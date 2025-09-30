Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Biến chiếc Nissan cũ hỏng thành Lamborghini Revuelto, các thợ xe Việt Nam được thế giới ngả mũ khâm phục

30-09-2025

Toàn bộ quá trình này kéo dài gần một năm mới hoàn thành.

Nhóm thợ xe Việt Nam NHET TV đã thực hiện một dự án táo bạo nhất năm nay khi biến một chiếc Nissan Cefiro hỏng từ thập niên 90 thành bản sao hoàn hảo của siêu xe Lamborghini Revuelto chỉ trong 350 ngày. Thành quả này không chỉ là một màn trình diễn kỹ năng mà còn chứng minh rằng với tài năng và kiên nhẫn, một chiếc sedan bị lãng quên có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật khiến mọi người phải ngoái nhìn.

Hành trình bắt đầu khi nhóm thợ phát hiện chiếc Nissan Cefiro bị bỏ rơi trong một con suối, tình trạng hư hỏng nặng do ngập nước lâu ngày. Thay vì khôi phục chiếc xe cũ, họ đặt mục tiêu cao hơn nhiều khi quyết định biến nó thành bản sao của siêu xe hybrid flagship mới nhất của Lamborghini với giá trị lên tới 750.000 USD.

Khác với hầu hết các dự án tái tạo xe thường giữ lại phần lớn thân xe gốc, nhóm NHET TV đã tháo gần như toàn bộ, chỉ giữ lại khung gầm và động cơ V6 từ giữa thập niên 90. Thay vào thân xe Nissan cũ, họ hàn một khung thép hoàn toàn mới được chế tạo thủ công, một bước đi khó khăn và đầy tham vọng ngay từ đầu.

Sau khi hoàn thành khung xe, nhóm thợ bắt đầu tạo hình cho chiếc xe bằng cách uốn và cắt kim loại tấm, sau đó sử dụng đất sét để tinh chỉnh những đường nét đặc trưng của Revuelto. Mỗi nếp gấp và góc cạnh đều được làm thủ công, giống như nghệ thuật hơn là kỹ thuật. Phương pháp này giúp chiếc xe có được vẻ ngoài táo bạo và hung hãn mà Lamborghini nổi tiếng.

Đất sét trở thành khuôn mẫu để nhóm thợ phủ lên đó lớp sợi thủy tinh, tạo ra các tấm panel nhẹ với độ hoàn thiện chính xác. Khi loại bỏ đất sét, các tấm panel khóa vào vị trí và sự biến đổi của Cefiro trở nên không thể phủ nhận. Vỏ ngoài giờ đây mang tỷ lệ và các cạnh tương lai của Revuelto thực, che giấu hoàn toàn nguồn gốc Nissan bên dưới.

Bên trong cabin, nhóm thợ lặp lại quy trình tương tự khi sử dụng đất sét và fiberglass để tạo ra bảng điều khiển, console trung tâm và đường hầm hộp số phù hợp với thiết kế của Lamborghini. Vô lăng, bàn đạp và nội thất đều được chế tạo lại để phù hợp với vẻ ngoài của siêu xe. Ngồi sau tay lái, cảm giác giống như bước vào Sant'Agata hơn là vào một chiếc sedan gia đình thập niên 90.

Bản sao này không chỉ để trưng bày trong garage mà có thể di chuyển được. NHET TV đã cải tiến các bộ phận hệ thống treo và gắn chúng vào khung tùy chỉnh để chiếc xe thực sự có thể di chuyển. Họ thậm chí còn thiết kế một cánh lưng di động - dấu ấn đặc trưng của Revuelto. Sức mạnh vẫn đến từ động cơ V6 của Nissan, nhưng trọng tâm là làm cho chiếc xe hoạt động được chứ không chỉ đẹp.

Giai đoạn cuối cùng của dự án là lớp sơn màu xanh lime đặc trưng của Lamborghini. Bước này kết nối toàn bộ dự án lại với nhau, che giấu mọi dấu vết về nguồn gốc khiêm tốn từ Nissan. Với các chi tiết hoàn thiện cuối cùng, bản sao trông như thể vừa lăn bánh ra từ chính Sant'Agata. Từ một xác xe ngập nước, NHET TV đã tái tạo thành một cỗ máy thu hút sự chú ý có thể đánh lừa cả những con mắt tinh tường.

Đối với nhóm NHET TV, đây là thành quả tối thượng sau 350 ngày làm việc không ngừng nghỉ, chứng minh rằng bản sao của họ không chỉ là một thí nghiệm mà là một chiếc xe hoàn chỉnh đáng được chú ý. Dự án này tiếp tục khẳng định tài năng của các thợ xe Việt Nam trên trường quốc tế sau thành công trước đó với bản sao Bugatti.

