.000 – 150.000 – 1.000.000 – 1.500.000 đồng/năm. Toàn bộ các loại phí này đều không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.